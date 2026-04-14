ReNoir Comics pubblica “Il mio traditore” e “Ritorno a Killybegs”

Comunicato stampa

Sorj Chalandon, come giornalista, ha conosciuto profondamente l’Irlanda del Nord, raccontata attraverso numerosi reportage. Il suo romanzo Il mio traditore (Guanda, 2025)nasce dalla sua biografia: lui stesso si incarna nel libro in Antoine, liutaio parigino, innamorato dell’Irlanda. Affascinato dalla sua cultura, dai suoi paesaggi e dal calore della gente, il giovane francese incontra Jim e Cathy, che diventano suoi cari amici. Fanno tutti parte dell’IRA, l’esercito clandestino che lotta per l’indipendenza dell’Irlanda del Nord dal Regno Unito. Antoine rimane affascinato da quel mondo, ne diventa un membro attivo, un fiancheggiatore, e trova un mentore in Tyrone Meehan, uno dei leader del movimento. Un uomo che, a sorpresa, si dimostrerà un traditore.

Il secondo romanzo, Ritorno a Killybegs, racconta cosa ha portato Tyrone a tradire. Racconta la fatica della sua vita, la violenza in famiglia, il disprezzo subito dai protestanti nord irlandesi in quanto cattolico. Parla della passione e della disperazione di un uomo che, un giorno, senza avere possibilità di sottrarsi, è stato costretto a tradire i suoi commilitoni e la causa di tutta una vita.

Pierre Alary ha trasposto a fumetti i due romanzi, portati in libreria, fumetteria, negli store on line e sul sito dell’editore dal 15 aprile 2026 da ReNoir Comics, muovendosi tra fedeltà al testo originale e libera interpretazione.

Racconta il fumettista:

«Mi sono ritrovato a miglia e miglia di distanza dalla mia “zona di comfort”. Avrei dovuto disegnare tutto ciò che, da quando faccio questo bellissimo mestiere, mi sono preso cura di evitare. A trascinarmi era solo il racconto.

La mia compagna mi ha detto: «Leggi Il mio traditore, penso che ti toccherà nel profondo». Non conoscevo i libri di Sorj. Ho letto il romanzo ed era esattamente ciò che cercavo in un libro, in una storia, e mi ci sono completamente immedesimato. Ho pensato: «Ma quest’uomo – che ancora non conoscevo – dice esattamente quello che penso io!».

Il mio traditore

Traduzione di Isabella Donato

144 pagine, brossurato con alette, colori – 19,90 €

ISBN: 9788865673201

Ritorno a Killybegs

Traduzione di Isabella Donato

160 pagine, brossurato con alette, colori – 19,90 €

ISBN: 9788865673201

Il mio traditore e Ritorno a Killybegs – Cofanetto due volumi

304 pagine, brossurato con alette, colori – 39,80 €

ISBN: 9788865673225

L’autore

Pierre Alary è nato il 1 maggio 1970. Nel 1991 è entrato alla prestigiosa scuola di grafica Gobelins di Parigi, dove ha studiato soprattutto animazione. Appena laureato è stato assunto dagli studi Disney di Montreuil, dove ha passato dieci anni lavorando come animatore a film come Tarzan, Le follie dell’Imperatore e Il gobbo di Notre Dame, oltre a vari cortometraggi, prima di dedicarsi principalmente al fumetto.

Nel 2001, ha creato la serie Les Échaudeurs des Ténèbres; ha firmato il primo libro insieme a Bertrand Mandico, mentre il secondo e ultimo capitolo è stato scritto da Rodolphe nel 2003. Tra il 2004 e il 2007 ha pubblicato la serie Belladone, con sceneggiature di Ange, seguita dalla serie fantasy SinBad con Audrey Alwett e Scotch Arleston per Soleil (2008-2010) e dalla versione a fumetti di Moby Dick, insieme a Olivier Jouvray. Nel 2013 ha creato la serie Silas Corey con Fabien Nury.

Tra le sue ultime opere, il dittico Il mio traditore e Ritorno a Killybegs, tratto dai romanzi di ambientazione irlandese di Sorj Chalandon e l’adattamento a fumetti di Via col vento, uno dei suoi progetti più personali, tutti pubblicati in Italia da ReNoir Comics. Per lo stesso editore, di prossima pubblicazione in Italia Don Vega, rilettura del mito di Zorro.