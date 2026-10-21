ReNoir Comics a Lucca Comics 2026

Comunicato stampa

ReNoir Comics, assieme ai marchi Gaijin e Nona Arte, partecipa all’edizione 2026 di Lucca Comics & Games, festeggiando i suoi primi vent’anni di attività assieme ad alcuni degli autori italiani e internazionali tra i più significativi del suo catalogo.

In collaborazione con il festival, dalla Corea del Sud arriva JH, vincitore l’anno scorso del Premio Yellow Kid per il miglior libro con The Horizon. Per l’occasione, Gaijin lancerà il terzo e ultimo volume dell’edizione italiana della sua opera d’esordio, Ho qualcosa da dirti, e il cofanetto da collezione che raccoglie l’intera serie. Del primo numero di Ho qualcosa da dirti sarà presentata in anteprima anche un’edizione variant esclusiva.

Torna poi a Lucca Sylvain Repos, autore di Yojimbot. A loro si uniscono Pierre Alary, maestro del fumetto francese e autore della versione a fumetti di Via col vento e di Il mio traditore, che presenterà in anteprima Don Vega, personalissima rilettura del mito di Zorro; e Jimmy, disegnatrice della serie coreana The Great, il cui quarto e ultimo volume sarà in anteprima al festival, e di Navillera, da cui è stata tratta una serie Netflix di grande successo. Sia The Great che Il mio traditore sono in selezione ai Lucca Comics Awards 2026.

Tra gli autori italiani saranno presenti Tommaso Arzeno, Davide Barzi e Alberto Locatelli, per presentare il venticinquesimo numero di Don Camillo a fumetti. Saranno ospiti allo stand anche altre due firme del catalogo ReNoir: Gianluca Buttolo, autore delle biografie a fumetti di Giorgio Ambrosoli, Stanlio e Ollio e Michelangelo Buonarroti, oltre che del libro umoristico sul tennis Out, e Roberto Lauciello, che ha firmato le biografie di Bud Spencer e di Luigi Malabrocca, il ciclista che gareggiava per arrivare ultimo. Ospiti allo stand saranno anche Michele Carminati, autore di Valgard, e Italo Mattone.

Per l’etichetta Nona Arte, invece, arriveranno due recuperi storici: Capitan Rogers 1, di Giorgio Pezzin e Giorgio Cavazzano, e Pinky 1973-1974 di Massimo Mattioli, volumi di esordio delle prime edizioni integrali e cronologiche dedicate ai due classici personaggi del fumetto umoristico italiano. Cavazzano sarà presente allo stand per un firmacopie speciale venerdì 30 ottobre alle 15:30.

Saranno inoltre presentati in anteprima Fantazoo 16, ultimo numero della serie umoristica con il toro Alvaro e i suoi amici animali, e La bestia del nord, omaggio di Oscar Martín, autore di Solo, al Conan di Robert E. Howard.

Le anteprime

ReNoir Comics

Don Vega

di Pierre Alary

È il 1849 e il futuro Stato della California è sotto il controllo degli ex soldati della guerra messicano-statunitense. Il loro capo, il generale Gomez, è impegnato ad acquistare i terreni degli abitanti del luogo per pochi spiccioli, in modo che lui e i suoi scagnozzi possano massimizzare i profitti dalla futura corsa all’oro. Ma la pacchia dura poco, perché in breve tempo Gomez e i suoi uomini sono perseguitati da una serie di loschi figuri mascherati, aspiranti vendicatori che si fanno chiamare Zorro. Sono una seccatura a dir poco ridicola, semplici contadini che vivono la fantasia di una leggenda locale. Finché non compare un uomo misterioso che inizia a eliminare gli sgherri di Gomez uno dopo l’altro, furtivo come una volpe. Brandisce una spada che usa per incidere la lettera Z sulle guance delle sue vittime… Che sia Zorro?

Traduzione di Lara Aribaldi

96 pagine, cartonato, colori – 19,90 €

ISBN 978-88-6567-324-9

La bestia del nord

di Oscar Martín e Leonel Castellani

Un barbaro proveniente dal lontano nord giunge nella città di Hud-Hud Engaun in cerca di fortuna. Il suo obiettivo è semplice: farsi mantenere dagli altri e, se necessario, lasciare che sia la sua spada a parlare per lui. La sua presenza attira subito l’attenzione. Il patriarca del clan di ladri più potenti della città gli offre una mansione tanto pericolosa quanto redditizia: sua figlia è stata rapita e vuole che il barbaro la riporti indietro, a qualunque costo. Apparentemente, un compito semplice per uno cresciuto tra le battaglie del gelido nord. Ma, al calar della notte, la città si trasforma in un labirinto di inganni e oscuri interessi. Quello che era iniziato come un semplice salvataggio si trasforma presto in una lotta per la sopravvivenza in un pantano di menzogne dove niente e nessuno è ciò che sembra. Un’avventura ambientata nell’universo creato da Robert E. Howard, scritta dall’autore di Solo.

Traduzione di Rosanna Brusco

72 pagine, cartonato, colori – 19,90 €

ISBN 978-88-6567-328-7

Don Camillo a fumetti 25 – Diario di un parroco di campagna

di Davide Barzi, Tommaso Arzeno, Riccardo Cecchi, Alberto Locatelli, Werner Maresta, Elena Pianta. Copertina di Claudio Villa con colori di Angelo Bussacchini

Alcuni lavori nella sagrestia della chiesa del borgo rivelano un tesoro nascosto. Non oro né pietre preziose, bensì registri delle nascite di secoli prima e, tra di loro, un diario che contiene un’informazione preziosissima per i compaesani di Don Camillo, per avere la loro rivincita contro gli odiosi vicini di Torricella… Il nuovo volume della trasposizione cronologica e filologicamente accurata dei racconti di Giovannino Guareschi, che tratteggiano i consueti ritratti ricchi di umanità dell’Italia del Dopoguerra: l’omaggio di un orfano al padre caduto in Russia, una diatriba tra paesi limitrofi da risolvere sul campo da calcio, Peppone che decide di sostenere finalmente l’esame di quinta elementare e una classica, frizzante sfida politica in piazza.

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 12,90 €

ISBN 978-88-6567-330-0

Fantazoo 16

di Thijs Wilms e Wil Raymakers

L’ultimo volume della raccolta delle strip mute del toro Alvaro e dei suoi amici animali.

96 pagine, brossurato, colori – 9,90 €

ISBN 978-88-6567-304-1

Gaijin

The Great 4

di Kwang Jin e Jimmy

La conclusione della serie disegnata dall’illustratrice di Navillera, che segue il viaggio di una donna comune lungo una vita straordinaria. Bora, un tempo, era una ragazza che sognava. Poi, una giovane donna che ha conosciuto l’amore. E, un giorno, è diventata madre di due figli. Molte cose sono successe. La sua famiglia è cresciuta e le persone che ama sono invecchiate. Eppure, c’è qualcuno che le manca sempre e ancora. Per questo ha deciso di fare qualcosa che ha custodito nel cuore per tanto tempo.

Traduzione di Irene Lustrissimi

304 pagine, brossurato, colori – 16,90 €

ISBN 979-12-5604-080-3

Navillera 3

di Hun e Jimmy

“Voglio diventare un ballerino”: Lee Chae-rok è determinato ad aiutare Shim Deok-chul a realizzare il suo sogno di ballare. Eppure, l’anziano protagonista non è più così sicuro di sé dopo aver visto come la sua malattia, finora nascosta dietro un sorriso, stia diventando ogni giorno più evidente. Tuttavia, Lee Chae-rok stringe i denti e decide di essere un sostegno per l’amico in difficoltà.

Traduzione di Gloria Romano

256 pagine, brossurato, colori – 14,90 €

ISBN 979-12-5604-059-9

Ho qualcosa da dirti 1 – variant

di JH

In anteprima a Lucca Comics & Games 2026, la variant del primo volume dell’opera d’esordio dell’autore insignito del Premio Yellow Kid per il miglior libro nel 2025. Una giornata tranquilla, piacevole, una gita in auto con i genitori. E all’improvviso si volge in tragedia. Basta un istante per perdere tutto: i genitori, la salute, il proprio ragazzo. Gayeon si ritrova così orfana, con un’esistenza da ricostruire. Ma anche nella più cupa disperazione si intravede un barlume di speranza di rinascere a nuova vita.

Traduzione di Gloria Romano

240 pagine, brossurato, colori – 19,90 €

ISBN 979-12-5604-098-8

Ho qualcosa da dirti 3

di JH

Gayeon è morta dando alla luce le sue gemelle. Mentre Garam è cresciuta circondata dall’amore dei vicini, Gahee è stata affidata a un orfanotrofio. È la preferita del direttore, che per lei ha molte più attenzioni che per gli altri bambini… un atteggiamento che nasconde però qualcosa di terribile. L’abbandono, le violenze, la solitudine le rovineranno la vita. Finché non scoprirà che i miracoli avvengono. Il finale, emozionante e commovente, del fumetto d’esordio dell’autore di The Horizon.

Traduzione di Gloria Romano

256 pagine, brossurato, colori – 14,90 €

ISBN 979-12-5604-096-4

Ho qualcosa da dirti – cofanetto

di JH

Le vite di tre donne, la madre e le figlie, raccontate con sensibilità da un maestro del fumetto coreano, tra tragedie e gioie, fino alla scoperta che i miracoli avvengono davvero. La serie d’esordio dell’autore di The Horizon in un cofanetto da collezione.

720 pagine, brossurato, colori – 44,70 €

ISBN 979-12-5604-099-5

Nona Arte

Pinky 1973-1974

di Massimo Mattioli

Torna il coniglio rosa di Massimo Mattioli nella sua prima edizione cronologica. Surreale, coloratissimo e tremendamente divertente. È Pinky, il coniglio rosa nato dalla fantasia di Massimo Mattioli, una vera icona pop del fumetto italiano. Tra sfide all’ultimo click, improbabili reportage giornalistici e incontri con le razze aliene più disparate, ha imperversato sulle pagine de Il Giornalino per oltre cinquant’anni. Nona Arte, su licenza di Rainbow, che ha acquisito nel 2024 i diritti del personaggio, vuole colmare questo buco, con volumi cartonati di pregio che raccolgano in ordine cronologico tutti gli episodi del personaggio, la maggior parte delle quali mai ristampati in precedenza. Ogni libro raccoglie una o più annate, con una cadenza semestrale. Il primo, Pinky 1973-1974, contiene le due annate d’esordio, in cui lo stile grafico di Mattioli doveva ancora evolversi, ma l’umorismo era già travolgente. Inoltre, materiali inediti provenienti dall’archivio di Mattioli, acquisito e conservato da Rainbow, permetteranno di sbirciare dietro le quinte del lavoro di un maestro della risata disegnata.

136 pagine, cartonato, colori – 29,90 €

ISBN 979-12-82239-09-7

Capitan Rogers volume 1 (di 4)

di Giorgio Pezzin e Giorgio Cavazzano

Capitan Rogers è un ranger che pattuglia i boschi del New England per difendere la libertà degli americani dalle angherie del governo britannico, dalle minacce di banditi e pirati, dai conflitti con gli indigeni. Al suo fianco, il simpatico tedesco Otto Wrustel, che porta sempre con sé una bisaccia dal contenuto apparentemente illimitato. La serie, uscita su Il Giornalino tra il 1981 e il 1989, è stata ideata da una delle coppie artistiche più esplosive del fumetto italiano: Giorgio Pezzin e Giorgio Cavazzano, che insieme avevano rinnovato il fumetto Disney negli anni Settanta. Un classico del fumetto umoristico, per la prima volta in edizione integrale e cronologica in quattro volumi.

112 pagine, cartonato, colori – 29,90 €

ISBN 979-12-82239-07-3

Tutti i titoli saranno in distribuzione in libreria e fumetteria nella seconda metà di novembre 2026.