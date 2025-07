Le novità SBE in libreria questa settimana

Comunicato stampa

L’8 luglio 2025 Sergio Bonelli Editore porta in libreria e fumetteria TEX E GLI INDIANI, volume che vede protagonista una delle più celebri nemesi del Ranger: Zhenda.

Sulle Terre Alte si allunga l’ombra minacciosa della strega Zhenda. La rancorosa megera mira a insediare il figlio Sagua come capo dei Navajos al posto di Tex e, per raggiungere il proprio scopo, non si fa alcuno scrupolo. Sulle tracce della strega, Tex e Tiger Jack devono respingere le incursioni dei Navajos a lei fedeli finché a dargli man forte arrivano anche Kit Willer e Big Elk. Intanto, i ribelli di Grande Orso, alleati con Zhenda, attaccano un ranch suscitando la reazione dell’esercito, tenuto a freno da Kit Carson per evitare una sanguinosa guerra contro tutto il popolo navajo.

Il volume, scritto da Gianluigi Bonelli e disegnato da Aurelio Galleppini, contiene l’episodio Sinistri presagi. L’introduzione è firmata da Graziano Frediani.

Tex e gli indiani

Gianluigi Bonelli, Aurelio Galleppini

Sergio Bonelli Editore, 2025

256 pagine, cartonato, colori – 29,00 €

ISBN: 9791256291052

Arriva invece l’11 luglio 2025 un nuovo episodio della saga di Eternity di Alessandro Bilotta. In L’IMPRESA UN PO’ PRESUNTUOSA DELLA RESURREZIONE Bilotta e Sergio Gerasi, con i colori di Adele Matera, tornano a raccontare le vicende di Alceste Santacroce, giornalista di gossip o cronista mondano, come ama definirsi.

Essere un giornalista di gossip e morire per omicidio è uno scoop fenomenale di cui malauguratamente non si può approfittare. Ma ancora più sensazionale è la notizia di riuscire a risorgere, un fatto da prima pagina, se Roma non fosse sempre più indifferente. Alceste Santacroce non sembra più quello di un tempo, non parla, non capisce, non cammina. È difficile immaginare cosa gli passi per la testa, ma è prevedibile che non riesca a sfuggire alla tentazione della resurrezione, per dimostrarsi alla pari di ben più celebri precedenti. In una città di santoni che vendono miracoli, di apparizioni divine sulle pendici di Monte Mario e di vecchie pornostar in aria di beatificazione, un uomo un po’ presuntuoso s’inventa una personale via crucis. Darsi da fare per tornare in vita può essere una sfida, ma anche una necessità quando capita la più comune delle sventure umane.

Alceste, forse pensavi di vivere per sempre, invece ti sei accorto semplicemente di non riuscire a morire mai…

L’introduzione del volume è firmata dallo stesso Alessandro Bilotta, mentre la copertina è di Sergio Gerasi.

Eternity vol. 7 – L’impresa un po’ presuntuosa della resurrezione

Alessandro Bilotta, Sergio Gerasi, Adele Matera

Sergio Bonelli Editore, 2025

72 pagine, cartonato, colori – 21,00 €

ISBN: 9791256290758