Supergirl: nuove proiezioni Box Office film DC Studios

4 Giugno 2026
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Prime, timide proiezioni per la pellicola DC Studios a poche ore dall'inizio delle prevendite.
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Secondo quanto riportato da Deadline, a poche ore dall’inizio delle prevendite dei biglietti, la prima fase del monitoraggio della pellicola DC Studios con Milly Alcock indica al momento una previsione di incasso di oltre 55 milioni di dollari al debutto.

Questa proiezione è stata fatta attraverso alcuni sondaggi in cui coloro che vengono interpellati indicano di essere a conoscenza di uno specifico film senza essere stati sollecitati. Il sito indica che la “consapevolezza spontanea”, che appare abbastanza uniforme tra uomini e donne sotto e sopra i 25 anni, è superiore a quella di Star Wars: The Mandalorian & Grogu (81,6 milioni di dollari al debutto negli Stati Uniti), Thunderbolts* (74,3 milioni di dollari al debutto) e Shazam! (53,5 milioni di dollari). Lo stesso sito comunque fa notare che il monitoraggio in questione non ha ancora tenuto pienamente conto delle prevendite, che sono iniziate da appena 24 ore e quindi le proiezioni potrebbero risultare più alte della cifra attuale.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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