Toy Story 5 verso le sale, Supergirl vola alto

Toy Story 5

Con la diffusione nei giorni scorsi del trailer finale di Toy Story 5 si fa sempre più prossima l’uscita nelle sale del quinto capitolo dell’amato franchise, in un giugno contraddistinto dalla presenza di numerose pellicole interessanti.

L’uscita del film avviene in un contesto in cui Disney ha consolidato la sua collaborazione con Mattel, partnership iniziata con Toy Story 2 e che comprende una vasta gamma di giocattoli ispirati alla pellicola diretta da Andrew Stanton.

Mattel ha fatto un ottimo lavoro collaborando con Disney e Pixar per catturare appieno i momenti chiave del film – ha dichiarato Tracy Thurman, vicepresidente del settore product desing per la linea di giocattoli Disney – Credo che la qualità sia ulteriormente migliorata. E naturalmente, la gamma si è ampliata notevolmente. Ci sono action figure, veicoli, peluche… una vasta gamma di giocattoli.

Siamo partner della Disney da moltissimi anni – ha detto invece Nick Karamonos di Mattel. – Lavoriamo a Toy Story’ da moltissimi anni, quindi abbiamo un ottimo rapporto con la Disney, e per ‘Toy Story’ è stata una collaborazione molto stretta. L’idea di base era che il film parlasse di giocattoli e tecnologia. È stato un processo iterativo di lettura della sceneggiatura e scambio di risorse, mentre i nostri designer concettualizzavano il tutto sotto forma di giocattolo, dando vita a quei personaggi, a volte in un modo diverso da come li avevamo visti in precedenza.

Personaggi di punta della collezione ideata da Mattel e Disney sono le action figure Ultimate Action Buzz e Woody, che prendono vita grazie all’animatronica, riconoscono i movimenti e le pose e sanno quando la loro controparte è nelle vicinanze, interagendo con essa. La linea comprende anche altre cinque action figure interattive, opportunamente chiamate Playscale Interactactables, e altro ancora, in quello che viene considerato il più grande salto tecnologico in questo settore da parte dell’azienda di giocattoli.

Le persone tengono questi personaggi così cari nella loro memoria – ha dichiarato Thurman. – Mattel ha fatto un lavoro fantastico con questa linea, perché la premessa principale del film è che vediamo la vecchia banda riunita, ma ora con l’introduzione della tecnologia si tratta di qualcosa che tutti possono vivere nelle proprie case. Volevamo davvero assicurarci di infondere la tecnologia in questi giocattoli, e penso che abbiano fatto un ottimo lavoro nel portare questa innovazione in modo che si colleghi direttamente al film, a quei ricordi fondamentali che le persone hanno, ma in un modo completamente nuovo che risulta appropriato per oggi e soprattutto per questo film.

Altra iniziativa di rilievo è quella di Kellogg, che promuoverà il film attraverso il ritorno dell’inserimento di giocattoli all’interno delle scatole di cereali, cosa che non veniva fatta dall’azienda da oltre un decennio.

Kellogg ha dichiarato che le confezioni di cereali in edizione speciale invitano le famiglie a riscoprire la gioia dei giocattoli a sorpresa, del gioco pratico e della magia senza tempo delle colazioni dell’infanzia che uniscono generazioni.

Supergirl

Warner Bros. Pictures e DC Studios ospiteranno un evento speciale per i fan della ragazza d’acciaio nel Regno Unito a Leicester Square giovedì 18 giugno, per celebrare l’imminente uscita del film con protagonista Milly Alcock, offrendo ai fan un’opportunità unica di partecipare ai festeggiamenti per la première prima della sua uscita mondiale.

L’evento offrirà esperienze immersive per i fan, installazioni a tema e un red carpet pensato per avvicinare il pubblico al cast e al team creativo del film. L’evento si preannuncia come uno dei momenti chiave della campagna promozionale globale per l’uscita del film.

Nell’ambito dell’iniziativa di coinvolgimento dei fan, il pubblico potrà partecipare a un’estrazione per vincere due pass per assistere di persona all’arrivo sul red carpet. Saranno disponibili sia biglietti d’ingresso generali che posti in aree riservate alle persone con disabilità.

Evento simile anche negli Stati Uniti, dove in cinque città è stato organizzato il Supergirl: Intergalactic Rest Stop Tour la cui prima tappa sarà a Philadelphia, Pennsylvania. L’evento, che si svolgerà per tutto il mese di giugno nel paese nordamericano in vista dell’uscita nelle sale cinematografiche USA il 26 giugno, offrirà ai fan un’opportunità unica per immergersi nel mondo di Supergirl attraverso un’esperienza interattiva e dinamica, pensata per aumentare l’attesa per l’attesissimo film.

Punto focale dell’evento, un Airstream (una roulotte americana – ndr) personalizzato con il logo di Supergirl verrà trasformato in un’area di sosta intergalattica, invitando i visitatori in un ambiente a tema ispirato all’universo del film. L’esperienza itinerante è stata ideata per generare entusiasmo, offrendo al contempo ai visitatori un intrattenimento memorabile e adatto a tutta la famiglia, attraverso attività ed esperienze immersive.

Questi eventi sono solo alcune delle numerose iniziative che stanno spingendo la campagna promozionale della pellicola, ormai entrata nel vivo. Nei giorni scorsi, Ulta Beauty, una catena americana di negozi di bellezza con sede in Illinois, ha lanciato una linea selezionata di prodotti ispirati all’eroina DC Comics, con la sezione “Supergirl Looks” che propone look di bellezza a tema.

L’attrice Milly Alcock è protagonista di uno spot specifico per Ulta Beauty, che la vede nel suo ruolo di Kara Zor-El provare alcuni prodotti mentre, nel frattempo, balla al suono di Bad Reputation di Joan Jett.

Altra partnership di rilievo da segnalare è quella con Loungefly, azienda leader nella progettazione di accessori, che ha lanciato una nuova collezione ispirata a Supergirl e Krypto con due modelli di borse da collezione che celebrano la supereroina DC e il suo fedele compagno. Questa nuova collezione amplia la linea DC di Loungefly con accessori alla moda pensati per fan e collezionisti.