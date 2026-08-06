L’arte della sopportazione (Coconino – Doku)

«Bisogna andare avanti, salutando con la mano e con il cuore leggero. Vivendo con fatica, ma con vitalità».

Metà degli anni Cinquanta. In un tranquillo villaggio della campagna di Shizuoka, un medico di mezza età conduce una vita solitaria e senza scosse. A turbare quella quiete arriva spesso Honami, sua nipote ribelle e solare, in fuga dalla vita caotica di Tokyo. Ma questa volta, la ragazza non sembra voler ripartire. Il suo sogno? Diventare veterinaria.

Sorpreso e toccato dalla determinazione della nipote, l’uomo decide di sostenerla, dando un nuovo significato alla propria esistenza. Una storia racconta la rinascita silenziosa di un uomo attraverso il sogno di una giovane donna. Un romanzo grafico che celebra la vita in ogni sua sfumatura, tra malinconia e speranza, tra passato e futuro.

L’arte della sopportazione, disponibile dal 7 agosto 2026 in libreria e fumetteria per l’etichetta Doku di Coconino Press, è un manga firmato da Kawakatsu Tokushige e pubblicato nel 2024 da LEED sotto l’etichetta Torch Comics.

È un’opera delicata e potente allo stesso tempo, un esempio di racconto grafico che parla sottovoce ma che riesce a toccare le corde dell’animo umano. Al centro della narrazione c’è la convivenza tra un uomo di mezza età e una ragazza, scandita da piccoli gesti, silenzi lunghi e dialoghi brevi ma densi, che si fa specchio di una quotidianità in cui la delicatezza è rivoluzionaria.

L’arte della sopportazione

Kawakatsu Tokushige

Traduzione di Federica Lippi

Coconino Press – Doku, 2026

280 pagine, brossurato, bianco e nero – 17,00 €

ISBN: 9788876188213

Kawakatsu Tokushige

Nato a Tokyo nel 1992, KAWAKATSU TOKUSHIGE ha debuttato nel 2011 con l’opera Gentō. Ha partecipato attivamente sia alla redazione sia alla scrittura della rivista di manga Kakū. Nel 2016 ha realizzato l’illustrazione per la copertina in vinile dell’album Watakushi no Nijusseiki di PIZZICATO ONE. La sua attività spazia dalla produzione artistica alla critica: ha contribuito alla Rivista di studi sui manga delle librerie a prestito con un saggio su Mizuki Shigeru. Tra le sue pubblicazioni principali si annoverano Raccolta di opere giovanili del gekiga (Semi Shobō), Il ladro di cani dell’Antropocene e Telefono, sonno, musica (entrambi editi da Leed Publishing).

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