Negli anni post pandemia, il mondo del manga mainstream pare aver trovato una nuova spinta di popolarità, in Giappone come in occidente. Parallelamente, alcuni editori italiani hanno iniziato a dedicare cura e attenzione nel proporre opere e autori giapponesi più alternativi e di nicchia.

Minoru Sugiyama è proprio uno di questi nomi. Artista dalla carriera eclettica e multiforme, Sugiyama inizia nel graphic design e nella produzione di giocattoli, passa al fumetto e finisce nell’illustrazione di libri e cartoni animati per bambini. All’attivo ha al momento due manga, Mother Cosmos (edito da Star Comics) e Girl Device, pubblicato per In Your Face Comix, che lo ha anche invitato alla sessantesima edizione di Lucca.

Sfogliando un suo volume, ci si rende subito conto della sua unicità come fumettista, frutto di una ricerca che combina studi artistici formali e le sue passioni d’infanzia. A questo si associa una certa drammaticità delle storie, che trattano di temi generalmente oscuri e scabrosi.

Anche grazie alla discussione su queste molteplici influenze apparentemente stridenti, la chiacchierata con Sugiyama sensei si è rivelata ricca di spunti, che hanno aiutato a portare alla luce una voce unica e consapevole del manga underground.

Buongiorno maestro Sugiyama e grazie di averci dedicato il suo tempo. Negli anni ’90 ha iniziato la sua carriera nel graphic design e nell’illustrazione, vincendo anche dei premi, e si è laureato in pittura. Dopodiché è entrato nel mondo del fumetto pubblicando su AX, storica rivista di manga alternativo. Potrebbe presentarsi un po’ ai lettori italiani e raccontarci in breve come è arrivato al fumetto e i motivi per cui ha percorso questa carriera?

Da bambino ero un grandissimo appassionato di anime sui robot, come Mobile Suit Gundam, Densetsu kyojin Ideon e Aura Battler Dunbine di Yoshiyuki Tomino. Erano molto popolari all’epoca, proprio durante la mia infanzia. Un giorno, mentre mi documentavo sugli anime robotici, scoprii che Tetsujin 28-gō, del maestro Mitsuteru Yokoyama, era nato come manga.

C’era un negozio di giocattoli che mi piaceva molto e, proprio accanto, una libreria. Al secondo piano di quella libreria erano conservati tantissimi manga molto vecchi. Tra questi c’erano Tetsujin 28-gō e La Fenice. Fu lì che lessi il primo e scoprii anche tanti altri manga. Quelle letture mi colpirono profondamente, al punto che decisi che, da grande, sarei diventato un mangaka. Da questa forte passione per l’animazione robotica e per i robot in generale hanno influenzato tutte le scelte che ho fatto nella mia carriera, come iniziare a studiare alla scuola d’arte e poi a pubblicare.

A proposito di questo, uno dei tratti distintivi delle sue storie è proprio lo stile di disegno. Ci sono oggetti, paesaggi e robot disegnati in un modo che ricorda anche un po’ il fumetto europeo, i quadri di Bosch, le litografie. Dall’altro lato, i suoi volti sono ritratti in un’estetica manga semplificata all’eccesso, e poi ci sono altri elementi caratteristici come appunto il design mecha, lo steampunk, l’estetica kawaii. Tutto ciò crea un effetto interessante e straniante allo stesso tempo. Come ha sviluppato questo approccio così particolare?

Dunque, ciò che mi è sempre piaciuto di più, come dicevo prima, sono Gundam e gli anime sui robot. Perciò, la mia idea di partenza era proprio quella di disegnare un manga in cui comparissero dei robot.

Tuttavia, i robot puramente meccanici non mi hanno mai attirato particolarmente. O meglio, mi piacciono, ma se devo disegnarli io, preferisco immaginarli con caratteristiche un po’ più organiche, quasi biologiche. Per esempio, nell’anime Aura Battler Dunbine, i robot vengono realizzati scomponendo gli insetti e utilizzandone anche elementi come il sistema nervoso. Pensavo che un approccio del genere fosse molto interessante, e così ho iniziato a immaginare robot che avessero come modello di riferimento gli esseri viventi.

Allo stesso tempo, quando ho realizzato Mother Cosmos, stavo studiando all’università d’arte e mi dedicavo a una tecnica incisoria chiamata acquaforte… o forse, più precisamente, un’altra tecnica di incisione che in Giappone viene chiamata dōhangā.

In quel periodo il tema principale dei miei lavori era rappresentato dalle centrali elettriche: disegnavo tante strutture che sembravano giganteschi organismi viventi, una sorta di enormi centrali elettriche biologiche. L’educazione artistica mi ha permesso di fondere proprio quell’immaginario con quello dei robot di cui parlavo prima. È partendo da questa combinazione di idee che ho realizzato Mother Cosmos.

Ovviamente il mio interesse si sviluppa anche nelle cose più kawaii; un motivo estetico e grafico che cerco di portare avanti soprattutto nella seconda parte della mia carriera. Sicuramente, soprattutto da Girl Device in poi, questo mio interesse è aumentato.

Però la fusione di tutte queste cose, l’effetto che voglio creare, parte dall’idea di dare una sorta di spirito alle macchine, di farle percepire il più vive possibile. Come degli esseri viventi a tutti gli effetti.

Parlando proprio di Girl Device, il suo secondo manga, nella storia ci sono queste ragazze gigantesche dai corpi biomeccanici, deformati, letali. Le andrebbe di raccontare ai nostri lettori come è venuta questa idea?

L’idea di Girl Device è partita dal fatto che, dopo aver terminato Mother Cosmos, ricevetti da Tezuka-san (il caporedattore della rivista AX) la proposta di fare un manga con le ragazze. Mi fece notare che in Mother Cosmos praticamente non ne avevo disegnate. Mi disse che, se volevo diventare un mangaka, avrei dovuto imparare a disegnare anche i personaggi femminili e fare cose diverse, e che quindi sarebbe stato meglio scegliere, per il manga successivo, un soggetto che mi permettesse di disegnare tante ragazze.

Il problema era che non ero certo il tipo di autore capace di disegnare una commedia romantica e, ovviamente, pensai che dovessero esserci sempre dei robot perché erano quello che volevo disegnare. Così mi venne un’idea: “In questo caso, tanto vale realizzare un’opera in cui delle ragazze gigantesche si scatenano e seminano il caos!”. Ed è più o meno così, accordandomi con l’editor, che è nata l’idea di Girl Device, o meglio, che ha preso quella forma.

C’è anche un aspetto personale dietro all’immagine di ragazze così imponenti: quando ero all’università riuscivo a parlare con le ragazze abbastanza tranquillamente, ma durante le scuole medie e superiori le consideravo qualcosa di davvero spaventoso. Ne ero attratto, certo, ma allo stesso tempo ne avevo paura; percepivo come un velo, una barriera, e non riuscivo a sbloccarmi. Credo che Girl Device sia nata proprio dalla fusione di questi due sentimenti, così opposti tra loro.

Insomma, alla fine ho deciso di mescolare un po’ la mia autobiografia e po’ lo spunto ricevuto dalla redazione con la mia immaginazione.

All’interno di entrambe le sue opere la memoria mi sembra un tema fondamentale. Fin da subito, infatti, i suoi protagonisti paiono ricordare dettagli di vite passate o comunque di situazioni che non c’entrano nulla con la storia che sembra star venendo raccontata. Pensa che il suo vissuto in qualche modo abbia influenzato questa sua sensibilità nell’utilizzare questi ricordi rimossi come strumento per raccontare in entrambi i suoi fumetti?

Non so se si possa parlare propriamente di memoria nel senso di ricostruzione della storia, quanto piuttosto di un restare legati al passato. Per esempio, come dicevo prima, vicino a dove vivevo c’era un negozio di libri con tantissimi vecchi manga e, accanto, un negozio di giocattoli. Sono luoghi che occupano un posto davvero importante nei miei ricordi.

Purtroppo questi posti ormai sono praticamente tutti scomparsi, ma le impressioni, le emozioni e lo stupore che ho provato per quelle cose da bambino sono stati, in un certo senso, molto più forti di quelli che ho sperimentato guardando le tante opere che ho scoperto da adulto.

Credo che, nel mio caso, sia proprio il desiderio di continuare a esprimere nei miei manga quello stupore, quelle sensazioni così intense, a spingermi a disegnare continuando a ripensare a come mi sentivo da bambino e al legame con il passato.

Sebbene i personaggi non ricordino il passato, le sue conseguenze ci sono lo stesso. Ho cercato di esprimere e trasporre questa cosa nei miei manga, e credo in tutta la mia carriera artistica [in passato Sugiyama-sensei ha fatto anche dei giocattoli e ora illustra libri per bambini e fa animazioni per bambini sulla NHK – NdR].

Credo sia importante cercare di trovare un collegamento col passato. Questa è per me l’importanza della memoria, e anche Lucca diventerà una mia memoria perché sto vivendo tante esperienze magnifiche.

Leggendo Girl Device ci si trova a riflettere sul dolore che infliggiamo agli altri e questa riflessione è connessa anche ad un elemento apocalittico. Da cosa nasce la voglia di riflettere su questo tipo di relazioni tra persone?

Dunque, a me piacciono le opere che hanno una certa tendenza apocalittica. In passato, forse, avevo una fiducia piuttosto limitata nell’essere umano. In fondo, anche in Girl Device, alla fine a sopravvivere sono i giocattoli.

Credo che volessi esprimere proprio questa domanda: che cosa significa essere umani? E anche mostrare quanto l’essere umano possa essere, in fondo, irrimediabile nel ferirsi sempre a vicenda. Per questo, ho cercato di trovare un punto d’incontro tra il raccontare le relazioni tra persone e un certo senso di apocalisse. Non si tratta di celebrare l’amore per l’umanità. Quello che accade, alla fine, è una conseguenza delle azioni del protagonista. Gli esseri umani sono davvero qualcosa di triste, non trovate?

In generale, trovo una cosa piuttosto triste il fatto che le relazioni possano portare a cambiamenti e sconvolgimenti epocali. Credo che sia da qui che sia nata questa tendenza apocalittica nelle mie opere.

In ogni caso, l’altra mia opera (Mother Cosmos) ha un finale un po’ più carico di speranza. Forse, all’epoca, avevo uno stato mentale diverso. A volte mi ritrovo anche a compatire un po’ i miei personaggi dato che, per indole, non mi sento necessariamente portato a questo tipo di pensieri tristi. Però questo tipo di narrazioni portano, a livello psicologico, a determinate destinazioni, quindi l’intreccio tra le due tematiche è una cosa che è venuta un po’ spontanea disegnando e andando avanti con la storia.

Intervista realizzata a Lucca Comics & Games 2026.

Un sentito ringraziamento a In Your Face Comix per la disponibilità e a Lorenzo di Giuseppe per aver fatto da interprete.

Minoru Sugiyama

Nasce a Tokyo nel 1973. Verso la fine degli anni Novanta ottiene diversi premi dedicati all’illustrazione e al graphic design, e nel 2000 si laurea alla Tama Art University, specializzandosi nella pittura.

Dopo altri premi legati all’illustrazione, debutta nel mondo manga, raggiungendo il premio AX per esordienti della Seirin Kogeisha nel 2003. In seguito alle serializzazioni sulla rivista AX, vengono pubblicati in volume Mother Cosmos e Girl Device, rispettivamente nel 2005 e nel 2011.

La produzione di Minoru Sugiyama nel corso degli anni ha spaziato tra l’illustrazione, l’animazione, il graphic design, il modellismo e la narrativa illustrata.