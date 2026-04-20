Rogue Trooper: prime immagini film animato basato su fumetto 2000 AD

Deadline ha diffuso le prime immagini dell’adattamento animato di Rogue Trooper, il fumetto Sci-Fi creato da Gerry Finley-Day, Gordon Rennie e Dave Gibbons e pubblicato all’interno della rivista 2000 Ad.
La pellicola, diretta da Duncan Jones e realizzata con il motore grafico in 3D Unreal Engine 5, vede nel cast Hayley Atwell, Aneurin Barnard, Jack Lowden, Jemaine Clement, Matt Berry e Sean Bean.
Rogue Trooper si basa su una premessa molto originale: in futuro, le abilità militari e la personalità dei soldati verranno trasferite su un microchip che potrà poi essere scaricato in un nuovo ospite, umano o di altra natura. È così che il numero 19, alias Rogue Trooper (Aneurin Barnard), si ritrova intrappolato dietro le linee nemiche con un plotone alquanto bizzarro: Gunnar (doppiato da Jack Lowden), il suo fucile; Bagman (Reece Shearsmith), il suo zaino; e Helm (Daryl McCormack), il suo elmetto.