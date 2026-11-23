Luca Peverelli e Chiara Milano esordiscono per Sergio Bonelli Editore con il progetto che ha vinto la sezione Fumetto del Lucca Project Contest 2025, prima edizione del concorso realizzata con Bonelli come partner editoriale.

Il risultato è Montagna, noir corale dalle tinte horror-grottesche imbastito su una premessa quasi archetipica: Mike Lenatti, ex pugile, viene assassinato insieme alla compagna Nora Stein e si ritrova negli inferi, dove gli viene concessa la possibilità di firmare un patto col diavolo per tornare fra i vivi e andare a caccia di chi lo ha tradito. Salvezza, redenzione, amore e vendetta si intrecciano così in una trama che non pretende di reinventare il noir ma ne utilizza con consapevolezza, mescolandoli con un pizzico di splatter nelle scene horror, gli elementi ricorrenti: gli sbirri integerrimi o venduti, la mala, il morto che torna, i conti da regolare, una cassaforte da violare.

Peverelli è bravo a mantenere l’equilibrio fra didascalie e dialoghi. Le varie voci narranti, ad esempio quella quasi onnisciente del commissario all’inizio della storia, amplificano la componente introspettiva e si fondono bene con i disegni che intervengono con efficacia anche nella caratterizzazione dei personaggi. Affiora, raramente, qualche didascalia di troppo, come nella sequenza che introduce una coppia di malviventi, dove alcune informazioni vengono ribadite a parole quando le vignette sono già in grado di raccontarle. È però un dettaglio marginale all’interno di un impianto nel complesso solido e non ridondante nel quale didascalie, dialoghi e disegno trovano i propri spazi.

Anche il ritmo è ben gestito: flashback e flashforward si alternano al presente senza rendere la narrazione faticosa da seguire, anzi, invogliano il lettore a scoprire di più.

A facilitare le cose intervengono anche una serie di inserti, naturalmente legati alla narrazione, come estratti di dossier della polizia, volantini e altri materiali diegetici: frammenti di world building e di approfondimento sui protagonisti che aggiungono informazioni e funzionano da stacco fra una sequenza e l’altra. Fra di essi spicca un decalogo per i trapassati che sviluppa, lasciando spazio all’immaginazione, il mondo infero in poche, divertenti righe che sarebbe stato forse problematico diluire nel fumetto, se non altro per questioni di spazio.

Sullo sfondo non mancano i richiami all’attualità, come il misterioso faldone che fa pensare inevitabilmente ai famigerati Epstein files. E c’è anche un’eco di Tiziano Sclavi nella rappresentazione della burocrazia infernale, con procedure, funzionari e un apparato amministrativo che ricordano l’inferno introdotto nel numero 46 della regolare di Dylan Dog. Inferni, dove lo stesso Sclavi immaginava aldilà governati da una noiosa burocrazia (e merita di essere ricordata l’iconica interpretazione di Carlo Ambrosini).

Il finale consegna al lettore una storia chiusa e soddisfacente, con tutte le trame principali e gli archi dei personaggi portati a compimento, senza rinunciare a qualche cliffhanger che potrebbe riportare in scena eroi e antieroi di Montagna.

Il segno di Chiara Milano è realistico, sostenuto da una linea morbida e pulita. La caratterizzazione dei personaggi è uno dei punti di forza, così come la scelta delle inquadrature e l’intensità espressiva dei protagonisti, mentre gli sfondi risultano a volte fin troppo vuoti.

Pur garantendo una leggibilità scorrevole proprio l’estrema pulizia del tratto, dettata forse dalle tempistiche imposte da Bonelli, potrebbe in futuro guadagnare qualcosa da una maggiore sporcatura, da una componente più grezza che, nello specifico caso di Montagna, avrebbe accentuato il lato oscuro e grottesco della storia.

Interessante il montaggio di alcune tavole e sequenze: le pagine 6 e 7, per esempio, utilizzano un’illustrazione come sfondo, sul quale sono sovrapporre numerose vignette che creano una composizione dinamica fra presente e passato. I cinque capitoli sono inoltre introdotti da stacchi ben studiati e interpretati graficamente, come dimostra la doppia tavola 18-19 che introduce il primo capitolo.

Il colore, realizzato da Peverelli, utilizza una palette varia che si adatta alle diverse situazioni. Le tonalità scelte contribuiscono a distinguere ambienti, atmosfere e momenti con un profilo abbastanza neutro: una colorazione funzionale che si accosta al disegno senza imporsi o appesantire le tavole.

Montagna gioca con elementi ben riconoscibili come il noir, l’horror, il soprannaturale, strizzando l’occhio a una certa filmografia di genere anni Ottanta e successivi, per una combinazione che rende la trama avvincente, popolata di personaggi ben costruiti e con disegni apprezzabili.

Durante la lettura si intuisce la sinergia fra Peverelli e Milano, la loro familiarità con i meccanismi del genere e il lavoro di squadra con Sergio Bonelli Editore, che ha probabilmente contribuito nel mettere a fuoco elementi che, in un’opera d’esordio, avrebbero potuto risultare ancora acerbi o eccessivamente stereotipati.

Abbiamo parlato di:

Montagna

Luca Peverelli, Chiara Milano

Sergio Bonelli Editore, 2026

144 pagine, cartonato, colori – 22,00 €

ISBN: 9791256293094