“Rerise of Poseidon”: nuovo spin-off per I Cavalieri dello Zodiaco

I Cavalieri dello Zodiaco: Rerise of Poseidon è una miniserie di quattro volumi che presenta l’ennesimo spin-off / sequel ambientato nell’universo dei Saint Seiya di Masami Kurumada, questa volta strettamente connesso alla linea narrativa più classica e principale, quella che segue le vicende di Seya/Pegasus e i suoi compagni. Ci troviamo infatti a cavallo della conclusione dello scontro con Hades e proprio la sconfitta della divinità infernale scatena un nuovo attacco alla Terra: la dea Nemesis vuole vendetta contro gli uomini che hanno osato combattere gli dei e fa precipitare un asteroide per sterminarli. I cinque eroi di Atena non sono in condizioni di combattere, così lo stesso Hades, che vuole salvaguardare il pianeta che forse un giorno sarà in grado di conquistare, decide di risvegliare il dio Nettuno e restituirgli temporaneamente i suoi generali degli abissi, morti proprio nello scontro con i cavalieri di Lady Isabel. Riunitisi all’ultimo generale sopravvissuto, i sette guerrieri di Nettuno hanno 10 ore per sconfiggere i cavalieri di Nemesis e la divinità stessa per fermare il meteorite e salvare l’umanità e tornare alla pace della morte.

Ci troviamo nel classico escamotage un po’ forzato che ricorda le meccaniche degli OAV ispirati alla serie animata, ovvero film e mini film che partivano da un minimo pretesto narrativo che aveva l’unico obiettivo di riproporre lo schema più canonico della serie: una divinità a caso del pantheon greco con il suo personale esercito di cavalieri legati alle costellazioni, una minaccia di morte a tempo (di solito il problema è la vita di Saori, l’incarnazione umana di Atena), e una sequenza di scontri a colpi di cosmo, tecniche speciali e scambi filosofici. Unico vero elemento di originalità la scelta di vedere protagonisti un gruppo di avversari invece che i classici cinque.

Ovviamente, non può mancare la necessità di fornire anche ai generali del mare un’occasione di avere un upgrade delle armature (che ricordiamo, nel loro caso sono “a scaglie d’oro”).

A rendere il tutto ancora più classico e “canonico” il lavoro dell’autore Tsunakan Suda, il cui stile è estremamente vicino – quasi un clone – a quello di Masami Kurumada e la presenza di due personaggi della serie classica oltre al pantheon degli abissi: Kiki, il ragazzino telecineta e allievo del cavaliere dell’Ariete e che è da sempre un po’ “mascotte” della serie e Shaina (nell’edizione italiana della serie Tisifone), guerriera innamorata di Pegasus.

Al netto della ripetitività delle meccaniche e degli schemi narrativi, Rerise of Poseidon risulta comunque una lettura gradevole: se siete fan del fumetto di Kurumada o della sua trasposizione animata, sarà l’occasione per ritrovarsi esattamente in quelle atmosfere e in quelle specifiche situazioni, con rimandi alle lore della serie e con una serie di scontri che filano con piacere. Se state cercando qualcosa di diverso o una reale espansione dell’universo narrativo invece vi troverete impanati in quello che non è niente di più che un episodio filler ben confezionato.

Abbiamo parlato di:

I Cavalieri dello Zodiaco – Rerise of Poseidon #1

Tsunakan Suda

Traduzione di Manuela Capriati

Panini Comics, 2026

192 pagine, brossurato, bianco e nero – € 7,90

ISBN: 9791221937107