Un thriller sociopolitico per Nathan Never

Dopo la minisaga Il Quadrante Sconosciuto, composta da cinque numeri firmati Bepi Vigna, tornano all’opera sulla serie regolare Michele Medda e Silvia Corbetta.

Il candidato, primo capitolo di una storia in due parti, abbandona la recente atmosfera epica spaziale pur non slegandosi del tutto dalla continuity, e riporta in scena la nuova agente Alfa Erika Tanner (vedi Doctor Robot), e l’esperto Branko.

Medda inizia però a raccontare di una scimmietta, di un padrone in difficoltà, di un’anziana bisbetica e di un cassiere accondiscendente, con un tocco ironico e surreale in apparenza slegato dalla trama principale ma che, nel finale, assume un peso differente. L’antefatto apre a un thriller investigativo di stampo politico: sulla Terra è tempo di elezioni governative e in varie località, Città Est compresa, le campagne dei candidati sono nel vivo. Uno di essi affida all’Alfa il compito di proteggerlo e questa componente avventurosa dà modo a Medda di trattare varie tematiche: povertà, disoccupazione, speculazione, emarginazione. Elementi storicamente centrali per l’autore ma che caratterizzano anche il volto più sociopolitico della testata e, ne Il candidato, fanno da sfondo a un intreccio che abbraccia alcuni archetipi della narrativa, uno su tutti il tema del doppio reinterpretato in chiave fantascientifica.

L’impianto narrativo è solido e si snoda tra personaggi dietro le quinte, giornalisti in cerca dello scoop e una crescente sensazione che sotto la patina della campagna elettorale si muova qualcosa di molto più complesso.

Ai disegni Silvia Corbetta conferma un segno realistico, pulito e molto leggibile. Il suo Nathan è riconoscibile ed efficace nella recitazione, così come tutto il cast principale. Dall’albo emerge anche la precisione nel gestire scene di massa con numerosi comprimari o comparse ed è emblematica, in tal senso, la chiusura di un comizio a tavola 15. Altre sequenze “affollate” restituiscono al meglio il senso di città in fermento, attraversate da tensioni sociali e politiche.

Abbiamo parlato di:

Nathan Never #420 – Il candidato

Michele Medda, Silvia Corbetta

Sergio Bonelli Editore, maggio 2026

96 pagine, brossurato, colori – 5,80 €

ISSN: 977112157300160420