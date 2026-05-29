Le novità SBE in libreria questa settimana

Comunicato stampa

Sergio Bonelli Editore dal 29 maggio 2026 porta in libreria e fumetteria tre nuovi volumi a fumetti che illustriamo di seguito.

Storie nere

di Alberto Font

Per la prima volta in edizione integrale italiana arriva sugli scaffali di vendita STORIE NERE, volume che raccoglie una serie di racconti pubblicati originariamente sulle riviste spagnole Creepy e Cimoc nei primi anni ‘80 del XX secolo, che hanno la caratteristica di essere tanto spaventosi quanto divertenti. Alfonso Font con questa opera unisce fantascienza, avventura, umorismo e critica sociale, mettendo a nudo gli aspetti più oscuri della natura umana.

Il volume nasce dalla collaborazione tra SBE e Nona Arte.

Traduzione dallo spagnolo di Marco Cedric Farinelli

64 pagine, cartonato, colore – 21,00 €

ISBN: 9791256292738

Ken Parker. Sciopero

di Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo

Due racconti della saga di Lungo Fucile tornano n una nuova veste. In KEN PARKER. SCIOPERO, il celebre personaggio nato dalla penna di Berardi e illustrato da Milazzo è protagonista di una commovente storia di soprusi e tentativi di rivalsa.

Ken Parker, in viaggio verso Boston per incontrare il figlio adottivo dopo anni di assenza, sale clandestinamente su un treno. Durante il viaggio uno dei passeggeri scompare improvvisamente e Ken, coinvolto nell’inchiesta, si trova ad attraversare un mistero di cui sarà difficile svelare le sordide verità. Ci sono poi il rumore assordante della fabbrica, la fatica che consuma ore e corpi, la speranza appena sussurrata tra operai stremati, ma ormai pronti a sfidare l’ingiustizia e la prepotenza di una società che li vuole schiacciati, sfruttati, costretti al silenzio da un vile ricatto economico.

Il volume, che contiene gli episodi Boston e Sciopero, è arricchito dall’introduzione Un fragile domani di Graziano Frediani.

208 pagine, cartonato, bianco e nero – 25,00 €

ISBN: 9791256292240