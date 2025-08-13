Tutte le nomination agli Harvey Awards 2025

Sono state comunicate le nomination 2025 degli Harvey Awards 2025, uno dei più prestigiosi premi del fumetto statunitense, dedicati a Harvey Kurtzman. La cerimonia di premiazione si terrà durante il prossimo New York Comic Con (9-12 ottobre).
Fumetto dell’anno
- Beneath the Trees Where Nobody Sees di Patrick Horvath (IDW Publishing)
- Final Cut di Charles Burns (Pantheon). In Italia: Labirinti (Coconino Press)
- Helen of Wyndhorn di Tom King e Bilquis Evely (Dark Horse)
- Precious Metal: From the World of Little Bird di Darcy Van Poelgeest e Ian Bertram (Image Comics)
- Ultimate Spider-Man Vol. 1 di Jonathan Hickman e Marco Checchetto (Marvel Comics). In Italia: Ultimate Spider-Man 1 (Panini Comics).
Fumetto digitale dell’anno
- Castle Swimmer di Wendy Lian Martin (Webtoon)
- Morgana and Oz di Miyuli (Webtoon)
- The Mafia Nanny di SH00 e Violet Matter (Webtoon)
- Resenter di Gigi Murakami (VIZ Manga)
- Sarah’s Scribbles di Sarah Andersen (Go Comics). In Italia: Crescere, che palle! (Beccogiallo)
Miglior fumetto per bambini
- The Cartoonists Club di Raina Telgemeier e Scott McCloud (Graphix). In Italia: Il club del fumetto (Il Castoro)
- Chickenpox di Remy Lai (Allen & Unwin)
- Free Piano (Not Haunted) di Whitney Gardner (Simon & Schuster Books for Young Readers)
- Mixed-Up di Kami Garcia e Brittney Williams (First Second)
- Song for You and I di Kay O’Neil (RH Graphic)
- Weirdo di Tony Weaver Jr, Jess Wibowo e Cin Wibowo (First Second)
Miglior fumetto per ragazzi
- Ash’s Cabin di Jen Wang (First Second). In Italia: Il capanno di Ash (Bao Publishing)
- How It All Ends di Emma Hunsinger (Greenwillow Books)
- Navigating with You di Jeremy Whitley, Cassio Ribeiro e Nikki Foxrobot (Maverick/Mad Cave)
- Raised by Ghosts di Briana Loewinsohn (Fantagraphics)
- Strange Bedfellows di Ariel Slamet Ries (HarperAlley)
- The Summer Hikaru Died di Mokumokuren, traduzione di Ajani Oloye (Yen Press). In Italia: L’estate in cui Hikaru è morto (J-Pop)
Miglior manga
- The Guy She Was Interested in Wasn’t a Guy at All di Sumiko Arai, traduzione di Ajani Oloye (Yen Press). In Italia: La persona che mi piace non è un ragazzo (Star Comics)
- The Summer Hikaru Died di Mokumokuren, traduzione di Ajani Oloye (Yen Press). In Italia: L’estate in cui Hikaru è morto (J-Pop)
- Tokyo These Days di Taiyo Matsumoto, traduzione di Michael Arias (Viz Media). In Italia: Tokyo Higoro (J-Pop)
- Wind Breaker di Satoru Nii, traduzione di Jacqueline Fung (Kodansha Comics). In Italia: Wind Breaker (Panini Comics)
- Witch Hat Atelier di Kamome Shirahama, traduzione di Stephen Kohler (Kodansha Comics). In Italia: Atelier of Witch Hat (Panini Comics)
Miglior fumetto internazionale
- Blacksad: They All Fall Down Part 2 di Juan Díaz Canales e Juanjo Guarnido, traduzione di Diana Schutz e Brandon Kaner (Dark Horse Books). In Italia: Blacksad: E poi non resta niente, parte seconda (Rizzoli Lizard)
- Mothballs di Sole Otero, traduzione di Andrea Rosenberg (Fantagraphics)
- Muybridge di Guy Delisle, traduzione di Helge Dascher e Rob Aspinall (Drawn & Quarterly). In Italia: Per una frazione di secondo. L’incredibile vita di Eadweard Muybridge (Rizzoli Lizard)
- Sunday di Olivier Schrauwen (Fantagraphics). Per approfondire: intervista a Olivier Schrauwen su Lo Spazio Bianco.
- The Road: A Graphic Novel Adaptation di Manu Larcenet, dal romanzo di Cormac McCarthy (Abrams). In Italia: La strada (Coconino Press)
Miglior adattamento da fumetto o graphic novel
- Thunderbolts* (Marvel Studios), diretto da Jake Schreier. Basato su Thunderbolts (Marvel Comics), creato da Kurt Busiek e Mark Bagley
- Agatha All Along (Disney+), ideata da Jac Schaeffer. Basata su Agatha Harkness (Marvel Comics), creata da Stan Lee e Jack Kirby
- Berlin: The Play (Court Theatre), adattata da Mickle Maher e diretta da Charles Newell. Basata su Berlin di Jason Lutes (Drawn & Quarterly)
- Boop! The Musical, musiche di David Foster, testi di Susan Birkenhead e libretto di Bob Martin. Basata su Betty Boop creata da Max Fleischer e Grim Natwick
- Cat Kid Comic Club!: The Musical, musiche di Brad Alexander, libretto e testi di Kevin Del Aguila. Basata su Cat Kid Comic Club di Dav Pilkey (Graphix)
- Daredevil: Born Again (Disney+), ideata da Dario Scardapane. Ispirata a Daredevil: Rinascita di Frank Miller e David Mazzucchelli. Daredevil creato da Stan Lee e Bill Everett
- The Fantastic Four: First Steps (Marvel Studios), diretto da Matt Shakman. Basato su The Fantastic Four (Marvel Comics), creati da Stan Lee e Jack Kirby
- Paying For It, diretto da Sook-Yin Lee. Basato su Paying For It di Chester Brown (Drawn & Quarterly)
- The Penguin (Max Original), ideata da Lauren LeFranc. Basata su The Penguin (DC Comics), creato da Bob Kane e Bill Finger
- Superman (DC Studios), diretto da James Gunn. Basato su Superman (DC Comics), creato da Jerry Siegel e Joe Shuster