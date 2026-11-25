Tra i tanti ospiti presenti a Lucca Comics 2026, quest’anno ReNoir Comics ha portato in fiera Pierre Alary, autore francese di cui l’editore milanese ha pubblicato gli adattamenti a fumetti di opere come Via col Vento e dei due romanzi di Sorj Chalandon, Il mio traditore e Ritorno a Killybegs. Alary ha presentato il suo nuovo libro, Don Vega, una sua interpretazione personale e originale del mito di Zorro.

Noi lo abbiamo intervistato per parlare del suo lavoro e della sua passione per la trasposizione a fumetti di opere provenienti da altri media.

Ciao Pierre e benvenuto su Lo Spazio Bianco.

Dopo aver studiato animazione, hai lavorato per dieci anni agli studi Disney di Montreuil. In seguito hai deciso di dedicarti principalmente al fumetto. Come è maturata questa scelta?

Il fatto è che la mia carriera in animazione fu del tutto accidentale perché in realtà io volevo fare fumetti. Mi sono iscritto così alla scuola di Gobelin a Parigi, nella quale in realtà si insegna animazione, perché qualcuno mi aveva detto che era una scuola di fumetto. Quando ho scoperto l’equivoco, ho detto loro che non ero interessato all’animazione, ma uno dei miei compagni mi ha convinto a restare, che forse frequentando avrei cambiato idea e allora ho deciso di provare a passare i test di ingresso, visto che comunque ero andato via da casa per studiare. Ho superato gli esami e ho passato il triennio successivo studiando animazione e, una volta diplomato, la Disney mi ha offerto un posto di lavoro nei suoi studi. Sarei stato stupido a rifiutare un’offerta del genere e così mi sono ritrovato con un gruppo di giovani colleghi che lavoravano sì nell’animazione, ma che in realtà volevano fare fumetti. C’erano Juanjo Guarnido, Cyril Pedrosa, Nicolas Kéramidas: tutti lavoravamo negli studi e nei tempi morti dell’animazione, facevamo i nostri fumetti.

ReNoir Comics ti ha fatto conoscere al pubblico italiano con l’adattamento a fumetti di Via col vento. Come hai affrontato la trasposizione di una storia nata come romanzo, ma diventata più famosa grazie alla sua versione cinematografica? Hai preso come riferimento entrambe le opere, il libro e il film?

Ho usato solo il libro e il problema era la traduzione, quindi ho usato la versione inglese. In Francia c’erano due versioni tradotte, una dell’editore Gallimard e l’altra di Gallmeister, la cui traduzione usa un francese più contemporaneo. Tuttavia, per questioni di copyright non potevo usare nel mio adattamento frasi prese dai due libri francesi e quindi ho lavorato principalmente con il testo inglese, aiutandomi con i due libri francesi per assicurarmi di non commettere errori.

ReNoir Comics ha poi portato nelle librerie italiane i tuoi adattamenti dei due romanzi di Sorj Chalandon, Il mio traditore e Ritorno a Killybegs. A differenza di Via col vento, in questo caso ti sei confrontato con l’opera di un autore vivente. Si tratta di due romanzi che, di fatto, sono quasi una biografia. Come hai affrontato questa trasposizione? Hai avuto modo di confrontarti con Chalandon durante il lavoro o hai ricevuto un suo riscontro dopo l’uscita dei volumi a fumetti?

Il problema è che a me piace lavorare da solo ma ammetto anche di non saper scrivere storie così bene. Così, quando leggo dei libri che mi colpiscono, penso subito a una trasposizione a fumetti. Quando ho letto i romanzi di Sorj Chalandon, sono rimasto stupito da quanto il pensiero dell’autore sugli esseri umani rispecchiasse il mio. Inoltre Chalandon è un giornalista che scrive per Liberation e dunque con idee politiche molto vicine alle mie. Per tutti questi motivi mi è venuta voglia di incontrarlo. Con il mio editore abbiamo poi scoperto che i diritti di adattamento dei romanzi erano liberi e a quel punto abbiamo organizzato un incontro con Chalandon, abbiamo parlato per soli cinque minuti e lui mi ha dato il via libera per la trasposizione a fumetti. Mi ha lasciato carta bianca su tutto e quando gli ho chiesto se non lo spaventasse che potessi realizzare qualcosa non di suo gusto, mi ha rassicurato dicendo che i romanzi erano suoi, ma questo adattamento era mio. In più, si è messo a mia totale disposizione nel caso avesse domande da fargli riguardo la politica e la società dell’Irlanda del Nord di cui si parla nei libri. Così, quando avevo dei dubbi – come per esempio che tipo di bandiere si usavano nelle manifestazioni, oppure quale fosse l’ordine con cui si sfilava durante le stesse, perché c’è in effetti un ordine e un numero di file ben stabilito – lo chiamavo e gli chiedevo spiegazioni. Per farti un altro esempio: l’anello tradizionale irlandese ha rappresentato sopra un cuore contenuto tra due mani, ma a seconda chelo si indossi al dito con la punta del cuore rivolta verso l’esterno o verso l’interno, assume significati diversi. Quando ho finito l’adattamento del primo romanzo, Chalandon e io eravamo diventati amici ed è stato lui a chiedermi di adattare anche il secondo. Morale della favola, adesso sono al lavoro sulla trasposizione a fumetti di un altro suo romanzo, Il libro di Kells (uscito in Italia per Guanda nel 2026, n.d.r.). È un’opera molto politica, che si occupa del movimento di estrema sinistra nella Francia degli anni ’70. È una riflessione sulla violenza come risposta alla violenza e come Chalandon e altri studenti, maoisti e antifascisti, decisero di percorrere una strada diversa fondando il giornale Liberation.

Come si può raccontare a fumetti una storia dura e complessa come quella contenuta nei libri di Chalandon, tanto dal punto di vista politico quanto da quello umano? Su quali aspetti hai deciso di concentrarti? Ci sono parti dei romanzi che hai voluto mettere in evidenza e altre che hai ritenuto opportuno omettere perché magari non avrebbero funzionato nel linguaggio del fumetto?

Dipende. Nei libri di Sorj ciò che amo di più, in cui ritrovo me stesso, è l’amore per l’umanità e per l’amicizia, che per me è forse più importante della famiglia. Una riflessione sui dubbi e anche sulla fiducia all’interno di un rapporto di amicizia, su quanto ti lega ai tuoi amici e quanto amore puoi provare per loro. È sicuramente questo l’aspetto su cui cerco di concentrarmi.

A questa Lucca, ReNoir Comics presenta Don Vega, la tua originale interpretazione del personaggio di Zorro. Come ti è venuta l’idea per questo fumetto, in cui affronti un personaggio letterario diventato famoso soprattutto grazie alle sue trasposizioni in altri linguaggi, come quello televisivo e quello cinematografico?

Non volevo chiamarlo Zorro ma volevo fare una storia di Zorro. Il processo per richiedere i diritti negli Stati Uniti è stato molto lungo e laborioso perché il copyright è detenuto da due distinte compagnie: una per esempio detiene il nome e l’altra i baffi, giusto per farvi capire il delirio. Alla fine, dopo mesi, abbiamo finalmente ottenuto il via libera per usare il nome di Zorro all’interno del volume, ma non sulla copertina, così come sulla stessa non potevamo usare il simbolo con la lettera Z. Ma questo a me andava bene, perché non volevo intitolare Zorro questo mio libro. La mia idea era quella di dare una connotazione più sociale al mito di Zorro, raccontare che ognuno di noi può essere Zorro, mettersi una maschera e iniziare una battaglia per migliorare la propria condizione di vita. Un simbolo di rivoluzione per tutti, in special modo per i più deboli, i più poveri, coloro che hanno meno diritti a causa del loro stato sociale. Volevo fare qualcosa di più realistico, rispetto ad altre versioni del personaggio. Per esempio, ho sempre ritenuto una cosa stupida che nessuno riconoscesse chi si cela dietro la piccola maschera tipica di Zorro e allora ho deciso di sostituirla con una specie di cappuccio con due buchi per gli occhi nella mia versione.

Pensando a Zorro e al fumetto, è inevitabile ricordare l’interpretazione del personaggio data da Alex Toth negli anni Cinquanta. Hai guardato a quell’adattamento mentre lavoravi al tuo?

La verità è che io adoro Alex Toth, ma secondo me Zorro non è il suo miglior lavoro: lo considero un semplice incarico su commissione, svolto professionalmente, ma senza trasporto. Di Toth amo le sue storie brevi, soprattutto. Quindi, per il mio Zorro, il riferimento è stato Batman, ribaltando un po’ i termini della questione visto che, di solito, è il contrario ed è l’Uomo Pipistrello che si è ispirato all’eroe mascherato californiano, e non viceversa.

Pierre, grazie per il tuo tempo.

Intervista realizzata dal vivo a Lucca Comics il 29 ottobre 2026.

Pierre Alary

Pierre Alary è nato il 1° maggio 1970. Nel 1991 è entrato alla prestigiosa scuola di grafica Gobelins a Parigi, dove ha studiato soprattutto animazione. Non appena laureato è stato assunto dagli studi Disney di Montreuil, dove ha passato dieci anni a lavorare come animatore a film come Tarzan, Le follie dell’Imperatore e Il gobbo di Notre Dame, oltre a vari cortometraggi, prima di dedicarsi principalmente al fumetto. Nel 2001, ha creato la serie Les Échaudeurs des Ténèbres; ha scritto il primo libro insieme a Bertrand Mandico, mentre il secondo e ultimo capitolo è stato scritto da Rodolphe nel 2003. Tra il 2004 e il 2007 ha pubblicato la serie Belladone, con sceneggiature di Ange, seguita dalla serie fantasy SinBad con Audrey Alwett e Scotch Arleston per Soleil (2008-2010) e dalla versione a fumetti di Moby Dick, insieme a Olivier Jouvray. Nel 2013 ha creato la serie Silas Corey con Fabien Nury. Le ultime opere – il dittico Il mio traditore e Ritorno a Killybegs, tratto dai romanzi di ambientazione irlandese di Sorj Chalandon – sono uscite per Editions Rue de Sevres, così come Via col vento, uno dei suoi progetti più personali e riusciti.