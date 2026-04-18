Charles Dance in trattative per The Batman – Parte II

Deadline riporta che l’attore Charles Dance (Game of Thrones) è in trattative per entrare a fare parte del cast di The Batman – Parte II, il sequel sull’uomo pipistrello diretto da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson.
I DC Studios non hanno commentato la notizia. Al momento non è stato reso noto chi l’attore interpreterà, anche se il sito specula che si dovrebbe trattare del padre di Harvey Dent, ruolo impersonato da Sebastian Stan. Del cast, lo ricordiamo, fa parte anche Scarlett Johansson.