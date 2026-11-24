Dopo la diffusione del final trailer di Avengers: Doomsday nella giornata di ieri, Variety informa che i Marvel Studios hanno già approntato una strategia per mantenere la segretezza sulla trama della pellicola, prima che questa esca nelle sale e sia quindi fruibile al grande pubblico.

La major non effettuerà quindi proiezioni del film per gli organismi di voto prima della premiere mondiale, scelta che mira in primo luogo a tutelare la distribuzione nelle sale, evitando che i colpi di scena facenti parte della trama (soprattutto il terzo atto) tenuti sotto stretto riserbo, finiscano per essere svelati prima dell’uscita il 18 dicembre. L’anteprima si svolgerà il 14 dicembre a Los Angeles, quattro giorni prima dell’effettiva uscita nel resto degli Stati Uniti.

Secondo la rivista, questa strategia è stata già collaudata in precedenza per pellicole di una certa importanza, come Star Wars: Il Risveglio della Forza e Spider-Man: No Way Home, ma comporta comunque un prezzo. Evitando le proiezioni per gli organismi di voto, il film Marvel Studios salterà così gran parte della fase iniziale della “stagione dei premi”.

Questo potrebbe impattare soprattutto sull’Academy, le cui votazioni preliminari per le shortlist degli Oscar inizieranno il 7 dicembre per concludersi il 12, con le categorie (in molte delle quali potrebbe rientrare Doomsday) che saranno annunciate il 15, giorno successivo alla premiere mondiale.

Variety sottolinea che i Marvel Studios puntavano alla categoria degli effetti visivi per il film. Il regolamento del comitato che si occupa di valutare le pellicole in questa categoria prevede una certa flessibilità, che limita il rischio di possibili spoiler verso l’esterno, in quanto viene richiesto ai produttori di offrire l’opportunità di visionare i film tramite proiezioni in anteprima, e ove questo non fosse possibile, presentare dei frammenti.

Non è chiaro, al momento, secondo Variety, se i Marvel Studios abbiano mostrato al comitato il film nella sua interezza o solo attraverso alcuni estratti. La rivista però ha confermato che il film dei Fratelli Russo è stato sottoposto al vaglio delle selezioni competenti dell’Academy insieme al materiale richiesto per potere essere preso in considerazione ai fini delle shortlist.

Viene inoltre riportato che il film dovrebbe comunque saltare le selezioni per i BAFTA, i Golden Globes mentre sarebbero già saltate quelle dei critici.