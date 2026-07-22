Comunicato stampa

Il Giappone è una terra dove realtà e fantasia si sovrappongono, dove un ponte, un parco o una stazione ferroviaria diventano improvvisamente vivi di ricordi indelebili.

La guida ai luoghi Anime in Giappone vol 1, pubblicata da Nippon Shock Edizioni, trasforma le emozioni in un viaggio reale. Fabrizio Matiz è stato decine di volte in Giappone, non come turista, ma come un esploratore anime, documentando con meticolosità ogni scorcio che ha visto riprodotto nelle sue serie preferite. Il risultato è la prima guida italiana a offrire indicazioni approfondite e precise per raggiungere passo dopo passo i luoghi reali degli anime, corredate da foto originali scattate sul posto, confrontate con le immagini

tratte da manga e anime, e accompagnate da mappe dettagliate.

Questo primo volume di una trilogia copre oltre 100 location legate a serie come City Hunter, Gundam, Ranma ½, Orange Road, Il Giardino delle Parole, Maya, Lamù e altre, un viaggio che abbraccia decenni di storia dell’animazione giapponese.

Guida ai luoghi Anime in Giappone vol. 1

Fabrizio Matiz

Nippon Shock Edizioni, 2026

200 pagine, brossurato, colori – 19,90 €

ISBN: 9791282300186

Disponibile da luglio 2026

FABRIZIO MATIZ ha compiuto decine di viaggi in Giappone, percorrendo a piedi strade, parchi e quartieri con una sola bussola: le scene degli anime che lo hanno fatto innamorare di questa cultura. Armato di macchina fotografica e di una conoscenza profonda ha mappato con precisione certosina centinaia di location reali, confrontandole direttamente con le immagini originali di manga e anime.