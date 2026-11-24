Comunicato stampa

FEMMINA è un progetto editoriale dedicato al fumetto erotico, con uno sguardo libero, narrativo e profondamente personale. Nasce da un desiderio: raccontare l’erotismo con autenticità, attraverso storie che mettono al centro il punto di vista femminile, senza mai escludere chi desidera ascoltarlo, comprenderlo o condividerlo.

Un erotico softcore, ispirato al cinema giapponese d’autore: fatto di atmosfera, pelle, silenzi e verità.​

​Il collettivo di FEMMINA è composto da autrici, artiste, fumettiste: donne che raccontano e danno forma alla nuova consapevolezza erotica:

Cristina Fabris

Luisa Cittone

Elena Ominetti

Selenike Art

Sirena Velena

Michelle Reviglio ECCHI MOSI

Viviana Giovannini

Francesca Rocco

Sarahj Madame

Alexa Coff

Miss Rose Plug

Il progetto FEMMINA raddoppia con due nuove uscite della collezione: INCONTRI #2 e CORPO #3.

Due numeri, due temi, nuove storie e sensibilità artistiche che esplorano l’erotismo attraverso il fumetto e lo sguardo delle autrici.

Con INCONTRI entriamo nel gioco della seduzione, delle attrazioni e delle relazioni con Luisa Cittone, Valentina Belli, Sirena Velena e l’illustrazione concessa da Apollonia Saintclair.

Con CORPO ci avviciniamo alla fisicità, alla nudità, alla sensualità e alla libertà di rappresentarsi con Michelle Reviglio, Sarahj Madame e My Secret Pulsion3.

FEMMINA continua a crescere, dando spazio a fumettiste, illustratrici e immaginari che contribuiscono a raccontare un erotismo diverso, libero dagli stereotipi.

Le due nuove pubblicazioni sono ora disponibili su Amazon, in versione cartacea:

Due nuovi numeri. Due nuovi sguardi. Un solo FEMMINA.

Scopri FEMMINA sul sito ufficiale: https://www.femminamagazine.com.

