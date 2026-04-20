Anteprima: Tutto è bene quel che finisce di Marco About (In Your Face Comix)

Tutto è bene quel che finisce. Ci deve essere sempre un finale? E ci deve essere un inizio? Può la partenza arrivare dopo la fine? Nell’esordio narrativo di Marco About le regole della realtà si piegano a ogni curva.

Si può morire, resuscitare, ci si può anche trasformare (sempre che la trasfigurazione sia riconosciuta) ma si può salvare il mondo? Si può essere ancora un eroe? O forse è solo meglio nascondere il proprio errore? Tra ironia, malinconia e stupore, Marco About costruisce un racconto surreale dove la vita e la morte si intrecciano in modi inaspettati, e il vero eroismo sta nell’andare avanti, pedalata dopo pedalata.

Autore: Marco About

Editore: In Your Face Comix

Pagine: 104 bianco e nero, copertina a colori

Formato: 15×21 cm

Rilegatura: Brossura

ISBN: 9791257350031

Prezzo: 16,00 euro

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DATA PUBBLICAZIONE MAGGIO 2026

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Marco About

Illustratore romano, disegna e stampa principalmente per le band, realizzando gig poster, cover di LP, T-shirt. Ha lavorato per molti anni in serigrafia, pur essendosi diplomato in fotografia artistica. Disegna da sempre e ha presentato negli anni i suoi lavori, in spazi istituzionali, in gallerie specializzate, ma anche e soprattutto in ambienti underground. Ciclista, vegano e con analisi del sangue discrete, ha iniziato a raccontare

storie lungo le strisce dei fumetti.

Suona nei Minus Hero, eletta da Rolling Stones Magazine, come una delle migliori rock band degli ultimi 50 anni (questa ultima parte potrebbe essere falsa).