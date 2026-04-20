Arriva una nuova edizione celebrativa di “Francis” di Loputyn per Gigaciao

20 Aprile 2026
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Per il decennale dell'opera, Gigaciao pubblica una nuova edizione arricchita di Francis di Loputyn.
Preorder Francis

Comunicato stampa

A dieci anni dalla nascita del personaggio, torna Francis, l’opera che ha reso Loputyn una delle artiste più originali e riconoscibili del fumetto italiano contemporaneo. Sarà Gigaciao a pubblicare questa edizione celebrativa, disponibile a partire dal 21 agosto 2026 in tutte le librerie, fumettierie e sul sito Gigaciao.com, dove è già possibile preordinarlo.

Questo ritorno è un’occasione unica per scoprire (o riscoprire) una storia che fonde atmosfere gotiche, sensibilità verso la natura e intensa emotività.
La pubblicazione con Gigaciao segna inoltre un nuovo capitolo nella vita editoriale dell’opera e la inserisce nel catalogo della casa editrice.

Questa nuova edizione celebra il decennale con una veste editoriale rinnovata e contenuti esclusivi, pensati sia per chi già conosce Francis sia per coloro che per la prima volta la leggono.
Oltre al volume cartonato che contiene la storia originale e un racconto inedito di 20 pagine, sarà disponibile anche un bundle esclusivo e limitato con un fascicolo firmato da Loputyn contenente quattro stampe.

Francis
Loputyn
Gigaciao, 2026
128 pagine, cartonato, colori – 23,00 €
ISBN: 9791257540180

L’autrice

Loputyn (Jessica Cioffi) vive e lavora a Brescia. Dopo il diploma al liceo artistico e gli studi all’Accademia di Belle Arti di Bergamo, si afferma come illustratrice autodidatta, costruendo negli anni un ampio seguito sui social. Nel 2015 esordisce con Cotton Tales, a cui seguono artbook e altri fumetti. Ha collaborato a diversi progetti editoriali, tra cui Grimorio (Attaccapanni Press), e ha realizzato la copertina del #19 di Dylan Dog Color Fest (Sergio Bonelli Editore), oltre ai ritratti per Perfide (Hop Edizioni). Nel 2022 ha illustrato un’edizione di Alice nel Paese delle Meraviglie (Rebelle).

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