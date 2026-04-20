Domenica 17 maggio: VAAAM! FESTIVAL 2026

La quarta edizione del VAAAM! FESTIVAL si terrà domenica 17 maggio 2026 dalle 15 alle 19 presso Villa Albrizzi Marini di San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso, a dieci minuti da Bassano Del Grappa (Vicenza).
In questa edizione, Fabrizio Perale di Cent’anni di Nerditudine dialogherà con Armin Barducci che presenterà il progetto Unterins, casa editrice indipendente, e Giochiamo Insieme?, fumetto scritto e disegnato assieme alla figlia Zoe, edito da Eris Edizioni per la collana Gatti Sciolti.
A seguire, si parlerà della pluripremiata graphic novel Lindy Hop dall’aldilà di Eva Daffara, edita da Eris Edizioni, e poi di Earl Foureys giù dal Multiverso di Stefano Zattera, edito da Barta Editore.
Presso lo Spazio Scuderia, troverete la mostra personale di Laurina Paperina, dedicata alla sua irriverente visione del mondo dei fumetti e composta dai personaggi più noti dei cartoni animati.
Al primo piano della villa, invece, ci sarà la mostra collettiva Rigenerazioni, mese delle arti performative.
Saranno presenti con i loro banchetti più di trenta autori: Laurina Paperina, Jack Traini, Nicola Stradiotto, Thuglife Studio, Simona Tell, Alberto Lavoradori, studiopazzia, Agenzia Z, La Premiata Agenzia Sviaggi, Marika Belló, Paolo Gallina, Yari Cavalli, Bernuggets, Print Machine, Giovanna Morando, Eva Daffara, Abusivi Studio, Coma, Stefano Zattera, Giotto Sfogo, Rino De Michele, Rivista ApArte, Luciano “Elme” Marini, Federica Sgambaro, Fantasma Distro, Armin Barducci, Unterins Comics, Davide Rankore, Andrea Sponchiado, Massimo Perissinotto, Pxrxnxbxtanica, Giulia Parolaro, Nicky Daigoro, Ezra Capalbo, Nacho Rancido, Beatrice Bolis.
La grafica di questa edizione è stata realizzata da Dast.
Villa Albrizzi Marini
Via Rubelli 1, San Zenone degli Ezzelini (TV)
Ingresso a offerta libera (1 euro può bastare)
Non serve alcuna tessera
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