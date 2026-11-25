Intervistati da Entertainment Weekly, i registi di Avengers: Doomsday, Joe e Anthony Russo, hanno parlato della loro sfida più difficile, ovvero la realizzazione del capitolo successivo, Avengers: Secret Wars, che adatterà la recente saga del 2015 scritta da Jonathan Hickman.

Secondo Kevin Feige, la trasposizione di Secret Wars nel Marvel Cinematic Universe attingerà molto più intensamente al ciclo narrativo di Hickman, includendo anche i numeri che hanno fatto da preludio all’evento principale, ovvero Time Runs Out. I fratelli Russo sostengono invece che si tratti di un mix di entrambe le versioni, senza che questo alla fine sia un adattamento letterale e fedele al cento per cento.

Chi conosce i fumetti di Secret Wars sa che il Dottor Destino ne è una parte fondamentale – spiega Joe Russo – Perciò eravamo già orientati verso Secret Wars, ma sapevamo che non sarebbe stato possibile realizzarlo senza introdurre il Dottor Destino. Avevamo pensato di inserirlo fin dalle prime fasi delle storie legate a The kang Dynasty. Quel film ha aperto la strada al Dottor Destino. E quando poi la storia ha preso una direzione diversa, si è concentrata sempre di più su di lui, perché volevamo preparare il terreno per il suo arrivo e integrarlo nella trama di Secret Wars.

Feige afferma che sia Avengers: Doomsday che Avengers: Secret Wars rappresentano “il passaggio del testimone da un universo all’altro”, sottolineanco che l’uscita a dicembre sarà “il culmine di ciò che è venuto prima”, mentre quella del prossimo anno “fungerà da vero e proprio trampolino di lancio per i nostri film del 2028 — il ventesimo anniversario del MCU — dando così inizio a una fase del tutto nuova”.