Domenica 17 maggio: VAAAM! FESTIVAL 2026

20 Aprile 2026
di
La quarta edizione del VAAAM! FESTIVAL si terrà domenica 17 maggio 2026 dalle 15 alle 19 presso Villa Albrizzi Marini di San Zenone degli Ezzelini (TV).
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La quarta edizione del VAAAM! FESTIVAL si terrà domenica 17 maggio 2026 dalle 15 alle 19 presso Villa Albrizzi Marini di San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso, a dieci minuti da Bassano Del Grappa (Vicenza).
In questa edizione, Fabrizio Perale di Cent’anni di Nerditudine dialogherà con Armin Barducci che presenterà il progetto Unterins, casa editrice indipendente, e Giochiamo Insieme?, fumetto scritto e disegnato assieme alla figlia Zoe, edito da Eris Edizioni per la collana Gatti Sciolti.
A seguire, si parlerà della pluripremiata graphic novel Lindy Hop dall’aldilà di Eva Daffara, edita da Eris Edizioni, e poi di Earl Foureys giù dal Multiverso di Stefano Zattera, edito da Barta Editore.
Presso lo Spazio Scuderia, troverete la mostra personale di Laurina Paperina, dedicata alla sua irriverente visione del mondo dei fumetti e composta dai personaggi più noti dei cartoni animati.
Al primo piano della villa, invece, ci sarà la mostra collettiva Rigenerazioni, mese delle arti performative.
Saranno presenti con i loro banchetti più di trenta autori: Laurina Paperina, Jack Traini, Nicola Stradiotto, Thuglife Studio, Simona Tell, Alberto Lavoradori, studiopazzia, Agenzia Z, La Premiata Agenzia Sviaggi, Marika Belló, Paolo Gallina, Yari Cavalli, Bernuggets, Print Machine, Giovanna Morando, Eva Daffara, Abusivi Studio, Coma, Stefano Zattera, Giotto Sfogo, Rino De Michele, Rivista ApArte, Luciano “Elme” Marini, Federica Sgambaro, Fantasma Distro, Armin Barducci, Unterins Comics, Davide Rankore, Andrea Sponchiado, Massimo Perissinotto, Pxrxnxbxtanica, Giulia Parolaro, Nicky Daigoro, Ezra Capalbo, Nacho Rancido, Beatrice Bolis.

La grafica di questa edizione è stata realizzata da Dast.

Villa Albrizzi Marini
Via Rubelli 1, San Zenone degli Ezzelini (TV)
Ingresso a offerta libera (1 euro può bastare)
Non serve alcuna tessera
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Vaaam vert

Federico Beghin

Federico Beghin

Padovano, Federico legge molto e ama il calcio. Scrive per le riviste "Lo Spazio Bianco" e "Quasi", parla per i podcast "hipsterisminerd" e "La Kame House" e per "LSB Live".
Ha sceneggiato "Origini SegretiSSSime" per i disegni di Denis Gatto (In Your Face Comix). Insieme a Nicola Stradiotto ha realizzato “Una carcassa grottesca”, fumetto breve pubblicato in “Zazà Mag” #4, la cui versione estesa è presente in "Jackpot" (In Your Face Comix), e "Stand-up comedy" (Interiors).
Insieme a Emanuele Vascon ha scritto l'antologia di racconti "In due" (Amazon).
Ha scritto il saggio "Il Batman: sanguinario e spensierato" (Oblò) ed è presente nel libro "Quaderni di Comicon: Edmond Baudoin" con il saggio "Piero, Baudoin e i giovani lettori".
Suoi racconti si trovano nelle antologie "Francamente me ne infischio" vol. 1 (Re Artù Edizioni), "Otaku Stories" (Idrovolante Edizioni), "Albori Letterari".

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