Tutto sommato di Giacomo Traini è una rivista a fumetti autoprodotta, spillata e in bianco e nero. Il numero zero, distinto dalla copertina blu, raccoglie sei ministorie che alternano episodi autoconclusivi e racconti in itinere che migrano disinvolti fra generi e tematiche.

Apre Quanto costa la libertà? in cui il tema del lavoro viene affrontato attraverso un collage di vignette e dettagli emblematici, mentre Le stupefacenti avventure di Trenten racconta la prima delle piovose noie di un trentenne che, in evidente antitesi al titolo, di stupefacente hanno ben poco.

Segue Fuori strada, una storia che invita a boicottare fretta e ansie, prima di arrivare al racconto più lungo del numero, Falk – Il detective mascherato: sei tavole che strizzano l’occhio all’hard boiled e introducono un personaggio seriale, a cui è dedicata anche la copertina dell’albo, e la cui ispirazione grafica a The Spirit è evidente. In chiusura c’è Fumetti a profusione: mal di testa, tavola unica costruita con tempi e meccanismi della striscia comica.

Il segno di Traini passa da una rappresentazione più realistica a una più cartoonesca, mantenendo però uno stile riconoscibile e personale, già apprezzato in suoi precedenti lavori come I racconti delle Ottore, Swing, Barbera e Fred Buscaglione o Quella volta che mi hanno raccontato la storia del cacatore incappucciato. Da un punto di vista narrativo, con Trentren e Falk è chiara la volontà di ribaltare con ironia e sagacia i canoni di genere, con tempi, scelte di sceneggiatura e battute azzeccate; nelle storie autoconclusive la scelta è quella di cogliere un attimo autobiografico, un pensiero, una riflessione sulla realtà e fissarli in modo fulmineo e breve.

Tutto sommato si inserisce in un momento storico del mondo fumetto che vede il tentativo di ritorno delle riviste, riaffacciatesi sul mercato in forme diverse: dall’intramontabile linus a La fine del mondo de Il Manifesto al nuovo Comics Report de La Stampa, ma passando anche per progetti meno mainstream come il periodico omonimo del collettivo Barzak.

Abbiamo parlato di:

Tutto sommato #0

Giacomo Traini

autoproduzione, 2026

16 pagine, spillato, bianco e nero – 4,00 €