Tutte le nomination agli Harvey Awards 2025

Tutte le nomination agli Harvey Awards 2025

Annunciate le nomination del premio statunitense più importante dopo gli Eisner Awards, dedicati ad Harvey Kurtzman.
la redazione
Pubblicato il

Sono state comunicate le nomination  2025 degli Harvey Awards 2025, uno dei più prestigiosi premi del fumetto statunitense, dedicati a Harvey Kurtzman. La cerimonia di premiazione si terrà durante il prossimo New York Comic Con (9-12 ottobre).

Fumetto dell’anno

Fumetto digitale dell’anno

  • Castle Swimmer di Wendy Lian Martin (Webtoon)
  • Morgana and Oz di Miyuli (Webtoon)
  • The Mafia Nanny di SH00 e Violet Matter (Webtoon)
  • Resenter di Gigi Murakami (VIZ Manga)
  • Sarah’s Scribbles di Sarah Andersen (Go Comics). In Italia: Crescere, che palle! (Beccogiallo)

Miglior fumetto per bambini

  • The Cartoonists Club di Raina Telgemeier e Scott McCloud (Graphix). In Italia: Il club del fumetto (Il Castoro)
  • Chickenpox di Remy Lai (Allen & Unwin)
  • Free Piano (Not Haunted) di Whitney Gardner (Simon & Schuster Books for Young Readers)
  • Mixed-Up di Kami Garcia e Brittney Williams (First Second)
  • Song for You and I di Kay O’Neil (RH Graphic)
  • Weirdo di Tony Weaver Jr, Jess Wibowo e Cin Wibowo (First Second)

Miglior fumetto per ragazzi

  • Ash’s Cabin di Jen Wang (First Second). In Italia: Il capanno di Ash (Bao Publishing)
  • How It All Ends di Emma Hunsinger (Greenwillow Books)
  • Navigating with You di Jeremy Whitley, Cassio Ribeiro e Nikki Foxrobot (Maverick/Mad Cave)
  • Raised by Ghosts di Briana Loewinsohn (Fantagraphics)
  • Strange Bedfellows di Ariel Slamet Ries (HarperAlley)
  • The Summer Hikaru Died di Mokumokuren, traduzione di Ajani Oloye (Yen Press). In Italia: L’estate in cui Hikaru è morto (J-Pop)

Miglior manga

  • The Guy She Was Interested in Wasn’t a Guy at All di Sumiko Arai, traduzione di Ajani Oloye (Yen Press). In Italia: La persona che mi piace non è un ragazzo (Star Comics)
  • The Summer Hikaru Died di Mokumokuren, traduzione di Ajani Oloye (Yen Press). In Italia: L’estate in cui Hikaru è morto (J-Pop)
  • Tokyo These Days di Taiyo Matsumoto, traduzione di Michael Arias (Viz Media). In Italia: Tokyo Higoro (J-Pop)
  • Wind Breaker di Satoru Nii, traduzione di Jacqueline Fung (Kodansha Comics). In Italia: Wind Breaker (Panini Comics)
  • Witch Hat Atelier di Kamome Shirahama, traduzione di Stephen Kohler (Kodansha Comics). In Italia: Atelier of Witch Hat (Panini Comics)

Miglior fumetto internazionale

  • Blacksad: They All Fall Down Part 2 di Juan Díaz Canales e Juanjo Guarnido, traduzione di Diana Schutz e Brandon Kaner (Dark Horse Books). In Italia: Blacksad: E poi non resta niente, parte seconda (Rizzoli Lizard)
  • Mothballs di Sole Otero, traduzione di Andrea Rosenberg (Fantagraphics)
  • Muybridge di Guy Delisle, traduzione di Helge Dascher e Rob Aspinall (Drawn & Quarterly). In Italia: Per una frazione di secondo. L’incredibile vita di Eadweard Muybridge (Rizzoli Lizard)
  • Sunday di Olivier Schrauwen (Fantagraphics). Per approfondire: intervista a Olivier Schrauwen su Lo Spazio Bianco.
  • The Road: A Graphic Novel Adaptation di Manu Larcenet, dal romanzo di Cormac McCarthy (Abrams). In Italia: La strada (Coconino Press)

Miglior adattamento da fumetto o graphic novel

  • Thunderbolts* (Marvel Studios), diretto da Jake Schreier. Basato su Thunderbolts (Marvel Comics), creato da Kurt Busiek e Mark Bagley
  • Agatha All Along (Disney+), ideata da Jac Schaeffer. Basata su Agatha Harkness (Marvel Comics), creata da Stan Lee e Jack Kirby
  • Berlin: The Play (Court Theatre), adattata da Mickle Maher e diretta da Charles Newell. Basata su Berlin di Jason Lutes (Drawn & Quarterly)
  • Boop! The Musical, musiche di David Foster, testi di Susan Birkenhead e libretto di Bob Martin. Basata su Betty Boop creata da Max Fleischer e Grim Natwick
  • Cat Kid Comic Club!: The Musical, musiche di Brad Alexander, libretto e testi di Kevin Del Aguila. Basata su Cat Kid Comic Club di Dav Pilkey (Graphix)
  • Daredevil: Born Again (Disney+), ideata da Dario Scardapane. Ispirata a Daredevil: Rinascita di Frank Miller e David Mazzucchelli. Daredevil creato da Stan Lee e Bill Everett
  • The Fantastic Four: First Steps (Marvel Studios), diretto da Matt Shakman. Basato su The Fantastic Four (Marvel Comics), creati da Stan Lee e Jack Kirby
  • Paying For It, diretto da Sook-Yin Lee. Basato su Paying For It di Chester Brown (Drawn & Quarterly)
  • The Penguin (Max Original), ideata da Lauren LeFranc. Basata su The Penguin (DC Comics), creato da Bob Kane e Bill Finger
  • Superman (DC Studios), diretto da James Gunn. Basato su Superman (DC Comics), creato da Jerry Siegel e Joe Shuster
Clicca per commentare

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *