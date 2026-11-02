Anteprima: “La vera storia di San Nicola” di Thierry Van Hasselt (Eris Edizioni)

LA LEGGENDA DI SAN NICOLA DIVENTA UNA FEROCE SATIRA SOCIALE E POLITICA. IL SANTO CHE HA ISPIRATO LA FIGURA DI BABBO NATALE SALVA I BAMBINI DAGLI APPETITI DEL CAPITALISMO

Eris edizioni annuncia che in anteprima a Lucca Comics & Games 2026 presenterà La vera storia di San Nicola, acclamata opera del maestro del fumetto indipen dente belga Thierry Van Hasselt. Un graphic novel radicale, visionario e di straordinaria potenza visiva e politica, capace di scardinare i canoni della nona arte.

Pubblicato nel 2023 dalla storica casa editrice indie franco-belga Frémok, il volume uscirà finalmente in Italia, portando al pubblico italiano l’opera di un autore che ha fatto la storia del fumetto indipendente attraverso opere che, nella loro originalità, offrono un’inter pretazione del contemporaneo. L’uscita in Italia è in programma in concomitanza con A occhi aperti, il festival internazionale di fumetto e illustrazione a cura di Hamelin, la cui quarta edizione si terrà a Bologna dal 19 al 22 novembre 2026. In occasione del festival, una mostra dedicata alle tavole del libro sarà allestita negli spazi di Squadro Stamperia Galleria d’Arte, mentre il 3 e 4 novembre (Spazio Urca, Bologna) Thierry Van Hasselt terrà un workshop sul progetto Planéte 2: un incontro che anticiperà la presenza dell’autore ad A occhi aperti e che coinvolgerà persone con disagio psichico sul tema della crisi climatica, in collaborazione con il Centro salute mentale 24h DAI di Gorizia.

UNA FIABA PUNK CONTRO LA DISUMANITÀ CONTEMPORANEA

Lontano dalle atmosfere rassicuranti del Natale, il fumetto prende spunto da una delle leggende più cruente legate alla figura di San Nicola, che ha ispirato la figura di Babbo Natale. Secondo la leggenda, il santo avrebbe resuscitato tre bambini uccisi da un oste e conservati in salamoia per venderne la carne nella sua locanda. Thierry Van Hasselt trasporta questo mito nel presente, trasformandolo in un manifesto di protesta politica nell’era dell’Antropocene.

Il San Nicola di Van Hasselt attraversa un mondo contemporaneo sfigurato dal collasso ecologico, dalle disuguaglianze sociali e dalle derive del capitalismo. Davanti alla crudeltà del mondo degli adulti verso l’infanzia e i più deboli, l’osservazione silenziosa del santo si trasfor ma in una gioiosa furia vendicativa, una rivolta redentrice. Alla guida di una banda di bam bini salvati dalle fauci voraci di politici insaziabili e di capitalisti famelici, darà vita a una vera e propria zona autonoma e autogestista, occupando i simboli del consumismo moderno. La traduzione del volume dal francese è a cura di Boris Battaglia.

INFO

168 pagine – 21 x 28 cm

Quattro colori – brossurato con sovraccoperta

ISBN 9791282344234

Anteprima a Lucca Comics & Games 2026

Uscita in concomitanza con A Occhi aperti 2026

25,00 €

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ANTEPRIMA

L’ESTETICA DELLA RABBIA

L’opera si configura come un’intensa parabola immaginifica, dove la parola spesso scompare per lasciare totale centralità alla narrazione visiva. Van Hasselt affida il racconto a immense tavole panoramiche, realizzate con inchiostri liquidi e acquerelli dalle tonalità accese ma volutamente cupe, viscerali e istintive, prive di qualsiasi dolcezza infantile. Il risultato è un contrasto tra l’estetica pittorica e la rabbia profonda che anima la trama. Nel 2023, le tavole originali sono state in mostra alle prestigiose Les Galeries Martel di Parigi.

“Un racconto che ci imbarca in una lenta contemplazione dei disordini del nostro mondo capitalista e autoritario…” Florence Dupré Latour, L’Humanité

PREMI

Il valore artistico e l’impegno civile dell’opera sono stati consacrati in Francia e Belgio da prestigiosi riconoscimenti di settore:

Prix Prima Bula 2023: assegnato dal festival Formula Bula, che celebra l’ec cellenza e l’innovazione nel fumetto indipendente internazionale.

Prix Bulles d’Humanité 2024: storico riconoscimento conferito dal quo tidiano francese L’Humanité, dedicato alle opere che si distinguono per l’alto valore sociale e la solidarietà umana.

Angoulême 2024: nella Selezione Ufficiale del Festival Internazionale del Fumetto Angoulême 2024.

THIERRY VAN HASSELT

Thierry Van Hasselt (Ixelles, Belgio, 1969) è uno dei più influenti e radi cali protagonisti del fumetto indipendente europeo. Fumettista, editore e artista visivo, ha scardinato i confini tradizionali della nona arte, ridefinen do il rapporto tra disegno, pittura e arti plastiche. Nel 2002 fonda Frémok (FRMK), casa editrice indipendente punto di riferimento in Europa per il fumetto di ricerca. Il suo stile viscerale e materico lo porta spesso oltre i confini del libro. Ha collaborato con il mondo della danza contemporanea, in particolare con la coreografa Karine Ponties (compagnia Dame de pic), traducendo le sue storie in scenografie animate e performance multimedi ali per i palcoscenici teatrali. Debutta nel 2000 con il graphic novel Gloria Lopez. Nel 2016 pubblica Vivre à FranDisco (realizzato insieme all’artista Marcel Schmitz), opera monumentale che gli vale il prestigioso Prix Ato mium nel 2017. Con La Véritable histoire de Saint Nicolas, si conferma una voce rivoluzionaria, capace di trasformare il disegno in uno strumento di pura resistenza civile. Insegna al Master di Fumetto dell’Ecole supérieure des Arts Saint-Luc di Bruxelles.