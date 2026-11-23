Avengers: Doomsday

A ormai meno di un mese dall’uscita nelle sale, l’attesa per la pellicola Marvel Studios si fa palpabile. Nei giorni scorsi, indiscrezioni sulla diffusione di un possibile nuovo final trailer (probabile ormai nella settimana del Thanksgiving) si sono fatte così forti da spingere migliaia di persone a inondare per ore la chat adiacente l’orologio per il countdown al film presente da mesi su YouTube.

Questo mentre la campagna promozionale attorno alla pellicola si fa ormai più concreta giorno dopo giorno, avendo ormai assunto le connotazioni del tipico rush finale. Per accentuare ancora di più il coinvolgimento del pubblico, e soprattutto delle nuove generazioni di nativi digitali, Disney ha annunciato che, nel mese di dicembre, sulla piattaforma Disney+ arriveranno i video dei creator di TikTok e verrà completata l’integrazione – attesa da tempo – dei contenuti di Hulu.

Queste iniziative nel settore dello streaming arrivano proprio in contemporanea all’uscita della pellicola, e puntano a coinvolgere il maggior numero di utenti, i quali probabilmente saranno in qualche modo guidati grazie a contenuti riguardanti anche Avengers: Doomsday.

Nel frattempo, si moltiplicano le iniziative legate al film. Tra le più interessanti e condita da uno spirito vintage c’è quella che coinvolge Dave & Buster’s, azienda americana di ristorazione e intrattenimento con sede a Dallas. La società ha infatti annunciato che, dal 16 novembre al 31 gennaio, cambierà temporaneamente nome in Doom and Buster’s, introducendo nuovi giochi arcade, cocktail a tema ed eventi DOOMHOUR.

Fino alla fine di gennaio, i visitatori avranno a disposizione due mesi e mezzo per cimentarsi con i nuovi titoli Marvel, collezionare gadget esclusivi e gustare bevande a tema, nell’attesa che arrivi il momento della première.

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato della partnerships tra Marvel Studios e Dunkin, famosa multinazionale spcielizzata in caffè e ciambelle, portata avanti dapprima tramite uno spot con l’attore Channing Tatum nei panni di Gambit, e ora con una simpatica iniziativa a Chicago con l’apertura di un nuovo pop-up store (ovvero un negozio che apre per un tempo limitato) a Chicago per il conto alla rovescia verso la pellicola dei fratelli Russo. La “città del vento” è infatti una delle quattro coinvolte nell’evento promozionale legato al film, con Los Angeles ad esempio che ne ha aperto uno sempre collegato al film ma a tema Fantastici Quattro.

Iniziativa decisamente più legata al merchandise (e ancora di più al collezionismo) è quella che coinvolge Citizen Watch Company. La famosa società giapponese ha infatti lanciato un orologio in edizione limitata dedicato al Dottor Destino. L’oggetto, del valore complessivo di ben 495 dollari, per l’azienda va oltre il semplice ruolo di oggetto da collezione, rivelandosi un ottimo accessorio maschile, perfetto sia per i fan sfegatati della Marvel che per i neofiti.

Alimentato in modo sostenibile da qualsiasi fonte luminosa grazie alla tecnologia Eco-Drive, questo nuovo e tenebroso segnatempo rende omaggio al geniale supercriminale Marvel – scienziato e stregone – raffigurando su più livelli la sua iconica maschera metallica su un quadrante grigio, racchiuso in un’imponente cassa da 43 mm in acciaio inossidabile con finitura IP grigia. Tra gli elementi di design più sorprendenti spiccano gli indici a punta color oro, le lancette luminescenti – anch’esse color oro – e una minuteria che sfuma delicatamente dal verde al grigio. Il look è completato da un cinturino in pelle testurizzata, impreziosito da cuciture laterali nella tipica tonalità di verde del personaggio, e dal logo del Dottor Destino inciso sul fondello. Una speciale confezione personalizzata e una moneta da collezione a doppia faccia ne fanno il regalo perfetto per i fedeli sudditi di Latveria.

Anche l’azienda statunitense Fossil si unisce alla campagna marketing per il film, con il lancio di una nuova collezione di orologi ispirata ad Avengers: Doomsday. La linea riunisce i beniamini dei fan provenienti da tutto il multiverso, con modelli che vedono protagonisti i personaggi di Thor, Mr. Fantastic, Gambit e ovviamente il Dottor Destino.

I Marvel Studios si stanno comunque preparando anche ad altre iniziative, tra le quali sono da segnalare quella del 30 novembre sulla ABC, quando sarà trasmesso una speciale anteprima del film nel corso del Disney’s Holiday Spectacular, mentre sempre lo stesso giorno l’attrice Kathryn Newton, che nel film riprenderà il ruolo di Cassie Lang, farà un’apparizione speciale all’Avengers Campus di Disneyland per promuovere la pellicola.

E la promozione non si ferma qui, visto che passa anche attraverso l’aviazione. Nei giorni scorsi Archer Aviation Inc., azienda che sviluppa velivoli a decollo e atterraggio verticale elettrici (eVTOL) ha annunciato una collaborazione che riflette un più ampio spirito di immaginazione e innovazione, unendo il lavoro di Archer nel campo dell’aviazione al mondo creativo di Disney proprio in occasione dell’uscita di Doomsday.

Sfruttando il Gran Premio di Las Vegas che si è svolto tra il 20 e il 22 novembre, è stato infatti presentato al pubblico il velivolo Midnight, con una livrea personalizzata dedicata al nuovo capitolo cinematografico sugli Avengers e al marchio Disney.

Cinebrevi

Nel quadro della ristrutturazione da parte di Skydance Motion Picture Group, Bill Damaschke non è più presidente di Warner Bros. Pictures Animation, con Jennifer Dodge e Traci Balthazor che supervisioneranno ad interim l’animazione sia presso Paramount che presso Warner Bros. Pictures. Damaschke era stato nominato presidente nel 2023.