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Essere Tomas Milian, una biografia che racconta l’anima

20 Ottobre 2026
di
Cammamoro e Giuseppe Sansonna raccontano, più che la vita, la personalità di un divo dei poliziotteschi italiani degli anni Settanta del secolo scorso.
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Copertina Essere Tomas Milian
Si potrebbe aprire affermando che quest’opera non è tanto una “vita di”, quanto un profilo psicologico. È molto accattivante il taglio narrativo scelto per questa biografia di Tomas Milian (1933-2017), grande attore attore cubano, notissimo in Italia per il ruolo del poliziotto Nico Giraldi detto Er Monnezza, ma che ha avuto una carriera ben più varia con importanti ruoli nel cinema d’autore europeo e in quello hollywoodiano. In realtà la sua personalità è molto lontana dal cinico e scanzonato personaggio romanesco.

La scelta, che pare vincente, non è raccontare le varie fasi della vita di Milian, ma scegliere alcuni episodi chiave che mettono in luce il difficile rapporto con il padre che lo portò ad avere grandi crisi esistenziali, la sua umiliazione di doversi vendere per una parte, e molti altri personali tormenti. Ed evidenziano il suo profondo e complesso mondo interiore. Sin dal (sotto)titolo, una auto-definizione dello stesso attore, si capisce l’importanza determinante della figura paterna nello sviluppo umano e psicologico dell’artista, che arrivò a non sentirsi mai compiuto e completo anche per via della relazione conflittuale avuta col padre, uomo difficile e distante.

Oltre all’ottima impostazione letteraria data da Giuseppe Sansonna, concorrono alla riuscita di questo romanzo a fumetti gli originali disegni di Cammamoro, che creano una messa in scena che miscela ricordo, racconto e drammatizzazione del vissuto, con colori e stilemi che richiamano vagamente la pittura naif.

In chiusura, si rileva con piacere come ormai il fumetto sia assurto a medium adeguato per qualunque forma non solo narrativa, altresì di racconto storico (per quanto non sia questo il caso), essendo ormai molto diffuse anche biografie a fumetti non solo di celeberrimi attori ma in generale di personaggi storicamente rilevanti.

Abbiamo parlato di:
Essere Tomas Milian. The Cuban Hamlet
Cammamoro, Giuseppe Sansonna
Oblomov, 2026
120 pagine, brossurato, colori – 23,00 €
ISBN: 9791281692305

Pop essere tomas milian
Paolo Garrone

Paolo Garrone

Nativo di Cuneo (10 settembre 1967), ma torinese d’adozione. Vive a Settimo Torinese. Ama, anzi si nutre di fumetti (ovviamente), cinema e serie TV. Qui ci vuole un punto se no sembra che si nutra anche di loro: adora i gatti (non che abbia qualcosa contro i cani, eh). Esordisce “criticamente” sul defunto – ma mai dimenticato – Infofumetti per poi approdare sui lidi dello Spazio Bianco. Qui, con molta fortuna ma anche grande gratificazione del suo ipertrofico ego, fa una carriera rapidissima, arrivando a diventare uno degli editor più attivi; finché un bel giorno subisce un grave distacco di retina (a cui ne seguirà un altro, circa 2 anni dopo), che lo costringe a ridurre drasticamente il suo apporto. L’amore per i fumetti e il legame d'amicizia con la redazione lo inducono comunque a non desistere e, ogni tanto, cerca di scribacchiare ancora qualcosa, principalmente sull'argomento che predilige, i supereroi. Si è anche dedicato a "LSB Live", dove (s)parla sempre di comics e dintorni.
Da queste parti, in qualche modo e maniera, lo troverete sempre.

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