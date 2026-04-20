Supergirl tra merchandise, Coachella e adozioni benefiche

Supergirl

A circa due mesi dall’uscita nelle sale, Warner Bros. Discovery e DC Studios hanno impresso una significativa accelerazione alla campagna promozionale di Supergirl, attraverso una serie di interessanti partnership che vedono anche il coinvolgimento dell’eroina DC Comics e del fedele Krypto in una iniziativa benefica riguardante l’adozione di animali, continuando così un medesimo approccio avuto lo scorso anno per l’arrivo di Superman nei cinema.

Warner Bros. Discovery ha infatti portato avanti una partnership con Best Friends Animal Society, organizzazione americana senza scopo di lucro improntata al benessere degli animali con sede nello Utah e con numerose altre sedi in varie città degli Stati Uniti d’America.

Sulla scia della collaborazione tra BFAS e Superman dello scorso anno, WB Discovery si farà carico delle spese di adozione dei cani dal 22 giugno al 5 luglio presso i centri Best Friends Lifesaving di Los Angeles, New York, Houston, Arkansas nord-occidentale, Salt Lake City e Kanab.

Altra iniziativa, che in questo caso punta principalmente al potenziale pubblico femminile della pellicola con Milly Alcock, è quella riguardante Joico Hair Care, azienda specializzata nel settore dei capelli, che ha annunciato una collaborazione con DC Studios in vista dell’uscita del film. Questa partnership unisce due colossi del settore sotto l’audace slogan: “Non perfetta. Potente.”

La collezione creata appositamente per promuovere il lungometraggio DC Studios mette in risalto alcuni dei prodotti di punta di Joico, tra cui la lacca Hold Hero, uno spray a tenuta forte e lucidante che si integra perfettamente con la narrativa supereroistica. Sono presenti anche prodotti della linea Defy Damage, tra cui uno shampoo protettivo, un balsamo e una maschera rinforzante, insieme al trattamento KBond20: un arsenale completo per capelli forti e dall’aspetto sano.

La campagna si concentra sui temi della forza e della resilienza, tracciando un parallelo naturale tra l’iconico potere di Supergirl e la promessa di Joico di risultati professionali a casa e nel salone di bellezza.

L’eroina è stata anche al centro del Coachella, tradizionale Festival musicale che si tiene ogni anno in California, con i DC Studios che hanno approntato uno speciale stand nel corso del Revolve Festival, iniziativa all’interno dell’evento musicale.

Lo stand dedicato al merchandising ha fatto sì che i fan potessero acquistare e personalizzare t-shirt di Supergirl, con un artista dal vivo pronto a dipingere disegni personalizzati sul momento. Sfere da discoteca, occhiali da sole e un’estetica da festival hanno reso l’allestimento perfettamente in sintonia con il pubblico attento alla moda del Coachella.

I partecipanti potevano anche mettere alla prova le proprie abilità con la Supergirl Shot Challenge, sorseggiando granite a tema da un carretto di bevande brandizzato e rilassarsi in un’area lounge in cui campeggiava lo slogan promozionale del film: “Verità. Giustizia. Fai come ti pare”.

L’alter ego di Kara Zor-El e il suo fedele cane sono stati anche al centro del Superman Day del 18 aprile, che ha visto la partecipazione dei fan ai tre eventi pop-up allestiti a Los Angeles, Milano e Fuzhou. Le edicole a tema Daily Planet sono state il fulcro di ogni evento, offrendo premi esclusivi, omaggi e molto altro. Ogni evento ha incluso anche un’esclusiva photo opportunity a tema Krypto e un simbolo gigante dello scudo con la “S”.

Man of Tomorrow

Mentre la campagna promozionale di Supergirl va avanti, sempre nell’ambito del DC Universe continua a prendere forma il cast del nuovo film scritto e diretto da James Gunn, con l’ingresso dell’attrice Adria Arjona in un ruolo non specificato.

Attorno al nome dell’attrice, infatti, è nata una speculazione, portata avanti dal giornalista Jeff Sneider, circa la vera identità del personaggio da lei interpretato. Sebbene più fonti indichino che il ruolo in questione sia quello di Maxima, elemento suffragato già alcuni mesi fa da Nexus Point News prima ancora che un effettivo casting per la parte avesse luogo, il giornalista ha fatto balenare l’ipotesi che il ruolo sia quello di Wonder Woman, anche se al momento non c’è alcun elemento concreto per sostenere questa ipotesi.

Aldilà delle teorie, la scelta della Arjona è il perfetto esempio di come James Gunn guardi molto alla sostanza nel portare avanti un casting, e soprattutto come la sua attenzione sia rivolta a quei nomi in forte ascesa nell’industria hollywoodiana. L’attrice si sta facendo largo come una delle più promettenti già da un anno, e i prossimi mesi per lei saranno fondamentali per la propria carriera. Lo scorso anno aveva già concentrato gli occhi del pubblico su di sé grazie alla dark comedy, intrisa di erotismo, Hit Man accanto a Glen Powell, ma il suo anno sarà certamente il 2027, grazie soprattutto a Il caso Thomas Crown, atteso remake targato MGM diretto e interpretato da Michael B. Jordan del classico con Steve McQueen e Faye Dunaway, in cui peraltro l’attrice ha rimpiazzato la collega Taylor Russell come co-protagonista, cosa che ne ha fatto salire le quotazioni.

Arjona è comunque già coinvolta in un’altra produzione tratta da un fumetto, in quanto nel cast della serie di Prime Video Criminal, in attesa di vederla il prossimo anno accanto a Superman, qualunque sia il personaggio che interpreterà.

Snoopy Unleashed

Apple Tv e Wildbrain Studios hanno diffuso, nei giorni scorsi, la prima immagine ufficiale di Snoopy Unleashed, nuova produzione animata sui personaggi creati da Charles M. Schulz e primo progetto dello studio dal film per le sale del 2015. La pellicola è stata realizzata appositamente per Apple Tv e d è incentrato sulle avventure di Snoopy, il cane di Charlie Brown, che scappa di casa. La banda dei Peanuts lo insegue nella Grande Città, dove intraprenderanno un viaggio emozionante “e scopriranno che la vera amicizia significa amarsi per come si è”, secondo la sinossi ufficiale resa nota.

Snoopy Unleashed è scritto dal nipote di Charles Schulz, Bryan Schulz, da Cornelius Uliano e da Karey Kirkpatrick. Bryan Schulz e Uliano hanno anche scritto The Peanuts Movie insieme al figlio di Charles Schulz, Craig, che è coinvolto nella produzione di questo progetto. Steve Martino, che ha diretto The Peanuts Movie, è invece il regista.