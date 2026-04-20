Rogue Trooper: prime immagini film animato basato su fumetto 2000 AD

20 Aprile 2026
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Primo sguardo all'adattamento del fumetto di Dave Gibbons.
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Deadline ha diffuso le prime immagini dell’adattamento animato di Rogue Trooper, il fumetto Sci-Fi creato da Gerry Finley-Day, Gordon Rennie e Dave Gibbons e pubblicato all’interno della rivista 2000 Ad.

La pellicola, diretta da Duncan Jones e realizzata con il motore grafico in 3D Unreal Engine 5, vede nel cast Hayley Atwell, Aneurin Barnard, Jack Lowden, Jemaine Clement, Matt Berry e Sean Bean.

Rogue Trooper si basa su una premessa molto originale: in futuro, le abilità militari e la personalità dei soldati verranno trasferite su un microchip che potrà poi essere scaricato in un nuovo ospite, umano o di altra natura. È così che il numero 19, alias Rogue Trooper (Aneurin Barnard), si ritrova intrappolato dietro le linee nemiche con un plotone alquanto bizzarro: Gunnar (doppiato da Jack Lowden), il suo fucile; Bagman (Reece Shearsmith), il suo zaino; e Helm (Daryl McCormack), il suo elmetto. 

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Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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