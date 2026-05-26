Homenathan

Un thriller sociopolitico per Nathan Never

26 Maggio 2026
di
Michele Medda e Silvia Corbetta seguono importanti elezioni politiche ne “Il candidato”, prima parte di una storia doppia.
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Dopo la minisaga Il Quadrante Sconosciuto, composta da cinque numeri firmati Bepi Vigna, tornano all’opera sulla serie regolare Michele Medda e Silvia Corbetta

Il candidato, primo capitolo di una storia in due parti, abbandona la recente atmosfera epica spaziale pur non slegandosi del tutto dalla continuity, e riporta in scena la nuova agente Alfa Erika Tanner (vedi Doctor Robot), e l’esperto Branko.

Medda inizia però a raccontare di una scimmietta, di un padrone in difficoltà, di un’anziana bisbetica e di un cassiere accondiscendente, con un tocco ironico e surreale in apparenza slegato dalla trama principale ma che, nel finale, assume un peso differente. L’antefatto apre a un thriller investigativo di stampo politico: sulla Terra è tempo di elezioni governative e in varie località, Città Est compresa, le campagne dei candidati sono nel vivo. Uno di essi affida all’Alfa il compito di proteggerlo e questa componente avventurosa dà modo a Medda di trattare varie tematiche: povertà, disoccupazione, speculazione, emarginazione. Elementi storicamente centrali per l’autore ma che caratterizzano anche il volto più sociopolitico della testata e, ne Il candidato, fanno da sfondo a un intreccio che abbraccia alcuni archetipi della narrativa, uno su tutti il tema del doppio reinterpretato in chiave fantascientifica. 

L’impianto narrativo è solido e si snoda tra personaggi dietro le quinte, giornalisti in cerca dello scoop e una crescente sensazione che sotto la patina della campagna elettorale si muova qualcosa di molto più complesso.

Ai disegni Silvia Corbetta conferma un segno realistico, pulito e molto leggibile. Il suo Nathan è riconoscibile ed efficace nella recitazione, così come tutto il cast principale. Dall’albo emerge anche la precisione nel gestire scene di massa con numerosi comprimari o comparse ed è emblematica, in tal senso, la chiusura di un comizio a tavola 15. Altre sequenze “affollate” restituiscono al meglio il senso di città in fermento, attraversate da tensioni sociali e politiche.

Abbiamo parlato di:
Nathan Never #420 – Il candidato
Michele Medda, Silvia Corbetta
Sergio Bonelli Editore, maggio 2026
96 pagine, brossurato, colori – 5,80 €
ISSN: 977112157300160420

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Giovanni Dacò

Giovanni Dacò

Da molti anni legge fumetti. Per pagarseli ha fatto anche il giornalista, il giardiniere, l’addetto stampa, il muratore, il direttore di riviste, l’agricoltore, lo scrittore.

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