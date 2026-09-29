Anteprima: “L’anomalia” di Manuele Fior (Oblomov Edizioni)

Oblomov Edizioni presenta “l’anomalia” di Manuele Fior. Tratto dall’omonimo romanzo di Hervé Le Tellier – vincitore del Premio Goncourt ed edito in Italia da La nave di Teseo, ora in una nuova edizione – arriva l’atteso ritorno di uno dei fumettisti e illustratori più amati e celebrati a livello internazionale, in uscita a breve anche in Francia per l’editore Gallimard.

IL VOLUME

Che cos’hanno in comune un sicario dalle mille identità, uno scrittore depresso all’ennesimo insuccesso editoriale, un architetto affermato e la sua giovane fiamma con figlio a carico? Sono tutti passeggeri del volo sull’Atlantico, tratta Parigi-New York, al ritorno dal quale la loro vita non sarà più la stessa. La tempesta attraversata dal Boeing 787 è molto più di una tremenda perturbazione che sbarra l’itinerario di volo, e per certi versi rappresenterà un tornante cosmico da cui tutta la realtà uscirà incrinata, modificata per sempre.

L’adattamento a fumetti dall’omonimo romanzo di Hervé Le Tellier si focalizza su pochi personaggi per scandagliare in loro gli effetti di una trasformazione totale, troppo potente per essere svelata e imprevedibile nelle sue possibili conseguenze. Fior adatta la sua cifra per marcare la narrazione in maniera sempre più serrata, guarda ai maestri del ritmo come Alan Moore o Frank Miller, e allo stesso tempo ricerca un tratto più nervoso, pennarello nero e colorazione digitale per restituire l’immediatezza delle vicende, la loro ripercussione nel mondo attuale.

L’attualità de L’anomalia sta nell’epicità del suo nucleo narrativo, una riflessione filosofica ed esistenziale sul tema del doppio, sulla scia del topos letterario già esplorato da Stevenson, Dostoevskij, Calvino, per arrivare all’interno della cabina di pilotaggio di un aereo. Il felice incontro tra uno sguardo dirompente sulla realtà e un tratto grafico onirico, capace di aprire nuove prospettive di lettura di una storia brillante e imprevedibile.

MANUELE FIOR

L’ANOMALIA

Collana Feininger, pp. 264, 30 euro, illustrato

In libreria dal 29 settembre

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Una visionaria interpretazione a fumetti di un romanzo geniale, capace di mescolare noir, fantascienza, thriller e romanzo psicologico. Un’opera che incanta il lettore fin dalla prima pagina e lo lascia col fiato sospeso fino alle battute conclusive.

ANTEPRIMA

I primi incontri con i lettori

– 26 settembre, anteprima a “linus. Festival del Fumetto” – ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, con la collaborazione di Sandro Veronesi -, dove sarà presente anche Hervé Le Tellier, con la moderazione di Sandro Veronesi (ore 21, Teatro Ventidio Basso, Ascoli Piceno), a seguire concerto di Raphael Gualazzi.

– 27 settembre, inaugurazione della mostra di Fior, con le tavole originali tratte da L’anomalia (ore 18, Pinacoteca Civica, sempre all’interno della cornice del Festival di Linus, in esposizione fino al 21 novembre, intervengono Stefano Papetti e Elisabetta Sgarbi)

– 28 settembre, Napoli, presso l’Institut français, ore 18.30 – dove sarà presente anche Hervé Le Tellier.

– 21 ottobre, Bologna, Accademia Belle Arti (orario e relatori in via di definizione)

– 22 ottobre, Bologna, Salaborsa (orario e relatori in via di definizione)

– dal 28 ottobre all’1 novembre, Lucca Comics

L’AUTORE

MANUELE FIOR è uno dei più noti e apprezzati autori di fumetti e illustratori contemporanei. Con le sue graphic novel, tradotte in 15 lingue, si è aggiudicato i più importanti premi internazionali e prestigiose mostre. Giornali, case editrici, festival, produttori cinematografici gli commissionano regolarmente illustrazioni di articoli, copertine e manifesti, in Italia e all’estero.

Il suo graphic novel più celebre, Cinquemila chilometri al secondo, è diventato un longseller e nel 2011 gli è valso il più importante riconoscimento per il fumetto d’autore, il Fauve d’Or del Festival di Angoulême. Nel 2024 il prestigioso Palazzo Blu di Pisa gli ha dedicato un’importante mostra monografica, esponendo le tavole originali di quattro fumetti che hanno segnato il suo percorso artistico.

Il suo ultimo fumetto Hypericon è del 2022 e si è aggiudicato il premio Micheluzzi per la miglior sceneggiatura. Per Oblomov edizioni sono usciti: I giorni della merla (nuova edizione, 2024), Cinquemila chilometri al secondo (nuova edizione, 2022), Rosso oltremare (nuova edizione, 2022), Celestia (edizione integrale di due volumi, 2021), Le variazioni d’Orsay (nuova edizione, 2021), L’intervista (edizione deluxe, 2020), L’ora dei miraggi (2017).

Dal 2025 illustra il manifesto della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, città dove abita da qualche anno.