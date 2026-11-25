Intervistati da Entertainment Weekly, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, gli attori del cast e i registi di Avengers: Doomsday, Joe e Anthony Russo, hanno voluto ricordare Patrick Stewart, l’iconico interprete del professor Charles Xavier, scomparso di recente.

Per molti versi, Xavier è la coscienza del film – ha affermato Joe Russo – Nella pellicola c’è una bella scena con Ian McKellen, che interpreta il suo migliore amico. È un momento molto emozionante, incentrato sul perdono, che credo risuoni in modo particolare dopo la sua scomparsa.

Ero così giovane durante il primo film degli X-Men, ma mi rendevo perfettamente conto di che grande onore fosse trovarmi sul set con Patrick e anche con Ian – ha dichiarato Rebecca Romjin – Ricordo che, durante le pause tra una ripresa e l’altra, cercavo sempre di sedermi il più vicino possibile a loro, come una spugna, per cercare di assorbire ogni goccia di saggezza che volessero condividere. Soprattutto, passavano il tempo a far ridere l’un l’altro, ed era un piacere assistervi. Non dimenticherò mai il senso dell’umorismo birichino di Patrick e la sua voce incredibile, potente e profonda. Ciò che ho imparato di più da Patrick è che, quando usi la tua voce, devi assicurarti di farti sentire. Sia in senso letterale che figurato.

Ha partecipato a Frasier anni fa e poi, qualche tempo dopo, abbiamo lavorato insieme al film degli X-Men – racconta invece Kelsey Grammer – È stato sempre un piacere rivederlo. È come un amico di lunghissima data. Quando gli ho detto che stavo scrivendo un libro, lui ha esclamato: “Beh, spero che non ripeterai nulla di ciò che ti ho raccontato!”. E io: “No, non preoccuparti. Sei al sicuro”.

Credo che tutti noi nutriamo grande ammirazione per la sua carriera e per ciò che ha saputo infondere in quel personaggio e in questo universo – ha detto Chris Hemsworth -Avere l’opportunità di lavorare al fianco di una persona dotata di tale umiltà e competenza è stato un sogno. È proprio per questo che ho intrapreso questa carriera: amo raccontare storie, ma amo anche stare a contatto con chi padroneggia quest’arte in modo magistrale e poter imparare da loro. È un onore assoluto. Che anima meravigliosa.

Feige ha raccontato l’ultimo giorno sul set di Stewart, che tra l’altro aveva rifiutato di essere anche in Avengers: Secret Wars nonostante una richiesta dei Marvel Studios, probabilmente già consapevole delle proprie condizioni di salute. A questo proposito, il capo della major ha ricordato il discorso dell’attore alla fine delle riprese.

Si è alzato e ha tenuto un discorso alla troupe. Non sapevamo con certezza se quello sarebbe stato il suo ultimo giorno sul set, ma lui, in un certo senso, ci ha fatto capire che pensava lo fosse.

Anche i fratelli Russo ne hanno avuto la percezione.

Credo che, in fondo, tutti noi avessimo il pensiero che forse non lo avremmo mai più rivisto sul set – ricorda Anthony a proposito di quel giorno, descrivendo l’atmosfera come molto emozionante.