“Il diario a fumetti del mio tumore”: 10 – Second opinion

Giuliano Cangiano, in arte Kanjano, da vent’anni nel mondo del fumetto, dell’illustrazione e dell’animazione, sta affrontando in questo momento della sua vita un evento come quello della malattia. E per affrontarlo ha intrapreso un suo diario a fumetti, aperiodico, del suo tumore. Un progetto non progettato che racconta la sua esperienza personale con il cancro, un percorso iniziato la scorsa estate e, fatalmente, ancora in corso.

È attiva anche una raccolta fondi dal basso per autofinanziare il fumetto e per compensare i problemi lavorativi causati dal tumore e dalle cure che ne conseguono. Il crowdfunding andrà avanti finché l’autore non sarà uscito dal percorso di cura e finché il fumetto non sarà completo e rappresenta un modo pratico ed efficace per sostenere l’iniziativa.

Il mercato del lavoro ti vuole performante, il tumore no. Soprattutto se sei un libero professionista e se ogni giornata si basa sulla tua capacità di essere sul campo, affrontare progetti nuovi, immergerti e integrarti nella produzione e nella vendita dei tuoi servizi. Le giornate buone diventano un bene sempre più raro e prezioso, particolarmente nei periodi più intensi di terapia e cura.

Questo è il link al crowdfunding su GofundMe: gofund.me/624e7837

Episodio 10 – Second opinion

È passato un po’ dall’ultima volta. Il mio tumore è in remissione, io ho ripreso a fare anche altro e il diario va a rilento.

Qui si racconta del natale passato passato, quello del 2024. Che le speranze erano poche, le forze meno.

Tutti gli episodi sono distribuiti gratuitamente sui canali social dell’autore, attraverso una newsletter su Substack e, in PDF, sul sito di Altrinformazione.