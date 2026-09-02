Nippon Shock Edizioni pubblica un saggio dedicato ai robot di Go Nagai

Comunicato stampa

A fine ottobre 2026 Nippon Shock Edizioni pubblicherà il kanzenban definitivo dedicato ai super robot del Sensei giapponese: L’UNIVERSO EROICO DI GŌ NAGAI.

Per la prima volta, tutti i saggi, i dossier e gli approfondimenti apparsi sulle pagine di Nippon Shock Magazine vengono riuniti in un unico volume di oltre 400 pagine, interamente a colori.

Il libro approfondisce l’intero universo creativo di Gō Nagai: da Mazinger Z a Great Mazinger, da UFO Robot Grendizer a Jeeg Robot d’Acciaio, senza dimenticare Getter Robot, Devilman, Violence Jack, Cutie Honey e le produzioni OAV più rare e difficili da reperire.

Tra le pagine trovano spazio analisi dei personaggi, mecha design, retroscena produttivi, confronto fra anime e manga, cronologie, curiosità, materiali d’archivio e segreti che hanno contribuito a costruire il mito dei super robot. Un viaggio completo nell’opera di un autore che ha rivoluzionato per sempre il manga e l’animazione giapponese.

Oltre a raccogliere i dossier già pubblicati su Nippon Shock Magazine, il volume includerà contenuti inediti, realizzati appositamente per questa edizione.

I testi sono firmati da alcuni tra i maggiori esperti italiani del settore, tra cui Marco Pellitteri, Massimo Nicora, Fausto Avaro e Silvio Greco, con contributi artistici di Roberto Ferrari e Domenico Alfieri.