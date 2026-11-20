Comunicato stampa

Dal 27 al 29 novembre, nei padiglioni 9-11 e 22-24 di Fiera Milano torna Milan Games Week & Cartoomics, il grande appuntamento organizzato da Fiera Milano con Fandango Club Creators che celebra la cultura pop in tutte le sue espressioni. Un universo dinamico e in continuo movimento, proprio come l’acqua, tema portante dell’edizione 2026: un flusso in cui linguaggi, passioni e immaginari si incontrano e si contaminano a vicenda. Sotto il claim IN MOTION, gaming, cinema, serie TV, fumetto, cosplay, esports, giochi da tavolo, collezionabili e musica confluiranno in un evento che è ormai punto di riferimento internazionale, animato da ospiti di calibro hollywoodiano – come le star della serie live action ONE PIECE, targata Netflix –, giganti dell’industria videoludica e leggende del fumetto. È tempo di radunare la ciurma e prepararsi a salpare: ad attendere i visitatori, un mare di appuntamenti, incontri e avventure tutte da vivere, navigando tra le infinite correnti della cultura pop.

QUATTRO PALCHI E INTRATTENIMENTO SENZA FINE

Il Central Stage sarà il cuore pulsante della tre giorni, grazie a incontri, anteprime e protagonisti internazionali. La partenza è fissata per venerdì alle 11:00 con l’Opening Ceremony, che darà ufficialmente il via alla manifestazione insieme ai suoi grandi ospiti. Spazio poi al format Games in Italy – l’appuntamento fisso che svela i retroscena dell’industria videoludica italiana –, che alle 12:00 vedrà salire sul palco lo studio Ubisoft Milan per raccontare la genesi di Rayman Legends Retold, progetto che segna il ritorno di uno dei personaggi più iconici della storia videoludica, sviluppato tra Italia e Francia. Alle 13:00, il mondo di Baldur’s Gate III sarà sotto i riflettori con Tim Downie e Amelia Tyler, per un incontro dedicato alla recitazione e alle emozioni che danno vita ai personaggi dei videogiochi. Alle 14:00, gli ospiti più attesi della tre giorni: approdano sul palco Emily Rudd e Taz Skylar, star della serie live action ONE PIECE di Netflix, per raccontare personaggi, avventure e retroscena di una delle produzioni più amate della cultura pop globale. A concludere il viaggio tra cinema e serialità sarà Matthew Modine: da Full Metal Jacket a Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno, fino al successo di Stranger Things, l’attore ripercorrerà una carriera che ha attraversato oltre quarant’anni di immaginario cinematografico e televisivo. Sabato alle 11:30 salirà sul palco una leggenda vivente del videogame: John Romero, padre di titoli che hanno rivoluzionato la storia del videogioco come DOOM, Wolfenstein 3D e Quake. A seguire, ore 12:30, Angela Sant’Albano ed Emma Rose Creaner racconteranno la loro esperienza in Resident Evil Requiem, fresco vincitore dell’Ultimate Game of the Year ai Golden Joystick Awards e in lizza come Game of the Year ai The Game Awards 2026. Un successo che vede protagonista anche la stessa Sant’Albano, premiata come Best Lead Performer e ora nominata nella categoria Best Performance ai TGA. Domenica alle 11.30 salirà sul palco un interprete che ha regalato al mondo dei videogiochi uno dei suoi ruoli più emozionanti: Christopher Judge ripercorrerà il viaggio dentro God of War, il rapporto con Kratos e il lavoro dietro una delle performance più celebri del gaming contemporaneo. Altrettanto indimenticabile l’interpretazione di Steven Ogg, il caotico Trevor in Grand Theft Auto V, che alle 13:30 sarà sotto i riflettori per condividere con il pubblico la complessità di un ruolo che ha fatto la storia del gaming.

Sul Central Stage si esibiranno anche moltissimi artisti di punta del panorama musicale italiano. Ogni pomeriggio alle 16:30, i live del DNSTY Urban Show scalderanno il palco grazie a ospiti come Drefgold, Madman, Ninomalo, Nellotaver, Bellofigo, Greg Willen, Kodi e Niki Savage. Sempre sul Central Stage, spazio alla musica con i live showcase di Radio 105, che porteranno sul palco alcuni dei protagonisti della scena pop italiana: sabato alle 15:45 Fabio Rovazzi e Jasley, mentre domenica, alla stessa ora, Baby K.



Il Level Stage sarà il palco dedicato alla cultura del videogame. Venerdì alle 13:45 si potrà rivisitare il Tempio dell’Acqua di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, dungeon amato e odiato dai fan, insieme alla giornalista e docente Fabrizia Malgieri. Sabato, ore 11:30, gli spettatori potranno dare uno sguardo al futuro del videogioco attraverso gli occhi di chi ha contribuito a forgiarne il passato: John Romero. Alle 16:00, gli sviluppatori di Day 4 Night: Cristina Nava, Davide Soliani, Gian Marco Zanna e Luca Breda presenteranno l’ambizioso progetto Bradley the Badger. Tra gli highlights della giornata di domenica, alle 17:00, il talk “Da Control Resonant e South of Midnight a Stonemachia: approcci diversi, un intento comune”, che vedrà il confronto tra tre sviluppatori su cosa significhi dare forma a un videogioco. Accanto a questi, tanti appuntamenti con i content creator più seguiti, dallo YouTuber da 2 milioni di follower Super Eyepatch Wolf, che sarà intervistato domenica alle 11:00, passando per Poldo, che incontrerà i suoi fan sabato alle 10:00.

Il programma dell’Hero Stage by SiVola, dedicato a fumetto, illustrazione e avventura, vedrà la presenza di leggende viventi della nona arte. Appuntamento imperdibile venerdì alle 17:45 con John Romita Jr, uno dei simboli della Casa delle Idee degli ultimi quarant’anni, che trasporterà il pubblico in un viaggio tra ricordi di famiglia e sfide professionali. Sabato, alle 11:00, il palco si trasformerà in una piccola Springfield – l’iconica città della serie I Simpson – grazie allo showcase di Bill Morrison, disegnatore delle versioni a fumetti della leggendaria serie animata. A seguire, tre disegnatori d’eccellenza – Darick Robertson, Marco Checchetto e David Messina – parleranno dell’eterno fascino dell’antieroe, mentre a chiudere questa intensa giornata, alle 18:00, saranno John Romita Jr e Scott Hanna, sul palco per raccontare il loro trentennale sodalizio artistico. Domenica, alle 10:00, si torna sui banchi con un insegnante d’eccellenza: Mark Waid, autore di alcune tra le saghe più memorabili di Marvel e DC e del capolavoro monumentale Kingdom Come,darà una lezione di sceneggiatura a partire dai suoi marchi di fabbrica: continuity, umanesimo e speranza. Alle 14:00, invece, in compagnia di John Romita Jr, Marco Checchetto e Sara Pichelli, un appuntamento tutto dedicato all’amichevole Spider-Man di quartiere.



A completare il ricco programma di contenuti, i tanti eventi dell’Electric Stage by Eva Air, tutti incentrati sul mondo dell’intrattenimento orientale, dal manga all’animazione. Tra gli highlights, venerdì alle 13:45 un incontro con la Pinacoteca Ambrosiana, custode del Codice Atlantico, svelerà le ispirazioni leonardesche del poster ufficiale di MGWCMX 2026, disegnato da Posuka Demizu. Sabato invece, l’appuntamento irrinunciabile è con Daiki Tomiyasu e Misu Yamaneko, pronti a condurre il pubblico dietro le quinte di quel lavoro complesso, intenso e meraviglioso che è dirigere un prodotto di animazione, tra Pokémon e Inazuma Eleven. Alle 14:00, sarà la volta di una delle ospiti più attese della kermesse: Jun Mayuzuki, autrice di Kowloon Generic Romance, che racconterà la sua arte al pubblico in un’intervista, cimentandosi nel frattempo con una performance di disegno dal vivo. Alle 16:00, invece, l’esclusiva anteprima del nuovo film d’animazione di Detective Conan, l’iconico investigatore partorito dalla mente di Gosho Aoyama, in compagnia dei doppiatori del film. Anche l’ultimo giorno di evento riserva grandi sorprese: domenica, alle 12:00, salirà sul palco Misu Yamaneko per addentrarsi nel lavoro di regia di alcune tra le produzioni animate più amate della storia, da Vinland Saga a I diari della Speziale, fino a Pokémon. Alle 13:00 sarà il momento di scoprire insieme a J-POP Manga le novità editoriali in serbo per il prossimo anno. L’Electric Stage sarà animato inoltre da numerosi cosplay contest e spettacoli di k-pop che lo animeranno per tutta la tre giorni.



Il palco Electric Stage sarà brandizzato Eva Air, prima compagnia aerea internazionale privata di Taiwan, e sarà il contesto nel quale verranno offerti i seguenti premi: due biglietti aerei andata e ritorno in Economy Class per Tokyo, per il vincitore del concorso social media, e due biglietti aerei di andata e ritorno in Economy Class per Tokyo a chi si aggiudicherà il Cosplay Contest. Eva Air offre agli amanti del Giappone voli quotidiani da Milano Malpensa per Taipei con coincidenze per dieci diverse città del Giappone.

L’Auditorium ospiterà due appuntamenti speciali dedicati all’animazione giapponese: sabato, l’anteprima assoluta dei primi tre episodi di Samurai Troopers – I Cinque Samurai, preceduta da un incontro con il cast del doppiaggio italiano; domenica, una presentazione delle novità cinematografiche e di palinsesto di Yamato Video, Anime Generation e Man-Ga, seguita dalla proiezione dello special TV One Piece: avventura a Nebulandia.

Numerosi gli editori di fumetto presenti, tra cui: J-POP, Gigaciao, Sergio Bonelli Editore, Mirage Comics – Shockdom, Star Comics con da Star Shop, Tunuè, ReNoir Comics, Saldapress, Panini Comics con Manicomix e molti altri. Una sterminata Artist Alley da oltre 160 postazioni permetterà di osservare grandi artisti all’opera, incontrarli, acquistare le loro stampe e molto altro. Tra questi: Sara Pichelli, Marco Checchetto, Simone Bianchi, Simon Bisley, Scott Hanna, R.M. Guéra, Kathy Lam, Liang Azha, Fernando Llor e Carles Dalmau, Roberto Recchioni, Federico Mele e Samuel Spano.

I FUMETTI E LE MOSTRE

Fumetto, manga e collezionismo sono al centro delle mostre di quest’anno, un viaggio tra grandi personaggi, universi narrativi e forme d’arte diverse, che testimonia la ricchezza e la varietà dell’immaginario pop.

In collaborazione con la casa editrice giapponese Shueisha, J-POP Manga ospiterà a Milano Jun Mayuzuki, autrice di Kowloon Generic Romance e Sayonara Daisy. Una grande sensibilità narrativa e un tratto grafico riconoscibile contraddistinguono il lavoro della mangaka, che nel 2007 ha ricevuto il Bronze Award alla prima edizione dei Gold Tiara Awards, organizzati da Shueisha, per la sua opera Sayonara Daisy. Nel 2022, inoltre, è stata tra gli artisti scelti per realizzare la locandina della 49ª edizione del Festival International de la Bande Dessinée di Angoulême. Per celebrare la presenza dell’autrice e il successo internazionale di Kowloon Generic Romance, J-POP Manga, col supporto della città di Tokyo, realizzerà “Kowloon Generic Romance – Geografia dell’Ignoto”, una mostra immersiva dedicata all’universo narrativo e visivo di un manga che ha conquistato lettori in tutto il mondo. La mostra invita i visitatori a immergersi nelle atmosfere uniche della storia, attraversando gli spazi che fanno da sfondo a una narrazione in cui romanticismo, nostalgia e mistero si intrecciano. Un percorso alla scoperta di una città che sembra custodire qualcosa di indecifrabile, dove ogni dettaglio può nascondere un segreto e nulla è necessariamente come appare.

In occasione dei 40 anni di Dylan Dog, Sergio Bonelli Editore sarà presente alla fiera con uno stand interamente dedicato all’Indagatore dell’Incubo nato dalla mente di Tiziano Sclavi. Un omaggio che attraversa quattro decenni di storia editoriale: l’esterno dello spazio espositivo sarà rivestito con alcune delle copertine più significative degli albi di Dylan Dog, selezionate per raccontare l’evoluzione del personaggio e della serie nel tempo. All’interno, invece, un percorso accompagnerà i visitatori alla scoperta delle tante declinazioni che il mondo di Dylan ha saputo conquistare anche al di là del fumetto: dall’esperienza teatrale al francobollo celebrativo, dall’album di figurine alle medaglie Bolaffi fino ai più recenti progetti, editoriali e non, che continuano ad ampliare l’immaginario dell’Indagatore dell’Incubo.



Un’altra icona del fumetto italiano sarà celebrata durante i tre giorni di evento. Presso lo stand della casa editrice Astorina (Padiglione 9), Diabolik in 3D – Quando il mito prende forma porterà il visitatore alla scoperta della produzione di gadget dedicati al Re del Terrore in oltre 60 anni: da quel lontano 1964, che vide la realizzazione della prima statuina 3D di Diabolik (non proprio fedele all’originale), a oggi sono state infatti realizzate statue di ogni dimensione, action figure, sagome metalliche e in plexiglass, pop-up, persino versioni caricaturali dei personaggi della serie. Alcuni di questi “Diabolik in 3D” hanno avuto tirature stellari, altri solo poche, introvabili copie mentre altri ancora sono veri e propri “pezzi unici”.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale.