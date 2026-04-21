I nuovi titoli Lucky 13 Rebel Comics di In Your Face Comix

Collana Lucky 13 Rebel Comics. Altri 4 Titoli in uscita a Maggio 2026, in anteprima al Comicon di Napoli.

Quattro autori straordinari entrano a far parte della collana, portando con sé la loro creatività e il loro stile unico. Ognuno di loro contribuisce con una mini-storia che, pur nella sua brevità, riesce a essere incisiva, completa e indimenticabile. Si tratta di racconti autoconclusivi che arricchiscono il progetto con nuove prospettive e nuove voci, dando ulteriore valore e varietà alla collana. Queste storie, diverse tra loro ma accomunate da originalità e forza narrativa, sono pensate per sorprendere, coinvolgere e lasciare il segno nel lettore:

Lucky 13 n. 44 – Sweet Samsara di Debora Malis

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Lucky 13 n. 43 – End di Mauro Cicarè

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Lucky 13 n. 42 – Max Und Moritz di Francesca Ghermandi

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Lucky 13 n. 41 – Dingòn di Zaex Starzax

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Euro 1,00 Cadauno

Pagine: 16, Copertina a colori ed interni in b/n

Rilegatura: Spillato