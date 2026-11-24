Comunicato stampa

Con Fumetti al Delfino la libreria Ubik di Pavia inaugura una collaborazione con Davide Barzi in dialogo con celebri autori.

Davide Barzi è sceneggiatore, scrittore, storico del fumetto, direttore editoriale di If Edizioni e co-direttore della rivista-libro Fumo di China. Scrive – tra gli altri – per Sergio Bonelli Editore e ReNoir Comics, passando da Martin Mystère a Don Camillo a fumetti. Ha scritto Le Regine del Terrore (biografia delle creatrici di Diabolik)

La prima data sarà martedì 24 novembre 2026 alle ore 18.00 con Sergio Gerasi, disegnatore, tra le altre cose, di Cani sciolti, Dylan Dog, Eternity, Mercurio Loi, Le storie, Orbit Orbit e di Vasco Rossi – Una favola lunga una vita. Con Davide Barzi ha realizzato G&G, omaggio a Giorgio Gaber.

Per informazioni

Telefono: +39 0382 309788

Email: pavia@ubiklibri.it / libreriaildelfino@gmail.com