TOPPI Ipotesi 1492

Ipotesi 1492 e Algarve 1460: Toppi e la scoperta dell’America

21 Aprile 2026
di
La collana di Nicola Pesce Editore dedicata a Toppi si arricchisce di due nuovi racconti.
Leggi in 1 minuto
Vai all'articolo
COVER TOPPI Ipotesi

Questo nuovo volume dedicato a Sergio Toppi da parte di NPE presenta due racconti realizzati come autore completo e pubblicati su riviste per un pubblico adulto – Alter Alter e Comic Art – accomunati in maniera indiretta dalla scoperta delle Americhe da parte di Cristoforo Colombo.
Algarve 1460 è la storia di un’ossessione, quella di Enrico, infante del Portogallo, che sperpera ricchezze e risorse per conoscere cosa si trova oltre l’orizzonte, una ricerca che anticipa proprio i viaggi delle tre famose caravelle. Ipotesi 1492 invece è, di fatto, un’ucronia. Il viaggio di Colombo infatti ha trovato la fine per colpa di una tempesta e un solo membro dell’equipaggio raggiunge le coste americane come naufrago.

Entrambe le storie mettono in campo elementi fantastici. Sottesi e mai esplicitati in Algarve – c’è di mezzo una visione, forse un sogno a un certo punto della storia – , più espliciti in Ipotesi, dove la storia di fatto è raccontata dallo Zemi-Tawani, un condor che parla il linguaggio dell’uomo e si occupa di raccogliere i ricordi che devono essere scolpiti sui sacri pali della memoria.

Questi elementi permettono a Toppi di giocare con la composizione e la costruzione visiva, creando metafore visive (soprattutto nella prima storia), sovrapposizioni, giochi grafici che deformano i diversi piani delle inquadrature. Come sempre, al di là della bellezza e della forza evocativa del segno e del tratteggio dell’autore, le due storie mettono in scena riflessioni brillanti e ironiche – seppur poco lusinghiere soprattutto verso l’uomo occidentale – e più in generale sull’essere umano.

Abbiamo parlato di:
Ipotesi 1492 Algarve 1460
Sergio Toppi
NPE, 2026
56 pagine, cartonato, bianco e nero – € 17,90
ISBN: 9788836273058

TOPPI Ipotesi 1492

Paolo Ferrara

Paolo Ferrara

Nato a Bologna, classe 1977, svolge diversi mestieri e frequenta corsi di fumetto, teatro, doppiaggio e un Master in Tecniche della Narrazione presso la Scuola Holden di Torino. Insegna storytelling per varie realtà e associazioni e ha una cattedra di Storytelling per i Media presso IAAD Torino e Bologna.

Come freelance sceneggia (per cortometraggi, Mediaset, videogame per Tiny Bull Studios e qualche fumetto web), ha pubblicato opere di narrativa e narrativa per bambini ( Saga Edizioni, Epika Edizioni, La Strada di Babilonia, Delos Books, Milena Edizioni e Kalimat Group – editore degli Emirati Arabi Uniti- ).

Da più di 15 anni è conduttore e autore radio/podcast ( RadioOhm / SonoCoseSerie) e collabora come recensore e articolista per diverse riviste digitali e non (tra cui Lo Spazio Bianco).

È sceneggiatore della serie Chimere sull'app Jundo Comics e ha diversi progetti in arrivo in vari media: qualunque cosa pur di raccontare storie.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli