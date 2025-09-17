Arriva in libreria Silas Finn di Sclavi e Cavazzano

Comunicato stampa

Dopo essere stato presentato in anteprima alla Mostra mercato del fumetto ANAFI di Bologna a maggio 2025, arriva in libreria per ReNoir Comics/Nona Arte il primo volume della prima edizione integrale al mondo di Silas Finn, western umoristico firmato da Tiziano Sclavi e Giorgio Cavazzano.

Silas Finn è un giornalista, inviato nel Far West a scrivere reportage per i lettori bostoniani del suo giornale. Lì incontra i miti della Frontiera, è testimone di eventi storici e accompagna i partecipanti di una folle caccia al tesoro in storie ricche di umorismo e omaggi ai classici del genere.

Sclavi ha messo nelle sue storie tutto l’amore per l’umorismo di René Goscinny, lo sceneggiatore di Asterix: «Per me, il più grande sceneggiatore che il fumetto abbia mai avuto», ha dichiarato. A sua volta, Cavazzano era al culmine di un processo di ricerca stilistica che, partito dal segno disneyano del suo maestro Romano Scarpa e dall’influenza di Albert Uderzo, co-creatore proprio di Asterix, l’aveva portato a sviluppare uno stile personale, dettagliato e dinamico.

Creata nel 1979 per la rivista tedesca Zack, dove fu battezzata Peter O’ Pencil, e uscita in parallelo sulla francese Super As, Silas Finn Silas Finn restò in edicola per meno di due anni, fino alla chiusura dei settimanali. Il libro raccoglie, per la prima volta in Italia e nel mondo, i primi quattro racconti, firmati dai creatori del personaggio; di questi, prima d’ora solo tre erano stati tradotti in italiano. Una ricca introduzione storica firmata dallo studioso e divulgatore Alberto Brambilla ne ricostruisce la nascita e la storia editoriale, grazie anche alla viva voce dei due autori.

Entro la fine del 2025 verrà pubblicato il secondo volume conclusivo, con le storie scritte da François Corteggiani, succeduto a Tiziano Sclavi ai testi, inedite nel nostro Paese.

Silas Finn vol. 1

di Tiziano Sclavi e Giorgio Cavazzano

Traduzione di Marco Cedric Farinelli

ReNoir Comics, 2025

120 pagine, cartonato, colori – 29,90 €

ISBN: 9788899728243

Disponibile dal 17 settembre 2025 in libreria, fumetteria, negli store online e sul sito www.renoircomics.it