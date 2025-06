ReNoir Comics e Gaijin al Salone del Libro di Torino 2025

Comunicato stampa

Dal 15 al 19 maggio 2025 ReNoir Comics sarà presente al Salone del Libro di Torino con diversi autori in dedica e novità editoriali in anteprima, compresi i primi volumi di due nuove serie Gaijin.

Due saranno gli ospiti internazionali che presenteranno in anteprima i loro libri. Pierre Alary conclude la sua trasposizione a fumetti del romanzo di Margareth Mitchell con il secondo volume di Via col vento. Tara Spruit, invece, sarà in dedica su Orgoglio e pregiudizio, tratto dal capolavoro di Jane Austen.

Con loro saranno presenti tre autori ormai classici del catalogo ReNoir: Elena Pianta, copertinista di Don Camillo a fumetti, Gianluca Buttolo, autore delle biografie di Stanlio e Ollio, Giorgio Ambrosoli e Michelangelo, e Roberto Lauciello, autore di Malabrocca e Bud Spencer.

Gaijin, l’etichetta dedicata al manga interazionale, porterà in anteprima il primo volume di Navillera, serie coreana da cui è stata tratta una serie tv di successo, e di Whale Star, romanzo storico a fumetti ambientato nella Corea sotto l’occupazione giapponese e ispirato alla Sirenetta di Andersen. Quest’ultimo titolo sarà anche disponibile in una versione a tiratura limitata con sovraccoperta-poster, che sarà in vendita soltanto alle fiere e sul sito www.renoircomics.it.

GAIJIN

Whale Star #1

di Na Yoonhee

Su-ah Heo è una cameriera che trascorre i suoi giorni lavorando e nuotando nel mare. La sua vita viene sconvolta il giorno in cui, in spiaggia, trova un rivoluzionario ferito e privo di sensi, Uihyeon Kang. La ragazza si prende cura, di lui, ma, mentre è in missione per lui, viene ferita da un altro ribelle e perde l’abilità di parlare. Intraprende così un viaggio verso la capitale, Gyeongseong (la Seoul dei giorni nostri), per vendicarsi, ma si trova a dover affrontare uno strano nuovo mondo lontanissimo da lei.

Traduzione di Natalia Giuliano

336 pagine, brossurato con alette, colori – 16,90 €

ISBN: 979-12-5604-046-9

Navillera #1

di Hun e Jimmy

Shim Deok-chul è un postino in pensione, con il rimpianto di non aver mai potuto diventare un ballerino di danza classica. Ma a settant’anni tutto cambia, quando decide di inseguire il suo sogno e conosce Lee Chae-rok, un giovane prodigio diviso tra il balletto e una vita quotidiana difficile. La saggezza dell’uno e la passione dell’altro basteranno per formare uno strano duo?

Traduzione di Gloria Romano

288 pagine, brossurato con alette, colori – 14,90 €

ISBN: 979-12-5604-050-6

RENOIR COMICS

Orgoglio e pregiudizio

di Claudia Kühn e Tara Spruit

Il capolavoro di Jane Austin diventa unA graphic novel. Cinque sorelle, i loro corteggiatori, una madre che cerca di combinare i loro matrimoni nella campagna inglese di fine Settecento. E l’indimenticabile storia d’amore tra l’orgogliosa Elizabeth Bennet e l’altezzoso e irresistibile Mr. Darcy.

Traduzione di Rosanna Brusco

256 pagine, brossurato con alette, colori – 19,90 €

ISBN: 978-88-6567-303-4