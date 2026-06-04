Il Pop Up Store di Gigaciao a Roma

Comunicato stampa

Dal 18 al 21 giugno 2026 l’Edicola Contemporanea Emporio di via Ostiense 151 a Roma si trasformerà nel POP UP STORE di Gigaciao, per quattro giorni di firmacopie e saluti di autori e autrici della casa editrice. Uno spazio privilegiato per il pubblico, per accedere a un firmacopie con il proprio autore o la propria autrice preferita, per recuperare i fumetti mancanti, per scambiare quattro chiacchiere con la redazione tutta.

Ecco il programma delle presenze:

Giovedì 18/6: Barbascura X dalle 17:00 alle 20:00 e Lorenzo La Neve dalle 17.00 alle 19.00

dalle 17:00 alle 20:00 e dalle 17.00 alle 19.00 Venerdì 19/6 : Giacomo Bevilacqua , Dado e Testi Manifesti dalle 17.00 alle 20.00

, e dalle 17.00 alle 20.00 Sabato 20/06: Sio e Fraffrog dalle 17.00 alle 20.30; Dado e Giacomo Bevilacqua dalle 17.00 alle 19.00

e dalle 17.00 alle 20.30; e dalle 17.00 alle 19.00 Domenica 21/6: Fraffrog e Sio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.00

Per la casa editrice di Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua l’edicola rappresenta il luogo prediletto per i fumetti.

La rivista contenitore Scottecs Gigazine – ideata, diretta e curata da Sio – è stata da subito per Gigaciao uno spazio libero e creativo dove poter raccontare storie a fumetti per tutte le età, affiancando autori e autrici affermati a esordienti dal grande potenziale.

Con oltre 10.000 copie vendute ogni mese tra edicola e gli altri canali di vendita, Scottecs Gigazine, ormai arrivata al numero 36, esce ogni mese in edicola con l’idea di creare con i lettori e le lettrici un rapporto diretto con i fumetti che solo quel luogo sa dare.

Durante i giorni di apertura del Po Up Store sarà presentata in anteprima la pubblicazione da edicola che uscirà proprio durante quella settimana: Evviva Che Ridere – Mariangiongiangela, una raccolta delle strisce di Sio che hanno come protagonista proprio Mariangiongiangela, uno dei personaggi più iconici dell’autore.

Il POP UP STORE di Gigaciao è uno spazio privilegiato per il pubblico, per accedere a un firmacopie con il proprio autore o la propria autrice del cuore, per recuperare i fumetti che ancora non sono arrivati nella libreria di casa, per scambiare quattro chiacchiere con chi ogni giorno porta avanti con passione e dedizione il lavoro della casa editrice.