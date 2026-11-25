Appuntamento venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 novembre

La Spagna, insieme all’Italia e alla Francia, è il paese europeo con la più importante e consolidata tradizione fumettistica. Non è un caso che molti grandi maestri del passato e del presente continuino a essere pubblicati nel nostro paese. Uno dei più importanti è certamente JORDI LAFEBRE, autore del capolavoro Nonostante tutto, portato in Italia da Bao Publishing. E proprio Jordi Lafebre sarà ospite di SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS di Torino per un doppio, imperdibile appuntamento.

Venerdì 27 novembre dalle 17,30 alle 19,30 incontrerà lettrici e lettori nella sede della scuola in via Borgone nel corso di un incontro aperto a tutti in cui parlerà del suo percorso artistico e professionale, raccontando i dietro le quinte, i processi creativi e tante curiosità su alcuni dei suoi titoli di maggior successo. Al termine dell’incontro si terrà un firmacopie e sarà possibile acquistare i volumi dell’autore direttamente sul posto, presso il corner della fumetteria Funside.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, scrivendo a torino@scuolacomics.it.

Sabato 28 novembre dalle 9 alle 18,30 e domenica 29 novembre dalle 9 alle 15 si terrà invece la masterclass intitolata STORYTELLING E CREATIVITÀ. La Masterclass esplora il percorso professionale dell’autore e il processo creativo alla base di un progetto. Attraverso esempi pratici e tecniche specifiche, verrà data particolare attenzione alla visione d’insieme e allo sviluppo delle idee.

La masterclass è rivolta ad artisti, professionisti e studenti, che potranno applicare il metodo proposto ai propri progetti di narrativa, seguendo le attività secondo il proprio approccio, esigenze e livello artistico.

Per tutte le info sulle modalità di iscrizione è possibile scrivere alla mail torino@scuolacomics.it.

Una doppia, grande occasione per conoscere e misurarsi con un grande maestro del fumetto contemporaneo.

Per informazioni:

Scuola Internazionale di Comics – Fumetti Inc. S.r.l.

Via Borgone 48 bis B – TORINO

MAIL: ufficiostampatorino@scuolacomics.it

tel.011.334940

cel. 3479812813

Orario di Segreteria: dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.