Anteprima Dragor Boh (Gigaciao)

Dal 5 agosto 2026 arriva in tutte le edicole, nelle fumetterie e su Amazon (su cui è già possibile preordinarlo) sarà disponibile la nuova edizione della parodia umoristica Dragor Boh, scritta da Sio e disegnata da Davide “Dado” Caporali e pubblicata da Gigaciao.

Una storia parodistica, ricca di umorismo e avventura, che richiama l’immaginario del più famoso manga shonen, senza tuttavia perdere il guizzo d’autorialità che caratterizza i due fumettisti.

La nuova edizione presenta una copertina inedita e ha un prezzo speciale di 9,90 €

Dragor Boh

Sio, Davide “Dado” Caporali

Gigaciao, 2026

169 pagine, brossurato, bianco e nero – 9,90 €

ISBN: 9791257540173

Anteprima di Dragor Boh