Spider-Man: Brand New Day – Angourie Rice parla dell’assenza di Betty Brant

1 Settembre 2026
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L'attrice risponde alla delusione dei fan, che hanno notato la sua assenza nel nuovo capitolo del franchise.
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Intervistata da Collider Ladies Night, l’attrice Angourie Rice ha avuto modo di parlare dell’assenza del personaggio di Betty Brant in Spider-Man: Brand New Day, sottolineando che una ripresa del ruolo da parte sua non è mai stato sul tavolo.

Non lo so. Probabilmente pratica il giornalismo etico e, sai, lo fa con stile – ha detto Rice – Mi piace pensare che abbia un buon lavoro da qualche parte e che stia facendo qualcosa di utile. Di significativo.

L’ultima volta che il personaggio è apparso nel franchise dell’arrampicamuri è stato in Spider-Man: No Way Home, dove lavorava come stagista non retribuita al Daily Bugle, oltre a condurre i notiziari del liceo Midtown.

Nel corso dell’intervista, quando è stato menzionato che molti fan erano rimasti delusi nell’apprendere della sua assenza dalla pellicola, l’attrice ha risposto:

Non credo che facesse parte della storia. Come tutti ha dimenticato e poi, sai, lui [Peter Parker ndr] inizia un nuovo percorso… Penso che anche questo sia significativo per la storia. Sai, vedi questo personaggio crescere dal liceo, e non è più al liceo, e penso che sia come… una nuova era.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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