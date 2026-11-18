Alberto Brambilla è stato ospite de Lo Spazio Audace – Vignette e caffè, il format frutto della collaborazione tra Lo Spazio Bianco, Audaci e Sono Cose Serie, a Lucca Comics & Games 2026 per raccontare i venti anni di attività di ReNoir Comics e le varie anime della casa editrice.

Ciao Alberto, benvenuto a Lo Spazio Audace.

Quest’anno Renoir Comics, sotto l’etichetta Nona Arte porta in anteprima a Lucca Pinky 1973-1974, primo volume dell’edizione integrale cronologica di questa opera di Massimo Mattioli. Quanto lavoro c’è dietro un’operazione del genere e quanto è stato complesso ricostruire anche filologicamente il materiale?

Noi abbiamo una fortuna, ovvero che come Nona Arte abbiamo un giro di collezionisti che ci vogliono molto bene e abbiamo scoperto che uno di questi aveva tutto Il Giornalino degli anni ’70. Il lavoro più faticoso a quel punto è stato recuperarlo, leggerlo e spulciarlo per fare l’elenco delle storie e fare le scansioni. In realtà la grande difficoltà è tutta lì, perché purtroppo gli originali di Pinky non ci sono tutti: quelli ancora esistenti li conserva Rainbow – che ne detiene i diritti – in un archivio, ma ci sono dei buchi, dunque non era possibile fare un’edizione a partire dagli originali. A quel punto bisognava puntare sui collezionisti de Il Giornalino, ma trovare una collezione completa non è per niente facile, perché essendo un giornale che prevalentemente si acquistava in chiesa, aveva lettori molto casuali che spesso dopo la lettura buttavano via la loro copia. Aneddoto personale tristissimo: da bambino ero abbonato a Il Giornalino e a casa mia c’era questa tradizione che ogni anno mia madre mi faceva tirare fuori l’annata precedente della rivista, mi faceva strappare le pagine che volevo conservare e buttare tutto il resto. Quindi alcuni fumetti, tipo le Sturmtruppen di Ortolani e Clod, o Gli Aristocratici ce li ho, però per esempio un sacco di pagine di Sergio Toppi le ho buttate e chissà quante altre persone abbonate come me hanno fatto lo stesso. Quindi la difficoltà maggiore sia per Pinky che per Capitan Rogers è stata quella di recuperare le annate della rivista in cui erano pubblicate. Fatto ciò, non dico che il resto sia stato un gioco da ragazzi perché vanno eseguite le scansioni e poi procedere con il restauro, ma fortunatamente non è toccato a me: il merito va tutto ad Alessio D’Uva.

Quanto del Mattioli degli anni successivi troviamo già nelle pagine di questo volume?

La cosa che più mi fa impazzire di Mattioli, se guardiamo anche ai suoi lavori precedenti, quelli per il Vittorioso, il Vermetto Sigh e M il Mago è che in realtà quel suo umorismo completamente surreale è sempre stato presente, fortemente ispirato ai classici delle strisce a fumetti. M il Mago e il Vermetto Sigh devono tanto sia a BC di Johnny Hart che a Krazy Kat di George Harriman. Anche in Joe Galaxy che va in giro ad ammazzare la gente e a scoparsi le aliene il segno e anche il tipo di umorismo di Mattioli restano gli stessi: l’assurdità di Pinky e quella di Joe Galaxy, tolto il sesso e la droga e gli ammazzamenti, sono identiche.

Mattioli è stato, da tanti punti di vista, un precursore dei tempi: che cosa significa pubblicare nuovamente Pinky nel 2026?

Questa forse è una domanda che andrebbe fatta a Rainbow, perché come scrive anche Iginio Straffi nella prefazione del volume, loro stanno lavorando a una serie animata su Pinky: quello è davvero cercare di portare il personaggio nella contemporaneità. Noi facciamo invece un lavoro più filologico di recupero; siamo consci che questo libro andrà in mano soprattutto ai nostalgici o agli amanti del buon fumetto che vogliono leggersi storie rimaste nascoste da ormai cinquant’anni. Il nostro non è un lavoro di attualizzazione e purtroppo non è neanche un lavoro di divulgazione al grande pubblico, perché questo tipo di fumetto, per come è fatto il mercato adesso, può uscire solo in questa edizione da libreria. Se avessimo fatto un albo spillato con le riedizioni delle strisce degli anni ‘70 non saremmo mai rientrati dei costi e la cruda verità è che tutti dobbiamo pagare il mutuo!

Allargando il discorso, il progetto Nona Arte ormai è un anno e mezzo che è tornato in ReNoir: come vengono accolti i volumi di questa sua più recente incarnazione?

Nona Arte si è costruita negli anni un’ottima reputazione nel recupero di fumetti classici, sia quando faceva parte di ReNoir all’inizio, poi quando è passata con Cosmo Editoriale e infine quando è tornato da noi. Esiste ormai un nocciolo duro di appassionati che si fidano di quello che propone l’etichetta, per cui i volumi che abbiamo pubblicato, comprese le cose un po’ più bizzare come Surcouf, sono tutti andati bene e noi siamo contenti. È chiaro non sono fumetti per il grande pubblico, i numeri non sono enormi, però sono tutti libri che stanno funzionando ed è importante perché è un’altra componente fondamentale di ReNoir, assieme ai fumetti americani, francesi e italiani – un po’ più mainstream – e a Gaijin che è l’etichetta che guarda all’oriente. A tutto ciò si aggiunge il fatto che sono fumetti che piacciono a me, che amo la roba vecchia e gli autori più anziani…

Il tema di quest’anno di Lucca Comics è proprio la Legacy, l’eredità, e voi con questi progetti vi collocate nel segno del recupero di un’eredità del fumetto. Quanto avvertite come impellente la necessità di recuperare, quanto è importante riscoprire anche la grammatica di un fumetto di quaranta o cinquanta anni fa e, ancora, quanto rimagono attuali quei fumetti oggi?

Sono convinto che una delle problematiche che riguarda una parte dei fumettisti da trent’anni a questa parte è che non hanno idea di che cosa sia successo prima di loro. Io insegno Storia del fumetto alla Scuola internazionale di Comics di Milano e mi trovo davanti studenti di 22 anni che non sanno chi sia Dylan Dog, figurarsi Capitan Rogers o Krazy Kat. Quindi credo sia molto importante rendere disponibili queste opere e noi come divulgatori – io quando scrivo su Fumettologica e voi come Lo Spazio Bianco e Audaci – dovremmo cercare di far interessare un pubblico più vasto e fumettisti più o meno giovani a personaggi e autori più vecchi. Per cui l’importanza di quello che facciamo è appunto renderlo disponibile: se uno scopre che esiste Pinky e si chiede come fare per leggerlo, oggi può andare in fumetteria o in uno store on line e comprarlo.

Una domanda che si lega alla tua esperienza di docente. Rispetto al passato adesso esiste una sorta di letteratura classica del fumetto: come quando vai a scuola studi Leopardi, Manzoni e Carducci, oggi ci troviamo con fumetti che hanno mezzo secolo di vita o più. Una storia del fumetto sarebbe importante come materia da insegnare nelle scuole di fumetto: è un argomento che avete trattato nelle discussioni attorno a programmi e corsi di studio?

Non mi occupo di fare i programmi della scuola, a me viene chiesto semplicemente di tenere le lezioni del corso. Per la mia sensibilità sarebbe importante, perché voler lavorare in un settore di cui non conosci l’evoluzione storica è come voler fare cinema e non aver mai visto i film di Hitchcock. Detto questo, c’è poi una questione di obiettivi: la maggior parte delle scuole di fumetto sono istituti di formazione professionale e quindi le ore di lezione devono essere dedicate all’apprendimento tecnico della materia. Ho molti colleghi che nelle loro ore, mentre insegnano per esempio composizione o inchiostrazione, fanno anche conoscere ai lori studenti lavori di autori del passato e questo è già importante. Ciò che forse manca è l’ufficialità che appunto metta a sistema tutto questo. Ma anche più in generale, se ci pensate non esiste un libro di storia del fumetto italiano che sia davvero completo dalla A alla Z, che faccia da manuale di studi. Le pubblicazioni che ci sono hanno tutte una visione parziale: per dire, I linguaggi del fumetto di Daniele Barbieri rispecchia la visione del suo autore, per cui la produzione Bonelli ha un solo paragrafetto dedicato, perché a Barbieri quel tipo di fumetto non interessa. Però questo fa sì che un libro del genere non possa essere un manuale di studi, perché Bonelli in realtà ha una sua grossa importanza nell’ambito della storia del fumetto italiano.

Il mercato editoriale contemporaneo è un “mercato fast food” nel senso che un libro, un fumetto hanno un’emivita brevissima: finché una novità è una cosa commerciabile, che vende, viene pubblicizzata, ma finito questo arco temporale iniziale sparisce, spesso anche dalla disponibilità. Come vi ponete voi come Nona Arte rispetto a questo aspetto?

Normalmente questi volumi sono dei long seller. Andrea Rivi, che è il signor Nona Arte, ormai sa quante copie potremo vendere il primo anno; di conseguenza, ne stampiamo di più, consci che ce ne resteranno a magazzino per gli anni successivi e il volume resterà disponibile per tutto il tempo e la durata del contratto. Poi ovviamente un contratto finisce e bisogna capire se si rinnova o no, però di base il nostro obiettivo – anche come ReNoir Comics, non solo Nona Arte – è appunto non fare dei libri fast food. Abbiamo ancora adesso a catalogo dei libri pubblicati vent’anni fa, quando è nata la casa editrice, perché si continuano a rinnovare i contratti e si continua magari a ristamparli e a mantenerli disponibili. È propria la nostra filosofia come editore.

E con Nona Arte vi è capitato di dover ristampare qualche volume, esaurita la tiratura iniziale prevista?

Con quelli usciti nell’ultimo anno e mezzo per ora non c’è stata necessità; anche se in realtà siamo stati presi in contropiede da Spaghetti di Goscinni e Attanasio. Il volume nasce da una collaborazione con Anafi: loro hanno fatto il brossurato per i soci e noi abbiamo stampato circa 200 cartonati, convinti che i soci Anafi si sarebbero presi il volume con la copertina flessibile e le copie dei cartonati sarebbero state sufficienti: invece sono andate esaurite. Per cui adesso stiamo valutando: intanto stiamo preparando un secondo volume di Spaghetti e poi stiamo anche valutando di ristampare il primo. Col senno di poi, se inizialmente ne avessimo stampate 500-600 copie, non sarebbero andate esaurite e anche quel titolo sarebbe diventato un long seller.

Renoir Comics compie vent’anni e nel tempo ha costruito un catalogo variegato e vasto: più di trecento titoli che spaziano dalla BD franco belga al fumetto italiano fino al global manga. L’anno scorso, con The Horizon di JH, avete vinto il premio Yellow Kid a Lucca. Nello scegliere le opere da pubblicare quanto conta ancora l’intuizione personale rispetto alle regole del mercato?

In realtà noi andiamo molto di intuizione personale, in particolare ci affidiamo a quella di Giovanni Ferrario che è il nostro art director. Alcuni dei successi più interessanti sono stati sue intuizioni, come The Horizon (in realtà del figlio di Ferrario). Oppure Ritorno a Tomioka che aveva vinto ad Angoulême quando noi avevamo già preso i diritti per l’Italia, o ancora Junior e Senior che stanno andando molto bene, e anche Yojimbot. Sono tutti fumetti che lui ha scelto perché gli piacevano e che alla fine si sono rivelati dei successi.

Un’ultima domanda: quanto è cambiata ReNoir Comics, per quella che è la tua percezione, rispetto alle origini?

Io sono in Renoir da quasi dieci anni e secondo me in questo tempo siamo riusciti in qualche modo a costruirci una reputazione. Prima eravamo la casa editrice che pubblicava delle opere belle, come Usagi Yojimbo e Don Camillo, ma negli ultimi tre anni abbiamo fatto un passo in avanti e lo si vede anche dall’attenzione diversa che ci danno anche i media generalisti. La stampa di settore, bene o male, ci ha sempre seguiti, quella generalista adesso ci considera un po’ di più, così come il pubblico di lettori. È un aspetto su cui abbiamo lavorato, per cercare di posizionarci nella fascia più alta del campionato rispetto a quella in cui giocavamo e sono contento, perché mi sembra che ci siamo riusciti. Ci siamo impegnati per cercare di far crescere il prestigio di Renoir e spero che si noti.

Alberto, grazie per il tuo tempo.

Intervista realizzata il 28 ottobre 2026 a Lucca Comics & Games.

Alberto Brambilla

Alberto Brambilla è nato nel 1987 a Milano. Probabilmente sarebbe diventato un professore di italiano come suo padre, se il fumetto non lo avesse risucchiato. Dopo aver collaborato per un paio di anni con la Fondazione Franco Fossati, nel 2011 è stato tra i fondatori di WOW Spazio Fumetto a Milano e per otto anni ha curato la maggior parte delle mostre e degli eventi del museo. È tra gli organizzatori di Bricòla, il festival di autoproduzioni a fumetti di Milano, e dal 2022 coordinatore e responsabile dell’area fumetto di Cartoon Club & RiminiComix. Scrive per Fumettologica e per il sito della Radiotelevisione svizzera italiana, dal 2017 è editor e ufficio stampa di ReNoir Comics, cura edizioni a fumetti per editori come Panini, RCS e Hachette, e dal 2022 insegna autoproduzione e storia del fumetto alla Scuola Internazionale di Comics di Milano. Nel tempo libero pubblica le autoproduzioni a fumetti dei Ronfi insieme al loro creatore Adriano Carnevali.