Letture in breve #58

La piccola ma meritevole casa editrice Sinnos porta sugli scaffali delle librerie italiane un nuovo fumetto danese della coppia di autrice e autore dietro la serie di Mira, arrivata ormai al quinto volume. Kurt! è molto lontano dalle atmosfere con protagonista la giovane adolescente nordica, eppure è sempre un fumetto ben eseguito e adatto a una lettura tanto per un pubblico di ragazze e ragazzi quanto più maturo. È una storia divertente, con protagonisti un criceto morto e uno zombie che condividono lo stesso nome e una coppia di giovani amici, Tea e Sven. Quella che all’apparenza potrebbe sembrare un racconto con venature horror, è invece una lettura divertente, ironica, a tratti commovente e toccante, con un brio e una schiettezza che raramente si trovano in fumetti per giovani lettori di altre nazioni. Una schiettezza però sempre garbata, arricchita da un disegno e una colorazione che lavorano molto sulle atmosfere e sulla mimica dei personaggi, in modo efficace e compiuto.

Una bella avventura, forse la prima di un’altra serie che potrebbe seguire le orme di Mira. Da segnalare il metodo inventivo e perfettamente in linea con il racconto con cui l’editore ha fatto diventare un errore tipografico e di stampa che affligge il volume un elemento narrativo “quasi” voluto.

David Padovani

Leggi qui una anteprima di Kurt!