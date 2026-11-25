La gabbianella e il gatto, indimenticabile capolavoro d’animazione diretto da Enzo d’Alò, torna al cinema da venerdì 4 dicembre in una nuova e imperdibile versione restaurata digitalmente da Mediaset Infinity e distribuita da Trent Film.

Tratto dal celebre romanzo di Luis Sepúlveda “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, il film è uno dei più grandi successi nella storia dell’animazione italiana. Uscito per la prima volta nel 1998, conquistò oltre un milione e mezzo di spettatori, raggiungendo un incasso record di oltre 20 miliardi di lire e diventando il film d’animazione italiano più visto di sempre. Un successo straordinario, coronato dalla vittoria del Nastro d’Argento e del Premio del Pubblico al Festival di Montréal nel 1999, che ha trasformato la storia di Zorba e Fortunata in un classico amato da intere generazioni.

Al centro di questa favola poetica e commovente l’incredibile legame tra Zorba, un gatto nero dal cuore grande, e la piccola gabbianella Fortunata. Quando la gabbiana Kengah, vittima dell’inquinamento marino, affida a Zorba il proprio uovo prima di morire, il gatto promette di prendersene cura e di insegnare al nascituro a volare. Una missione apparentemente impossibile, che diventerà una straordinaria avventura fatta di solidarietà, amore e scoperta di sé.

Un racconto universale, capace di parlare al cuore di grandi e piccini, che ancora oggi affronta con delicatezza temi di grande attualità: dall’accoglienza all’integrazione, dalla lotta ai pregiudizi alla tutela dell’ambiente. Attraverso le avventure dei suoi indimenticabili protagonisti, il film celebra così il valore dell’amicizia e della diversità, invitando a superare i pregiudizi e ad affrontare con coraggio le sfide della vita.

A rendere ancora più speciale questo gioiello dell’animazione italiana è un cast di voci d’eccezione, che comprende Carlo Verdone nei panni del gatto Zorba, Antonio Albanese in quelli del Grande Topo e lo stesso Luis Sepúlveda che presta la voce al poeta. Indimenticabile anche la colonna sonora firmata da David Rhodes, storico collaboratore di Peter Gabriel, arricchita da canzoni interpretate da alcuni dei più amati artisti italiani, tra cui Samuele Bersani, Ivana Spagna, Gaetano Curreri e Leda Battisti.

Con i disegni di Walter Cavazzuti e le ambientazioni di Michel Fuzellier, “La gabbianella e il gatto” rappresenta una pietra miliare del cinema d’animazione italiano. La nuova riedizione completamente restaurata con la supervisione del regista Enzo D’Alò offrirà al pubblico l’occasione di riscoprire sul grande schermo tutta la magia di un’opera senza tempo, permettendo a chi l’ha amata da bambino di rivivere le emozioni di allora e alle nuove generazioni di incontrare per la prima volta Zorba, Fortunata e i loro inseparabili amici.

Un giorno il gatto Zorba vede precipitare nel suo giardino una gabbiana, Kengah, avvelenata da una macchia di petrolio in mare. Prima di morire, la gabbiana gli affida il proprio uovo, strappandogli tre promesse: non mangiarlo, prendersene cura e insegnare a volare al piccolo che nascerà. Con l’aiuto dei suoi amici felini, Zorba crescerà la gabbianella Fortunata, accompagnandola in un’avventura fatta di amicizia, coraggio e scoperta di sé. Perché, a volte, per imparare a volare bisogna prima trovare qualcuno che creda in noi.