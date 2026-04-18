Charles Dance in trattative per The Batman – Parte II

18 Aprile 2026
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Dopo settimane di silenzio, si delinea l'ultimo tassello della pellicola.
Charlesdance

Deadline riporta che l’attore Charles Dance (Game of Thrones) è in trattative per entrare a fare parte del cast di The Batman – Parte II, il sequel sull’uomo pipistrello diretto da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson.

I DC Studios non hanno commentato la notizia. Al momento non è stato reso noto chi l’attore interpreterà, anche se il sito specula che si dovrebbe trattare del padre di Harvey Dent, ruolo impersonato da Sebastian Stan. Del cast, lo ricordiamo, fa parte anche Scarlett Johansson.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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