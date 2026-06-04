Letture in breve #59

In questo secondo volume, LRNZ spinge sull’acceleratore sia dal punto di vista della trama che della costruzione del mondo. Dopo aver introdotto i personaggi principali, l’autore segue al contempo tre storie: il viaggio di Sol, Len, Aiden e Oro, nuovo personaggio che si unisce a loro dopo essere stato allontanato dal Culto di bambini che capeggiava; il percorso di Eirene verso il ruolo, da assumere a malincuore, di Geistritter; e il racconto del passato del rifugio noto come Otan, del suo attuale leader Abel e del padre di Eirene, Rodi, fuggiasco scomparso nel mondo esterno. Oltre alla storia, che pur poggiandosi su leitmotiv molto rodati riesce ad essere molto coinvolgente grazie ai numerosi segreti non ancora svelati e a un’ottima gestione del cast e dei toni del racconto (si passa dal dramma alla leggerezza senza soluzione di continuità), quello che colpisce è proprio la definizione dell’ambiente in cui si muovono i protagonisti: ogni dettaglio è curato con cura, dai vestiti dei personaggi ai rituali delle diverse “tribù”, fino alla commistione della natura selvaggia che ha conquistato il mondo con le architetture di Roma, qui grande protagonista di vedute spettacolari che danno alla storia una dimensione epica e spirituale di grande impatto. E in tutto questo emergono le riflessioni di LRNZ sulla società, sul rapporto tra giovani e vecchi, sui rapporti all’interno di famiglie (di sangue o scelte che siano) e su come i pregiudizi creino barriere che non sono effettivamente tali. In sintesi: artisticamente sontuoso e narrativamente coinvolgente.

Emilio Cirri