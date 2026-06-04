Supergirl: nuove proiezioni Box Office film DC Studios

Secondo quanto riportato da Deadline, a poche ore dall’inizio delle prevendite dei biglietti, la prima fase del monitoraggio della pellicola DC Studios con Milly Alcock indica al momento una previsione di incasso di oltre 55 milioni di dollari al debutto.

Questa proiezione è stata fatta attraverso alcuni sondaggi in cui coloro che vengono interpellati indicano di essere a conoscenza di uno specifico film senza essere stati sollecitati. Il sito indica che la “consapevolezza spontanea”, che appare abbastanza uniforme tra uomini e donne sotto e sopra i 25 anni, è superiore a quella di Star Wars: The Mandalorian & Grogu (81,6 milioni di dollari al debutto negli Stati Uniti), Thunderbolts* (74,3 milioni di dollari al debutto) e Shazam! (53,5 milioni di dollari). Lo stesso sito comunque fa notare che il monitoraggio in questione non ha ancora tenuto pienamente conto delle prevendite, che sono iniziate da appena 24 ore e quindi le proiezioni potrebbero risultare più alte della cifra attuale.