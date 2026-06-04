Il Pop Up Store di Gigaciao a Roma

4 Giugno 2026
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Dal 18 al 21 giugno 2026 apre all'Edicola Contemporanea Emporio di Roma un Pop Store di Gigaciao.
Pop Up Store Gigaciao thumb

Comunicato stampa

Dal 18 al 21 giugno  2026 l’Edicola Contemporanea Emporio di via Ostiense 151 a Roma si trasformerà nel POP UP STORE di Gigaciao, per quattro giorni di firmacopie e saluti di autori e autrici della casa editrice. Uno spazio privilegiato per il pubblico, per accedere a un firmacopie con il proprio autore o la propria autrice preferita, per recuperare i fumetti mancanti, per scambiare quattro chiacchiere con la redazione tutta.
Ecco il programma delle presenze:

  • Giovedì 18/6: Barbascura X dalle 17:00 alle 20:00 e Lorenzo La Neve dalle 17.00 alle 19.00
  • Venerdì 19/6: Giacomo Bevilacqua, Dado e Testi Manifesti dalle 17.00 alle 20.00
  • Sabato 20/06: Sio e Fraffrog dalle 17.00 alle 20.30; Dado e Giacomo Bevilacqua dalle 17.00 alle 19.00
  • Domenica 21/6: Fraffrog e Sio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.00

Per la casa editrice di Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua l’edicola rappresenta il luogo prediletto per i fumetti.
La rivista contenitore Scottecs Gigazine – ideata, diretta e curata da Sio – è stata da subito per Gigaciao uno spazio libero e creativo dove poter raccontare storie a fumetti per tutte le età, affiancando autori e autrici affermati a esordienti dal grande potenziale.
Con oltre 10.000 copie vendute ogni mese tra edicola e gli altri canali di vendita, Scottecs Gigazine, ormai arrivata al numero 36, esce ogni mese in edicola con l’idea di creare con i lettori e le lettrici un rapporto diretto con i fumetti che solo quel luogo sa dare.

Durante i giorni di apertura del Po Up Store sarà presentata in anteprima la pubblicazione da edicola che uscirà proprio durante quella settimana: Evviva Che Ridere – Mariangiongiangela, una raccolta delle strisce di Sio che hanno come protagonista proprio Mariangiongiangela, uno dei personaggi più iconici dell’autore.

Il POP UP STORE di Gigaciao è uno spazio privilegiato per il pubblico, per accedere a un firmacopie con il proprio autore o la propria autrice del cuore, per recuperare i fumetti che ancora non sono arrivati nella libreria di casa, per scambiare quattro chiacchiere con chi ogni giorno porta avanti con passione e dedizione il lavoro della casa editrice.

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