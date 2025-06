Nona Arte torna nel catalogo ReNoir Comics

Comunicato stampa

L’etichetta editoriale Nona Arte, specializzata in fumetto classico italiano e internazionale, torna a far parte del catalogo ReNoir Comics, riprendendo una lunga collaborazione già durata dal 2012 al 2017.

Nona Arte si concentrerà nella pubblicazione di nuovi titoli rispetto a quelli che ne hanno caratterizzato finora il catalogo, ma sempre con l’obiettivo di riscoprire fumetti del passato meritevoli di essere scoperti dai lettori italiani.

Le prime due proposte si concentrano su titoli di grandi maestri del fumetto e della bande dessinée finora inediti in Italia.

Silas Finn è una serie ideata da Tiziano Sclavi e Giorgio Cavazzano nel 1979 per il settimanale tedesco Zack, che prima d’ora non ha mai avuto una pubblicazione organica in Italia: alcuni episodi, ma non tutti, furono pubblicati negli anni Ottanta e Novanta, e da allora non è mai stata ripresa. Nona Arte raccoglierà in un primo volume i racconti scritti da Sclavi, tra cui il primo in ordine cronologico, totalmente inedito in Italia, e in un secondo gli episodi firmati da François Corteggiani, mai tradotti nel nostro Paese.

Surcouf, invece, è la lunga biografia dell’omonimo pirata firmata dai creatori di Buck Danny, Jean-Michel Charlier e Victor Hubinon, quasi una prova generale del loro Barbarossa, uno dei grandi classici del fumetto franco-belga. Sarà pubblicato in due versioni, cartonata e brossurata, per una tiratura complessiva di sole 400 copie.

Quest’ultimo volume inaugurerà anche un nuovo modo di pubblicare libri da parte di Nona Arte: edizioni limitatissime, non distribuite in libreria di varia, ma vendute direttamente agli eventi, sul sito della casa editrice e ordinabili una sola volta presso le fumetterie. È un modo per proporre titoli di nicchia, con un pubblico ristretto, che non troverebbero posto nell’offerta libraria tradizionale.

Nona Arte esordirà ufficialmente a Bologna il 31 maggio 2025 in occasione della Mostra mercato organizzata da Anafi. I due titoli saranno poi acquistabili sul sito www.nona-arte.com, mentre il primo volume di Silas Finn sarà in distribuzione in libreria e fumetteria a settembre 2025.

Silas Finn volume 1

di Tiziano Sclavi e Giorgio Cavazzano

Silas Finn è un giornalista, inviato nel Far West a scrivere reportage per i lettori bostoniani del suo giornale. Lì incontra i miti della Frontiera, è testimone di eventi storici e accompagna i partecipanti di una folle caccia al tesoro, in storie ricche di umorismo e di omaggi dei classici del genere.

Il primo volume raccoglie i quattro episodi realizzati dai suoi creatori; il secondo – uscita prevista nell’autunno 2025 – vedrà le storie scritte da François Corteggiani, succeduto a Tiziano Sclavi ai testi.

Traduzione di Marco Cedric Farinelli

120 pagine, cartonato, colori – 29,90 €

ISBN 978-88-99728-24-3

In anteprima su www.nona-arte.com e in libreria da settembre 2025

Surcouf – L’edizione integrale

di Jean-Michel Charlier e Victor Hubinon

Due maestri del fumetto franco-belga raccontano la biografia del corsaro più famoso di sempre, Robert Surcouf (1773-1827); una prova generale per uno dei loro personaggi più famosi, Barbarossa. Pubblicata a puntate sul magazine Spirou dal novembre 1949 al giugno 1952, fino a oggi questa serie era completamente inedita in Italia. Viene proposta in due edizioni, cartonata e brossurata, disponibili agli eventi a cui partecipa Nona Arte e sul sito www.nona-arte.com. La tiratura complessiva delle due edizioni è pari a sole 400 copie.

Traduzione di Marco Cedric Farinelli

144 pagine, cartonato e brossurato, colori – 39,90-29,90 €

ISBN 978-88-99728-50-2 (edizione cartonata) – 978-88-99728-42-7 (edizione brossurata)