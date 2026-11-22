Nel 2007, il 24 Hour Italy Comics Day si è tenuto il 21 luglio 2007 all’interno dell’Italian Wave Love Festival di Sesto Fiorentino, prima edizione della parentesi di Arezzo Wave lontano da Arezzo. Un manipolo di autori, tra una esibizione di psichedelic-electronic-house-funk e un concerto di Vinicio Capossela.

Dicevamo di quanto sia difficile arrivare al termine delle 24 Hour Comics. Burchielli, già eroico protagonista della prima edizione, ci ha riprovato. Il numero di pagine non conta, quello che conta è il cammino, ricordatevelo. Anche quando si cerca di barare sul conto delle pagine (sbagliando pure!).

Senza titolo di Riccardo Burchielli

Biografia

Riccardo Burchielli (Peccioli – 1975) inizia la carriera fumettistica realizzando per Eura Editoriale con alcuni racconti per Skorpio e Lanciostory e quindi entrando nella squadra di disegnatori della serie John Doe.

Nel 2005 l’editor disegna per Vertigo DMZ, su testi di Brian Wood. Nel 2006 è autore con Roberto Recchioni di Garrett – Ucciderò ancora Billy the Kid per Editoriale Cosmo. Negli Stati Uniti continua la collaborazione con DC Comics per serie come Northlanders e American Vampire. Nel 2022 pubblica Eden, sceneggiato dal Matt Arnold per Comixology/DarkHorse.