Comunicato stampa
FEMMINA è un progetto editoriale dedicato al fumetto erotico, con uno sguardo libero, narrativo e profondamente personale. Nasce da un desiderio: raccontare l’erotismo con autenticità, attraverso storie che mettono al centro il punto di vista femminile, senza mai escludere chi desidera ascoltarlo, comprenderlo o condividerlo.
Un erotico softcore, ispirato al cinema giapponese d’autore: fatto di atmosfera, pelle, silenzi e verità.
Il collettivo di FEMMINA è composto da autrici, artiste, fumettiste: donne che raccontano e danno forma alla nuova consapevolezza erotica:
- Cristina Fabris
- Luisa Cittone
- Elena Ominetti
- Selenike Art
- Sirena Velena
- Michelle Reviglio ECCHI MOSI
- Viviana Giovannini
- Francesca Rocco
- Sarahj Madame
- Alexa Coff
- Miss Rose Plug
Il progetto FEMMINA raddoppia con due nuove uscite della collezione: INCONTRI #2 e CORPO #3.
Due numeri, due temi, nuove storie e sensibilità artistiche che esplorano l’erotismo attraverso il fumetto e lo sguardo delle autrici.
Con INCONTRI entriamo nel gioco della seduzione, delle attrazioni e delle relazioni con Luisa Cittone, Valentina Belli, Sirena Velena e l’illustrazione concessa da Apollonia Saintclair.
Con CORPO ci avviciniamo alla fisicità, alla nudità, alla sensualità e alla libertà di rappresentarsi con Michelle Reviglio, Sarahj Madame e My Secret Pulsion3.
FEMMINA continua a crescere, dando spazio a fumettiste, illustratrici e immaginari che contribuiscono a raccontare un erotismo diverso, libero dagli stereotipi.
Le due nuove pubblicazioni sono ora disponibili su Amazon, in versione cartacea:
Due nuovi numeri. Due nuovi sguardi. Un solo FEMMINA.
Scopri FEMMINA sul sito ufficiale: https://www.femminamagazine.com.