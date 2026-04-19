Anteprima: Girl Device di Minoru Sugiyama (In Your Face Comix)

Anno 2036. La terra è un pianeta morto ed è dominato da ragazze cyborg giganti chiamate Girl Device.
L’umanità, trasferitasi su Marte, avvia la settima spedizione di riconquista terrestre, indirizzata verso il grande buco situato a Tokyo. Una spettacolare storia fantascientifica in cui i misteri si intrecciano: cosa sono le Girl Device?
Cosa cercano di raccontare i ricordi frammentati che affiorano nella mente del soldato Alpha? Girl Device è un’opera di Minoru Sugiyama, serializzata tra le pagine di AX tra il 2008 e il 2010.
Autore: Minoru Sugiyama
Editore: In Your Face Comix
Pagine: 240 bianco e nero, copertina a colori
Formato: 15×21 cm
Rilegatura: Brossura con alette
ISBN: 9791257350055
Prezzo: 19,00 euro
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DATA PUBBLICAZIONE MAGGIO 2026
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Minoru Sugiyama
Nasce a Tokyo nel 1973. Verso la fine degli anni Novanta ottiene diversi premi dedicati all’illustrazione e al graphic design, e
nel 2000 si laurea alla Tama Art University, specializzandosi nella pittura.
Dopo altri premi legati all’illustrazione, debutta nel mondo manga, raggiungendo il premio AX per
esordienti della Seirin Kogeisha nel 2003. In seguito alle serializzazioni sulla rivista AX, vengono
pubblicati in volume Mother Cosmos e Girl Device, rispettivamente nel 2005 e nel 2011.
La produzione di Minoru Sugiyama nel corso degli anni ha spaziato tra l’illustrazione, l’animazione,
il graphic design, il modellismo e la narrativa illustrata.