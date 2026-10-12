Oblomov edizioni presenta: “Corto Maltese – La casa delle orchidee bianche” di Steiner e Igort

Oblomov, in coedizione con Cong Edizioni, presenta: Corto Maltese – La casa delle orchidee bianche. Il cammino verso il centenario della nascita di Hugo Pratt e i cinquant’anni da Corte Sconta detta Arcana – di cui questo volume è il seguito ideale – riaccendono i riflettori internazionali su un mito senza tempo che ha conquistato generazioni di lettori appassionati in tutto il mondo.

A raccogliere questa preziosa eredità è la mano di Igort, il maestro che ha rivoluzionato il graphic novel italiano introducendo nel nostro immaginario la filosofia e le atmosfere dell’Estremo Oriente. Il testo è affidato a Marco Steiner, celebre autore e storico collaboratore di Pratt, del quale ha continuato a narrare l’universo letterario completando e scrivendo romanzi dedicati a Corto Maltese.

Nelle tavole di questa nuova opera, un eroe ferito e vulnerabile si muove sullo sfondo di una Hong Kong degli anni venti, offrendo una riflessione universale sulla libertà che parla direttamente alle tensioni del nostro presente. Tutto comincia con il rientro di Corto Maltese a Hong Kong, dopo l’incidente ferroviario sul lago delle Tre Frontiere e il ricovero all’ospedale militare giapponese di Harbin, in Manciuria, per le ferite agli occhi. Queste le ultime vicende narrate in Corte Sconta detta Arcana, da cui questa nuova storia prende le mosse.

IL VOLUME

Hong Kong 1920. La guerra in Europa è finita, ma il mondo sembra più instabile di prima. La Cina è divisa tra i signori della guerra. Nel sud, Canton ribolle di rivoluzionari e trafficanti. Gli inglesi fingono neutralità. I francesi vendono armi. I giapponesi comprano ufficiali dell’esercito russo. Gli americani comprano tutto. E, in mezzo a tutto questo caos, le triadi prosperano. E Rasputin improvvisamente ritorna da un viaggio in India che forse non ha mai fatto, portando sotto braccio un Gauguin rubato a Corto.

Al centro di questa nuova avventura, c’è un matematico russo braccato dai servizi segreti per i suoi preziosi segreti navali. Rasputin vuole rapirlo per venderlo, ma la posta in gioco è talmente alta e rischiosa da spaventarlo. Senza scrupoli ma intimorito, Rasputin capisce di non poter farcela da solo e cerca un alleato: Corto è l’unico capace di muoversi in un simile pericolo. Il marinaio si ritrova intrappolato in un bivio morale, diviso tra il legame storico con la sua spietata nemesi e il proprio codice da gentiluomo, che gli impone di proteggere il fuggiasco. Mentre la tensione sale nel Pacifico, un’inattesa lettera risveglia in Corto il fantasma di Ai Ling Soong, un amore giovanile ora molto potente, che veglia segretamente sulle sue malinconie.

IGORT – MARCO STEINER

CORTO MALTESE – La casa delle orchidee bianche

Collana Herriman, pp. 80, 23 euro

In libreria dal 3 novembre, in coedizione con Cong edizioni

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Steiner scrive e apre porte segrete, Igort disegna e interpreta magnificamente un’avventura che rimane fedele al mondo di Corto Maltese. I due autori rendono omaggio allo spirito originario che mosse Hugo Pratt, in cui avvenimenti storici, romanticismo e avventura si miscelano, contribuendo a rendere immortale la più grande icona del fumetto d’avventura europeo.

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GLI AUTORI

IGORT, nome d’arte di Igor Tuveri, è personalità poliedrica di artista. Autore prolifico di graphic novel pluripremiati, regista, illustratore ed editore, è anche autore di racconti, romanzi e musiche. È stato il primo occidentale a disegnare un manga in Giappone e ha pubblicato su tutte le più prestigiose riviste italiane e internazionali. Nutrendosi di lunghe permanenze in Giappone e nei paesi dell’ex Unione Sovietica, si è dedicato per anni al reportage disegnato, di cui è uno degli esponenti più originali nel panorama internazionale: la trilogia dei Quaderni giapponesi, Quaderni ucraini. Le radici del conflitto e Quaderni russi. Sulle tracce di Anna Politkovskaja. Nel novembre del 2022 ha pubblicato Quaderni ucraini. Diario di un’invasione, reportage “in diretta” dell’invasione russa in Ucraina. Ha debuttato alla regia con il film 5 è il numero perfetto, tratto dall’omonimo fumetto. Il suo ultimo libro è A cavallo con i poeti. È direttore editoriale di “linus”, la celebre rivista di fumetto e cultura. Le sue Lezioni di fumetto vantano un enorme seguito sul suo canale YouTube e sui social.

MARCO STEINER ha collaborato con Hugo Pratt completando il romanzo per Einaudi Corte Sconta detta Arcana. È autore di numerosi romanzi sul tema del viaggio e dell’avventura, fra questi, Oltremare, vincitore del Premio Emilio Salgari, e Nella musica del vento. Ha collaborato con il fotografo Gianni Berengo Gardin, con i disegnatori Josè Muñoz, Nicola Magrin, Giovanni Robustelli, Danijel Zezelj. Ha co-sceneggiato il film Hugo in Argentina del regista Stefano Knuchel. Il suo Corto Maltese e Irene di Boston, romanzo con illustrazioni di Pratt è diventato uno spettacolo teatrale con le musiche di Francesco Cafiso.