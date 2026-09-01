Spider-Man: Brand New Day – Angourie Rice parla dell’assenza di Betty Brant

Intervistata da Collider Ladies Night, l’attrice Angourie Rice ha avuto modo di parlare dell’assenza del personaggio di Betty Brant in Spider-Man: Brand New Day, sottolineando che una ripresa del ruolo da parte sua non è mai stato sul tavolo.
Non lo so. Probabilmente pratica il giornalismo etico e, sai, lo fa con stile – ha detto Rice – Mi piace pensare che abbia un buon lavoro da qualche parte e che stia facendo qualcosa di utile. Di significativo.
L’ultima volta che il personaggio è apparso nel franchise dell’arrampicamuri è stato in Spider-Man: No Way Home, dove lavorava come stagista non retribuita al Daily Bugle, oltre a condurre i notiziari del liceo Midtown.
Nel corso dell’intervista, quando è stato menzionato che molti fan erano rimasti delusi nell’apprendere della sua assenza dalla pellicola, l’attrice ha risposto:
Non credo che facesse parte della storia. Come tutti ha dimenticato e poi, sai, lui [Peter Parker ndr] inizia un nuovo percorso… Penso che anche questo sia significativo per la storia. Sai, vedi questo personaggio crescere dal liceo, e non è più al liceo, e penso che sia come… una nuova era.