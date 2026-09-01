L’Ossessione di Nine Antico

Come si può reinventare uno dei generi più longevi del fumetto mondiale come quello erotico? Forse evocando una sensazione prima ancora di mostrarla, giocando nello spazio che si crea tra parole e immagini, dove la tentazione diventa desiderio sussurrato e agognato, e il non detto diventa forma che suggerisce parole nuove.

È questo il campo in cui si muove con spirito poetico, talvolta brutalmente onesto, talvolta esplicito e altre volte evocativo Nine Antico, che con Un’ossessione sembra chiudere il cerchio iniziato con Il gusto del paradiso, dimostrando una piena consapevolezza artistica e narrativa.

Partendo da un viaggio a Venezia iniziato alla vigilia di una separazione, l’autrice ripercorre il passato della protagonista-avatar Virginie tra estati al mare, viaggi e maternità, sempre segnati dal rapporto conflittuale con la sessualità e con l’altro sesso: in ogni episodio, Antico destruttura e ricostruisce esperienze di vita, anche molto dolorose e traumatiche, sfidando convenzioni e tabù e parlando con grande libertà di desiderio, bisogno di attenzione, emancipazione sessuale e limiti sociali.

Il contenuto utilizza un registro drammatico per arrivare a un tono più leggero e liberatorio, si sublima in una forma artistica al tempo stesso concreta e onirica: con un tratto ruvido e spigoloso, fatto di bianchi e neri netti, l’autrice dà vita a tavole conturbanti anche quando non esplicite, gioca con sguardi e piccoli gesti per costruire momenti di intensa tensione seduttiva e raccontare i dubbi e i conflitti interiori della protagonista.

Particolarmente interessante è l’uso della città di Venezia e delle maschere del Carnevale per creare, negli intermezzi tra un episodio e l’altro oppure durante tutto il racconto, un senso di mistero mistico ed estatico, ma anche per rappresentare al meglio le sensazioni profonde e a volte confondenti della protagonista.

Con Un’ossessione Nine Antico dimostra tutta la sua maestria narrativa e artistica, rileggendo il fumetto erotico attraverso uno sguardo femminile personale, consapevole, onesto e coraggioso.

Abbiamo parlato di:

Un’ossessione

Nine Antico

Traduzione di Tiziana Lo Porto

Coconino press, 2026

292 pagine, brossurato, bianco e nero – 24,00 €

ISBN: 9788876188619